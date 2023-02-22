Виталий Миколенко: «Футбол в Англии – как религия. На Украине большинство людей сосредоточены на ежедневной работе, потому что нужно достаточно денег, чтобы жить»
Виталий Миколенко высказался о любви англичан к футболу.
«Я искренне верю, что футбол в Англии подобен религии. Я думаю, разница в том, что на Украине большинство людей настолько сосредоточены на ежедневной работе, потому что нужно зарабатывать достаточно денег, чтобы жить.
Конечно, болельщики киевского «Динамо» и болельщики сборной очень хороши, но наши болельщики – эвертонцы – потрясающие, потому что они живут с нами каждый божий день.
Они переживают со своим клубом каждый момент, хороший или плохой, и это много значит для игрока – знать, что у тебя есть такой уровень поддержки и ответственности», – приводит слова защитника «Эвертона» официальный сайт английской команды.
Ой, ладно. Как в вашем мировоззрении воспринимается тот факт, что газ через Украину в Европу идёт из России? Интересно просто, как вы, бедолаги, аргументирует это, чтобы продолжать с этим жить в "такое сложное время"?
Новиков не скрепный и не ватник зачем заблокировал?
Не важно какая экономика будет в Англии, там всегда будут идти на футбол, играть в футбол.
Стадионы даже в 5-6 дивизионах забиты полностью.
Финансовая сторона важна в плане инфраструктуры, в том числе детской. Конечно детям будет приятней играть на хороших стадионах, а не на щебенке. Хотя в Украине к Евро 2012 построили много минифутбольных полей.
С другой стороны дети в Африке поля делают сами себе, как и в какой-нибудь латинской Америке.
Посмотрите, откуда выходят такие игроки как Суарес - бедное криминальное гетто.
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king -ball.ru
На западе и востоке Украины говорят на разных языках. Это реально.