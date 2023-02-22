Виталий Миколенко: «Футбол в Англии – как религия. На Украине большинство людей сосредоточены на ежедневной работе, потому что нужно достаточно денег, чтобы жить»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Эвертон премьер-лига Англия болельщики Виталий Миколенко Футбол

Виталий Миколенко высказался о любви англичан к футболу. 

«Я искренне верю, что футбол в Англии подобен религии. Я думаю, разница в том, что на Украине большинство людей настолько сосредоточены на ежедневной работе, потому что нужно зарабатывать достаточно денег, чтобы жить.

Конечно, болельщики киевского «Динамо» и болельщики сборной очень хороши, но наши болельщики – эвертонцы – потрясающие, потому что они живут с нами каждый божий день.

Они переживают со своим клубом каждый момент, хороший или плохой, и это много значит для игрока – знать, что у тебя есть такой уровень поддержки и ответственности», – приводит слова защитника «Эвертона» официальный сайт английской команды. 

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39 комментариев

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Pigmalion
Ответ Mikas7
Украина не имеет претензий к Португалии,все помнят 2 мировую,кроме одной из стран победителей которая наступает на чужие грабли ,защита немецкого населения Чехословакии ..Украины.ну ты понял
Ну вот Крым отпустите, в чем проблема?
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Afinogenov
Ответ Mikas7
хоть всякий кал у С Кореи и Ирана не берут как некоторые
А либерализм и демократия подразумевают под собой называть кого-то "калом"?

Ой, ладно. Как в вашем мировоззрении воспринимается тот факт, что газ через Украину в Европу идёт из России? Интересно просто, как вы, бедолаги, аргументирует это, чтобы продолжать с этим жить в "такое сложное время"?
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ZamoRano
Ответ qiqe
да-да-да Эстония такая обустроенная... слышал вы там так развились так , что можно через онлаин заплатить налоги и записаться к врачу...., пенсионеры в сантропе ездят на выходные, а унас на полках муляжи и гниль, бозже ты пишешь о скрепах и партии прям как ватники о загнивающем западе и тдтп, ты ничем от них не отличаешься , ты такой же только с другой стороны еще и болела путинского клуба Новиков не скрепный и не ватник зачем заблокировал?
Истерика у мальчонки, меня тоже заблочил, ты в курсе, что он на спортс ещё и работает, то есть зарабатывает деньги с российской компании?🤣🤣
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Mikas7
Ответ Pigmalion
Лиссабон и Анадырь же.
Украина не имеет претензий к Португалии,все помнят 2 мировую,кроме одной из стран победителей которая наступает на чужие грабли ,защита немецкого населения Чехословакии ..Украины.ну ты понял
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Игорь Климов
Ответ Mikas7
хоть всякий кал у С Кореи и Ирана не берут как некоторые
А разве тебя там взяли?!
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qiqe
Ответ qiqe
ещё смешнее когда подобное пишет болела путинского политпроекта, а ты, что там у себя не разделяешь курс партии?
да-да-да Эстония такая обустроенная... слышал вы там так развились так , что можно через онлаин заплатить налоги и записаться к врачу...., пенсионеры в сантропе ездят на выходные, а унас на полках муляжи и гниль, бозже ты пишешь о скрепах и партии прям как ватники о загнивающем западе и тдтп, ты ничем от них не отличаешься , ты такой же только с другой стороны еще и болела путинского клуба
Новиков не скрепный и не ватник зачем заблокировал?
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Reece24
Да нет, это скорее часть культуры.
Не важно какая экономика будет в Англии, там всегда будут идти на футбол, играть в футбол.

Стадионы даже в 5-6 дивизионах забиты полностью.

Финансовая сторона важна в плане инфраструктуры, в том числе детской. Конечно детям будет приятней играть на хороших стадионах, а не на щебенке. Хотя в Украине к Евро 2012 построили много минифутбольных полей.

