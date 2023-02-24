Гендиректор «Зенита» о гражданстве РФ Малкома и Клаудиньо: «Это было движение их души. Удивляюсь, когда ищут причины, видят финансовую выгоду»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Ари Роман Нойштедтер Марио Фернандес Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Гендиректор «Зенита» высказался о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо.

– У нас уже была информация по поводу предоставления гражданства Клаудиньо и Малкому. А сегодня мы получили копию указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, где в группе лиц, которым предоставлено гражданство России, есть и два наших игрока.

Это очень важное событие. При этом я, честно говоря, удивляюсь, когда кто‑то начинает искать причины из серии «а почему и зачем», видеть в этом чью‑то финансовую выгоду. Почему‑то многие забывают, какой вклад в успехи сборной России внес в свое время такой игрок как Супермарио – Марио Фернандес. Играли за сборную Ари с Нойштедтером.

Что касается Малкома с Клаудиньо, это было движение их души, они сами с этим обратились, затем все необходимые процедуры оказались выполнены. Теперь будем ждать, когда будет назначено само событие. То есть вручение паспортов. Обычно это ожидание занимает до месяца.

– Как вы оцените получение России гражданства Малкомом и Клаудиньо в проекции на «Зенит»?

– В отношении их статуса «легионеров» и возможности играть за сборную должно пройти какое‑то время. Для одного из них это чуть больший отрезок, для другого чуть меньший. Не надо забывать, что в этот период они могут быть вызваны в сборную Бразилии. При этом, сыграв за нее, они уже не смогут играть за сборную России. Не потеряв при этом российского гражданства.

Давайте будем смотреть, как станут развиваться события. В свою очередь хочу через вас поздравить Малкома и Клаудиньо с получением гражданства. Ну а лично это сделаю уже после игры с «Волгой», – сказал Александр Медведев.

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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39 комментариев

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Buharoid
Хочу ролик, где Малком и Клаудиньо с паспортами в руках орут "Гойдааааа!" Будет вишенка на торте газпромовского безумия.
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Eric_Cartman
Ну нам-то не заливай.. был бы порыв души, уже б как Бракамонте балакали
0
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Александр Бородин
Ответ Spiker1606
Потому что у них комплексы
Какие это интересно?
+1
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Александр Бородин
Ответ Wiley Fox
Почему из Питера одна мерзость всегда лезет? Что не сделают - получается петух из говна
Ну тебя явно не в Питере делали)))
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Виктор
Ответ Kit244098
Спасибо, поржал))
Конь или ишак?
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здоровяк
Ответ Хамыч
Когда нибудь этот мыльный пузырь под названием Зенит лопнет ... откроется многое - Ювентус с Барсой отдыхают в стороне )))
Сомнительно. Движемся в сторону Северной Кореи. Скоро граждан будут в Китай на заводы сдавать за еду
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Kit244098
Спасибо, поржал))
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PIT-BUL
Ответ Олег Иванов
Что может быть более позорно, чем этот петербургский политпроект?
Ну комплексы у людей, пожалей их
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Олег Растегаев
И когда он все успевает? И гражданство раздавать лично каждому, и помилования выписывать. Не одна ручка наверное за день уходит.
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PIT-BUL
Теперь состав не из 10 бразилов а из 8 ( по паспорту) выкусите!!! 😂😂😂
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Дмитрий9779
Ответ kk.abb
Действительно, любой желающий же может получить паспорт РФ, живя тут 1.5 года только)
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3118460.html
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Andre Remati
Ответ Олег Иванов
Что может быть более позорно, чем этот петербургский политпроект?
твоя зависть
+1
-6
-5
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Олег Иванов
Ответ Иван Шуткин
В Германии и Франции играют Турки, Африканцы и ничего, а это связанно с низкой демографией в данных странах, Малком и Клаудиньо серьёзные ребята, как те, кто выше наших на две головы, тот же Ари был, вот к нему вопросы
Турки и африканцы, играющие за Германию и Францию, родились и выросли в Германии и Франции, а не приехали туда на зарплату, которую не отрабатывают и на 10%.
+4
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Иван Шуткин
В Германии и Франции играют Турки, Африканцы и ничего, а это связанно с низкой демографией в данных странах, Малком и Клаудиньо серьёзные ребята, как те, кто выше наших на две головы, тот же Ари был, вот к нему вопросы
+4
-3
+1
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Дмитрий9779
Ответ Sobachkin
Хоть ссы в глаза... но ради места легионеров это....
С удовольствием😁:
. Вот как определяется «легионер» в регламенте РПЛ на сезон-2022/23: «Футболист, не имеющий права выступать за сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами ФИФА, за исключением футболистов, являющихся гражданами Союзного государственного образования Российской Федерации и Республики Беларусь и государств — членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия), которые имеют право выступать за сборные команды своих стран».
За сборную России они не смогут выступать минимум 1 год Малком и три года Клаудиньо.
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Мистер Блин
Ответ Wiley Fox
Почему из Питера одна мерзость всегда лезет? Что не сделают - получается петух из говна
такие времена...
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WSW
Ответ Wiley Fox
Почему из Питера одна мерзость всегда лезет? Что не сделают - получается петух из говна
Путин - твой президент.
Радуйся
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Мистер Блин
позорище
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Lunatic Insane
стопроцентное, ничем не замутнённое враньё. прям бери и в палату мер и весов.
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MironSM84
Сказочный #######!!Хотя нет этот ####### думает что это мы ####### и рассказал нам свою версию))Особенно про дшу меня зацепило))
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Overkiller
Однушку в Саранске этим господам.
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kk.abb
Действительно, любой желающий же может получить паспорт РФ, живя тут 1.5 года только)
+4
-1
+3
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Petersen
Ответ Wiley Fox
Почему из Питера одна мерзость всегда лезет? Что не сделают - получается петух из говна
Зависть разрушает!
+2
-7
-5
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Sobachkin
Ответ goldberg 77
А ещё они влюбились в Питер, их очаровала широкая и щедрая русская душа, и они мечтают помочь сборной России в Азиатском отборе на ЧМ)
Влюбились в доступных дам на Грибоедова
+6
-1
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goldberg 77
А ещё они влюбились в Питер, их очаровала широкая и щедрая русская душа, и они мечтают помочь сборной России в Азиатском отборе на ЧМ)
+9
-1
+8
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