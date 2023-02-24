Шевченко о 24 февраля 2022-го: «Самый тяжелый момент жизни – случилось то, чего мы все так боялись»

Теги Милан Челси Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Англия серия А Италия происшествия Футбол

Андрей Шевченко поделился воспоминаниями об утре 24 февраля прошлого года.

«Если честно, я помню каждую секунду того утра. Это невозможно забыть. Особенно звонок мамы. Она была расстроена, она плакала. Это, возможно, был самый тяжелый момент в моей жизни – услышать эту плохую новость, узнать о том, что случилось то, чего мы все так боялись.

Конечно, моя семья не хочет уезжать. Сестра сказала: «Мы хотим остаться. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Знаешь, возможно, что-то быстро изменится». Я просто хотел вернуться, чтобы помочь семье... Помочь стране. И, конечно, маме. Она сказала: «Используй свой голос. Говори», – поделился Шевченко.

В результате бывший тренер сборной Украины, ранее игравший за «Милан» и «Челси», остался в Лондоне.

«Мы с сыном впервые пошли на Трафальгарскую площадь. Там был митинг. Нужно было повысить осведомленность людей, чтобы помочь украинскому народу. Нужно было использовать мою связь с людьми.

Я никогда не видел мою страну, мой Киев без света. Но реакция людей была очень сильной. Все объединились еще сильнее. Мы начали помогать друг другу. Мы делимся вещами – те, у кого есть генераторы, приглашают соседей к себе помыться.

В первые пару недель все важные украинские спортсмены объединились. Это Владимир и Виталий Кличко, Александр Зинченко... Я очень горжусь украинскими спортсменами, которые остались в стране. А очень многие спортсмены, которые выступали в других странах, никогда не забывали об Украине», – сказал Шевченко для Sky Sports. 

Материалы по теме

212 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Ответ Kestutis Ceponis
На мой взгляд, я согласен с тем, что эти пропагандистские программы имеют очень большое влияние на людей с промытыми мозгами. Представьте себе, ведь по тем телевизорам с утра до вечера программы транслируются по одному и тому же сценарию. Постоянно говорят, что за фашисты, что за террористы, как сложно воевать с НАТО. Одним словом, эта пропаганда затрагивает многих людей, несколько более слабых в политическом отношении. Понятно, что эти телепрограммы сказали бы малейшую правду, но палкой их не найдешь. Когда любой гражданин спрашивает о НАТО, я сразу отвечаю, что натовских солдат в Украине нет.
плохо что многие не понимают что пропогандское давно никто не смотрит, тока пенсионеры , окей нато в украине нет ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pont77
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нужно было в 2013году высказываться, когда проплаченные Майданы начались и легитимного президента свергли. Но такие как Шевченко поддержали беспорядки в стране, просто молчали, закрывая глаза на это. В итоге все это вылилось в то, что сейчас происходит.
Если бы не события 2013, Крым бы до сих пор был в составе Украины.

