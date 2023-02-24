Гендиректор «Зенита» о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Это было движение их души. Удивляюсь, когда ищут причины, видят финансовую выгоду»

Гендиректор « » высказался о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо.

– У нас уже была информация по поводу предоставления гражданства Клаудиньо и . А сегодня мы получили копию указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, где в группе лиц, которым предоставлено гражданство России, есть и два наших игрока.

Это очень важное событие. При этом я, честно говоря, удивляюсь, когда кто‑то начинает искать причины из серии «а почему и зачем», видеть в этом чью‑то финансовую выгоду. Почему‑то многие забывают, какой вклад в успехи сборной России внес в свое время такой игрок как Супермарио – . Играли за сборную Ари с .

Что касается Малкома с Клаудиньо, это было движение их души, они сами с этим обратились, затем все необходимые процедуры оказались выполнены. Теперь будем ждать, когда будет назначено само событие. То есть вручение паспортов. Обычно это ожидание занимает до месяца.

– Как вы оцените получение России гражданства Малкомом и Клаудиньо в проекции на «Зенит»?

– В отношении их статуса «легионеров» и возможности играть за сборную должно пройти какое‑то время. Для одного из них это чуть больший отрезок, для другого чуть меньший. Не надо забывать, что в этот период они могут быть вызваны в сборную Бразилии. При этом, сыграв за нее, они уже не смогут играть за сборную России. Не потеряв при этом российского гражданства.

Давайте будем смотреть, как станут развиваться события. В свою очередь хочу через вас поздравить Малкома и Клаудиньо с получением гражданства. Ну а лично это сделаю уже после игры с «Волгой», – сказал .

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?