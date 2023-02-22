Виталий Миколенко: «Футбол в Англии – как религия. На Украине большинство людей сосредоточены на ежедневной работе, потому что нужно достаточно денег, чтобы жить»

высказался о любви англичан к футболу.

«Я искренне верю, что футбол в Англии подобен религии. Я думаю, разница в том, что на большинство людей настолько сосредоточены на ежедневной работе, потому что нужно зарабатывать достаточно денег, чтобы жить.

Конечно, болельщики киевского «Динамо» и болельщики сборной очень хороши, но наши болельщики – эвертонцы – потрясающие, потому что они живут с нами каждый божий день.

Они переживают со своим клубом каждый момент, хороший или плохой, и это много значит для игрока – знать, что у тебя есть такой уровень поддержки и ответственности», – приводит слова защитника « » официальный сайт английской команды.