Ты против российского Крыма, раз осуждаешь Майдан?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Ответ колючий ёжик
Для меня в 2022 было худшим не 24 февраля, а скорее последующий за ним период, когда русский народ, вроде бы десятилетиями взращиваемый на идее, что "война - это зло" и лишь бы "война не повторилась", те же самые люди, которые 23 февраля говорили, что "война с Украиной - это безумие", вдруг молниеносно переобулись и стали заявлять, что это было неизбежно, что украинцы сами напросились, что война - это не так уж плохо, что "все не так однозначно" (см. песню Слепакова)... Я перестал понимать большинство тех, с кем вырос в одной стране. Без преувеличения могу сказать, что я потерял свою Родину - той России, в которой я вырос, которую я любил, больше нет, я словно оказался за границей, никуда не уезжая. И проблема даже не во власти - власть всегда была дерьмовой в России... Люди стали другие, люди стали пугать - своим равнодушием, агрессией, да и просто идиотским бредом, повторяя за телевизором...
Это всё зависит от сущности человека. На мой взгляд, счастливый и состоявшийся в жизни человек никогда не будет желать горя другим странам и народам. А вот ничтожество, которое ничего в жизни не производит, только радо чужому горю. Им радостно, когда кому-то хуже, чем им. И этим грамотно воспользовалась наша власть, которая переключила ненависть людей с их проблем на внешнего врага
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egor2161
Вы че, спортс, берега совсем попутали? Опричнины на вас нет, уроды!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stewiegriffin2
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
Почему мне в Самаре его должны отключить?
Или вы со злобы по своим трансформаторам уже гасите??
Умора)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Князь из Питера
Ответ колючий ёжик
Для меня в 2022 было худшим не 24 февраля, а скорее последующий за ним период, когда русский народ, вроде бы десятилетиями взращиваемый на идее, что "война - это зло" и лишь бы "война не повторилась", те же самые люди, которые 23 февраля говорили, что "война с Украиной - это безумие", вдруг молниеносно переобулись и стали заявлять, что это было неизбежно, что украинцы сами напросились, что война - это не так уж плохо, что "все не так однозначно" (см. песню Слепакова)... Я перестал понимать большинство тех, с кем вырос в одной стране. Без преувеличения могу сказать, что я потерял свою Родину - той России, в которой я вырос, которую я любил, больше нет, я словно оказался за границей, никуда не уезжая. И проблема даже не во власти - власть всегда была дерьмовой в России... Люди стали другие, люди стали пугать - своим равнодушием, агрессией, да и просто идиотским бредом, повторяя за телевизором...
Сходи повесься, может поможет?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ San9
Нет, Харьков слили и продали из-за того, что он слишком важен. Там труба идет, важнейшие предприятия, нельзя было все это оставлять непонятным "сепаратистам". Огромные риски, что с той же трубой что-то случится, Россия ведь на тот момент тоже рассматривала Украину как неделимую (за исключением Крыма). Плюс в тот момент авантюра со сланцевым газом была на слуху, а в Харьковской очень большие залежи, его тупо продали, вот и все.
Донецк - демилитаризированный регион, расположенный в степи, где небольшими силами можно осуществить захват. А потом контролировать, достаточно взять ключевые возвыщенности.
В Харькове огромное множество воинских частей, любых Гиркиных-Стрелковых-Моторолл просто расстреляют на подходе, при малейшей попытке там что-то захватить.
Никогда не было ни в Донецке, ни в Харькове, ни в Луганске каких-то движений за присоединение к РФ. ВВП взял то, что мог взять по максимуму, Крым - так как российская армия там численно превосходило колоссально, и Донецк/Луганск, так как украинской армии там не было. Это военная операция была.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kestutis Ceponis
На мой взгляд, я согласен с тем, что эти пропагандистские программы имеют очень большое влияние на людей с промытыми мозгами. Представьте себе, ведь по тем телевизорам с утра до вечера программы транслируются по одному и тому же сценарию. Постоянно говорят, что за фашисты, что за террористы, как сложно воевать с НАТО. Одним словом, эта пропаганда затрагивает многих людей, несколько более слабых в политическом отношении. Понятно, что эти телепрограммы сказали бы малейшую правду, но палкой их не найдешь. Когда любой гражданин спрашивает о НАТО, я сразу отвечаю, что натовских солдат в Украине нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stewiegriffin2
Ответ Гильяно
Андрею нужно включить логику и вспомнить как его чехвостили в украинских сми за русский язык на тренировках сборной Украины и за интервью на русском. Это одна из причин этого конфликта, когда за язык тебя считают человеком второго сорта. Западэнцы из Львова, Тернополя и тд. никогда ничего общего не имели и не хотели иметь с жителями Донецка, Луганска и тем более Крыма. А ведь запад Украины это меньшая часть населения страны, но они за всех решили, на каком языке говорить, читать, учиться и каких героев почитать…
Толи дело священная Россия.
Новость от октября 2022
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
Ответ Павел Мельников
Точно такой же детсадовский аргумент - "а он первый начал". Воспитательницы обычно говорят в таком случае - "а ты первый закончи".
то есть вы предлагаете армиям ДНР и ЛНР в ответ на обстрелы взять и прекратить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1 dreik 1
Ответ Гоп-стоп
Сами виноваты во всем происходящем. Теперь нечего возмущаться. Продолжайте плясать под дудку ваших западных кукловодов - далеко "пойдете".
А ты я смотрю пляшешь под дудку повара кремля?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Ответ stewiegriffin2
Это вас со смены скоро ваш хозяин с кувалдой начнёт вырывать. Работы 15 рулевая подходит к концу братан. Ты хоть логикой Пользуешься когда советуешь человеку который против сво - идти в военкомат? Вы мозги то хоть включаете или 15копеек не пахнут?
марш в военкомат БОТ! ТВОИ АКААУНТЫ ЗАМЕЧЕНЫ ! АХ_АХА)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ колючий ёжик
