Шевченко о 24 февраля 2022-го: «Самый тяжелый момент жизни – случилось то, чего мы все так боялись»
Андрей Шевченко поделился воспоминаниями об утре 24 февраля прошлого года.
«Если честно, я помню каждую секунду того утра. Это невозможно забыть. Особенно звонок мамы. Она была расстроена, она плакала. Это, возможно, был самый тяжелый момент в моей жизни – услышать эту плохую новость, узнать о том, что случилось то, чего мы все так боялись.
Конечно, моя семья не хочет уезжать. Сестра сказала: «Мы хотим остаться. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Знаешь, возможно, что-то быстро изменится». Я просто хотел вернуться, чтобы помочь семье... Помочь стране. И, конечно, маме. Она сказала: «Используй свой голос. Говори», – поделился Шевченко.
В результате бывший тренер сборной Украины, ранее игравший за «Милан» и «Челси», остался в Лондоне.
«Мы с сыном впервые пошли на Трафальгарскую площадь. Там был митинг. Нужно было повысить осведомленность людей, чтобы помочь украинскому народу. Нужно было использовать мою связь с людьми.
Я никогда не видел мою страну, мой Киев без света. Но реакция людей была очень сильной. Все объединились еще сильнее. Мы начали помогать друг другу. Мы делимся вещами – те, у кого есть генераторы, приглашают соседей к себе помыться.
В первые пару недель все важные украинские спортсмены объединились. Это Владимир и Виталий Кличко, Александр Зинченко... Я очень горжусь украинскими спортсменами, которые остались в стране. А очень многие спортсмены, которые выступали в других странах, никогда не забывали об Украине», – сказал Шевченко для Sky Sports.
Ты против российского Крыма, раз осуждаешь Майдан?
Или вы со злобы по своим трансформаторам уже гасите??
Умора)
В Харькове огромное множество воинских частей, любых Гиркиных-Стрелковых-Моторолл просто расстреляют на подходе, при малейшей попытке там что-то захватить.
Никогда не было ни в Донецке, ни в Харькове, ни в Луганске каких-то движений за присоединение к РФ. ВВП взял то, что мог взять по максимуму, Крым - так как российская армия там численно превосходило колоссально, и Донецк/Луганск, так как украинской армии там не было. Это военная операция была.
Новость от октября 2022
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о запрете иностранных слов
Ты хоть логикой Пользуешься когда советуешь человеку который против сво - идти в военкомат? Вы мозги то хоть включаете или 15копеек не пахнут?
"Война — мы думали, какое оно — жесткое, не жесткое. Наверное, жесткое, потому что война — это беда, это горе. Оно включает в себя множество самых разных слов. Война — это гибель, это потери, это слезы. Война — это победа. Война — это любовь. Война — это друг. Война — это будущее, заложенное в мире"(с) член высшего политсовета партии ЕдРо, губернатор Хмао Наталья Комарова. На встрече со школьниками.