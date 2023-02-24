Шевченко о 24 февраля 2022-го: «Самый тяжелый момент жизни – случилось то, чего мы все так боялись»

поделился воспоминаниями об утре 24 февраля прошлого года.

«Если честно, я помню каждую секунду того утра. Это невозможно забыть. Особенно звонок мамы. Она была расстроена, она плакала. Это, возможно, был самый тяжелый момент в моей жизни – услышать эту плохую новость, узнать о том, что случилось то, чего мы все так боялись.

Конечно, моя семья не хочет уезжать. Сестра сказала: «Мы хотим остаться. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Знаешь, возможно, что-то быстро изменится». Я просто хотел вернуться, чтобы помочь семье... Помочь стране. И, конечно, маме. Она сказала: «Используй свой голос. Говори», – поделился Шевченко.

В результате бывший тренер сборной , ранее игравший за « » и « », остался в Лондоне.

«Мы с сыном впервые пошли на Трафальгарскую площадь. Там был митинг. Нужно было повысить осведомленность людей, чтобы помочь украинскому народу. Нужно было использовать мою связь с людьми.

Я никогда не видел мою страну, мой Киев без света. Но реакция людей была очень сильной. Все объединились еще сильнее. Мы начали помогать друг другу. Мы делимся вещами – те, у кого есть генераторы, приглашают соседей к себе помыться.

В первые пару недель все важные украинские спортсмены объединились. Это Владимир и Виталий Кличко, Александр Зинченко... Я очень горжусь украинскими спортсменами, которые остались в стране. А очень многие спортсмены, которые выступали в других странах, никогда не забывали об Украине», – сказал Шевченко для Sky Sports.