С другой стороны дети в Африке поля делают сами себе, как и в какой-нибудь латинской Америке.
Посмотрите, откуда выходят такие игроки как Суарес - бедное криминальное гетто.
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Pigmalion
Ответ Mikas7
Окраина Украины это Крым и Донбасс
Лиссабон и Анадырь же.
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Homelender_666
Ответ Ростовский
Украинцы рабы. Продались западу и угодили в вечные кредиты. Но Россия пришла спасать и присоединять.
Оскар, опять у тебя всё смешалось в голове. Ты забыл принять таблетки, выписанные врачом.
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Пит Ли
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king -ball.ru
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-1
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Mikas7
Ответ Budabuda
Украина сейчас озабочена попрошайничеством денег, чтобы поймать больше командиров леопардов 2
хоть всякий кал у С Кореи и Ирана не берут как некоторые
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Afinogenov
Ответ Арман Бижанов
Даже гугл переводчик переводит слова в интервью в официальном сайте Эвертона как "В Украине". Но спортс захотел перевести как "На Украине". Ах да, спортс еще "забыл" написать под каким заголовком вышло это интервью. THE HARROWING MOMENT MYKOLENKO LEARNED HIS FATHER WAS AT WAR
Послушай, мы ведь не на суржике здесь общаемся и Спортс использует русский язык. Создавайте сайт на мове или суржике, и там уже используйте своё "в", "шо", "цэ", "цыбуля" и прочие прелести вашего языка. На Спортсе всё согласно нормам русского языка. Здесь - российский сайт, поэтому какие вопросы?
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Игорь Новиков
Ответ qiqe
ещё смешнее когда подобное пишет болела путинского политпроекта, а ты, что там у себя не разделяешь курс партии?
Курс курсу рознь. Одни ведут воблу, а другие обстраивают жизнь в стране.
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Екн Лор
Ответ Иван VII
Что-то я не слышал, чтобы российские врачи и учителя ехали на плантации в Польшу или другие страны, чтобы заработать на жизнь, в Украине это норма. Тем более зачастую врачи и учителя не на одну зарплату живут.
У украинцев тоже не ехали до введения безвиза. В основном ехали на заработки в РФ. Но тогда было хорошее правительство Януковича, при котором люди в масле катались. Майдан ведь западом был устроен, а не бедной жизнью людей
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Mikas7
Ответ Spartakus1984
На Окраине еще правильнее было бы.
Окраина Украины это Крым и Донбасс
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Игорь Новиков
Ответ ZamoRano
Ну к кому-то она точно придет с протянутой рукой, как некоторые эстонцы на российские домены🤣👍
То ли дело скрепные россияне на немецких и японских тачках, на китайских и американских гаджетах. Это другое, я понимаю))
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qiqe
Ответ Игорь Новиков
Про рабов от человека из РФ, разделяющего курс партии, очень комично слышать)
ещё смешнее когда подобное пишет болела путинского политпроекта, а ты, что там у себя не разделяешь курс партии?
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-3
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deadjoker
Денег у нас полно, сказали ливерпульские рабочие выбирая очередной Майбах. :))
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Spartakus1984
Ответ окечуква
Дело не в том кто сколько работает, а в том, что исторически у них совершенно иной мироуклад.
что исторически у них совершенно иной мироуклад.(с)Иметь рабов.Вот теперь Украина их рабы
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Иван VII
Ответ Екн Лор
Как ни странно, даже на польских плантациях зарплаты повыше, чем у учителей и врачей в сверхдержаве
Что-то я не слышал, чтобы российские врачи и учителя ехали на плантации в Польшу или другие страны, чтобы заработать на жизнь, в Украине это норма. Тем более зачастую врачи и учителя не на одну зарплату живут.
+2
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-1
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Spartakus1984
Ответ Арман Бижанов
Даже гугл переводчик переводит слова в интервью в официальном сайте Эвертона как "В Украине". Но спортс захотел перевести как "На Украине". Ах да, спортс еще "забыл" написать под каким заголовком вышло это интервью. THE HARROWING MOMENT MYKOLENKO LEARNED HIS FATHER WAS AT WAR
На Окраине еще правильнее было бы.
+2
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-1
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Alex1104
Интересное место: "“The Scouse accent? Woah! It’s the same in the east of Ukraine. I am Ukrainian, I can speak in Ukrainian and Russian but when I go to the east of Ukraine the accent is so strong and they have different words for things... It’s similar in Scouse."
На западе и востоке Украины говорят на разных языках. Это реально.
0
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-1
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ZamoRano
Ответ Игорь Новиков
Наверное, когда Европа замерзнет и придет с протянутой рукой к Путину))))
Ну к кому-то она точно придет с протянутой рукой, как некоторые эстонцы на российские домены🤣👍
+6
-3
+3
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Арман Бижанов
Даже гугл переводчик переводит слова в интервью в официальном сайте Эвертона как "В Украине". Но спортс захотел перевести как "На Украине". Ах да, спортс еще "забыл" написать под каким заголовком вышло это интервью. THE HARROWING MOMENT MYKOLENKO LEARNED HIS FATHER WAS AT WAR
+2
-6
-4
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Игорь Новиков
Ответ ZamoRano
Когда там курс рубля по 300 рублей-то будет?? Я смотрел очередного экономиста, военного эксперта, по совместительству создателя конкурса русской самодеятельности Калинка-малинка в хедере Рувима собельсоновича зильберборда-задунайского, он утверждает, что колбасы в России хватит на три дня! Этому безусловному патриоту России можно верить,???
Наверное, когда Европа замерзнет и придет с протянутой рукой к Путину))))
+2
-7
-5
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