Для меня в 2022 было худшим не 24 февраля, а скорее последующий за ним период, когда русский народ, вроде бы десятилетиями взращиваемый на идее, что "война - это зло" и лишь бы "война не повторилась", те же самые люди, которые 23 февраля говорили, что "война с Украиной - это безумие", вдруг молниеносно переобулись и стали заявлять, что это было неизбежно, что украинцы сами напросились, что война - это не так уж плохо, что "все не так однозначно" (см. песню Слепакова)... Я перестал понимать большинство тех, с кем вырос в одной стране. Без преувеличения могу сказать, что я потерял свою Родину - той России, в которой я вырос, которую я любил, больше нет, я словно оказался за границей, никуда не уезжая. И проблема даже не во власти - власть всегда была дерьмовой в России... Люди стали другие, люди стали пугать - своим равнодушием, агрессией, да и просто идиотским бредом, повторяя за телевизором...
Тебе было просто все равно, как и многим. Ты не задумывался, что события в соседней стране могут повлиять на Россию. Много людей в стране живут по принципу - меня политика не касается и не коснется никогда.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шашки - любимая игра
Ответ Томаш Спенсер
Комментарий удален модератором
Пригожинское чмо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Богатырев
Ответ KMR
А кто горе в ЛДНР устроил? Шевченко лично?
вы же сами знаете ответ. Горе в ЛДНР устроили демократически избранные народом Украины президенты Порошенко и Зеленский. Зеленский, правда, в предвыборной программе обещал мирный процесс по Донбассу (и наверняка набрал себе этим голосов), но что-то у него не срослось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Светлов
Ответ Runaldos
горе у нас устроил преступный Киев, завхватившая власть кучка сволочей вроде Турчинова, Порошенко
Если бы на Украине была "захватившая власть кучка сволочей", она бы не лишилась этой власти в результате демократических выборов, как не будем пальцем показывать где.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Ответ Саща Константинов
И что получается СССР плясал под дудлчкой запада так или нет? Не увиливай.
нет не плясала, это была сделка на войне, ты же не можешь понять о чем я ибо мал еще .... И вообще такие выражение как плясала говорит о тебе как об укре , вас укров выдает риторика и ненависть к СССР который вашу страну построил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stewiegriffin2
Ответ ДЖИН
Комментарий удален модератором
Это вас со смены скоро ваш хозяин с кувалдой начнёт вырывать. Работы 15 рулевая подходит к концу братан.
Ты хоть логикой Пользуешься когда советуешь человеку который против сво - идти в военкомат? Вы мозги то хоть включаете или 15копеек не пахнут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sprmn
Ответ Саща Константинов
А СССР нет лол?)
Ну СССР подписал пакт Молотова Рибентропа, после чего очень сильно снизил анти немецкую пропаганду в стране. Например, Александр Невский прекратили показывать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Да, Андрей. Хуже года представить сложно..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Согласен с мнением ниже. Нужны покрышки на Трафальгарре, коктели молотова в полицию. Майдан! Гип Гип УРА!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Ответ колючий ёжик
Для меня в 2022 было худшим не 24 февраля, а скорее последующий за ним период, когда русский народ, вроде бы десятилетиями взращиваемый на идее, что "война - это зло" и лишь бы "война не повторилась", те же самые люди, которые 23 февраля говорили, что "война с Украиной - это безумие", вдруг молниеносно переобулись и стали заявлять, что это было неизбежно, что украинцы сами напросились, что война - это не так уж плохо, что "все не так однозначно" (см. песню Слепакова)... Я перестал понимать большинство тех, с кем вырос в одной стране. Без преувеличения могу сказать, что я потерял свою Родину - той России, в которой я вырос, которую я любил, больше нет, я словно оказался за границей, никуда не уезжая. И проблема даже не во власти - власть всегда была дерьмовой в России... Люди стали другие, люди стали пугать - своим равнодушием, агрессией, да и просто идиотским бредом, повторяя за телевизором...
Последние 10 лет просто нарратив поменялся, но не все его заметили, особенно те кто телик не смотрит.
"Война — мы думали, какое оно — жесткое, не жесткое. Наверное, жесткое, потому что война — это беда, это горе. Оно включает в себя множество самых разных слов. Война — это гибель, это потери, это слезы. Война — это победа. Война — это любовь. Война — это друг. Война — это будущее, заложенное в мире"(с) член высшего политсовета партии ЕдРо, губернатор Хмао Наталья Комарова. На встрече со школьниками.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikko
Ответ Mario14
Кучу лет готовились к войне с Россией, не забывая при этом долбить Донбасс и прочих несогласных, а как началась обраточка, так они испугались бедненькие...
У нас в Эстонии на стройках теперь уж как год тысячи таких напуганных бедненьких, все как на подбор призывного возраста пышущие здоровьем. А по Европе таких миллионы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Ответ stewiegriffin2
Он из твоих, ты перепутал. Вы меж собой то не ссорьтесь. А то бос с кувалдой расстроится
Босс с кувалдой там где ты должен родину защищать, но тебе наплевать на все....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
San9
Ответ Maxim Vasnechov
В Донецке 15000 выходило с украинскими флагами(с российскими 10 000), ничего, нормально битами и кастетами разогнали, приехавшие из РФ казачки-разбойники. ) Просто где-то удалось купить ментов, а где-то нет.
Нет, Харьков слили и продали из-за того, что он слишком важен. Там труба идет, важнейшие предприятия, нельзя было все это оставлять непонятным "сепаратистам". Огромные риски, что с той же трубой что-то случится, Россия ведь на тот момент тоже рассматривала Украину как неделимую (за исключением Крыма). Плюс в тот момент авантюра со сланцевым газом была на слуху, а в Харьковской очень большие залежи, его тупо продали, вот и все.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий