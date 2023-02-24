Малком о гражданстве России: «Большое спасибо! 🇧🇷❤🇷🇺🎉»
Малком поделился эмоциями от получения гражданства России.
Сегодня вингер «Зенита» и его партнер по команде Клаудиньо стали гражданами России указом Владимира Путина.
«Большое спасибо! 🇧🇷❤🇷🇺🎉», – написал уроженец Бразилии в инстаграме на английском.
Скриншот: инстаграм Малкома
Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?
"Фэнк ю вери мач"
Пожурят пальчиком и никто не поедет.
Особенно позабавило наличие в списке Катара и ОАЭ, где находятся две крупнейших базы на Ближнем Востоке: Аль-Удэйд и Эд-Дафра.