Малком о гражданстве России: «Большое спасибо! 🇧🇷❤🇷🇺🎉»

Теги Зенит премьер-лига Россия натурализация Малком Футбол

Малком поделился эмоциями от получения гражданства России.

Сегодня вингер «Зенита» и его партнер по команде Клаудиньо стали гражданами России указом Владимира Путина.

«Большое спасибо! 🇧🇷❤🇷🇺🎉», – написал уроженец Бразилии в инстаграме на английском.

Скриншот: инстаграм Малкома

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

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44 комментария

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svas17
Ответ Griezmann_Ufa
Поздравляем!!! Надеемся ты принесёшь много пользы и славы нашему футболу и России!!!
Куда уж больше вам славы?! Обславились на несколько поколений вперёд.
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Дмитрий9779
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/festival/3118460.html
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здоровяк
Могли бы и 6а русском написать ради приличия вот так:
"Фэнк ю вери мач"
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Добрый Ретроград
Ответ DavidRobertJosephBeckham
Вместо паспорта в руках - айфоны)
Цифровой аусвайс.
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Griezmann_Ufa
Ответ TheSportNik
Да так и будет, только не сразу, а через пару лет.
через пару лет кое-кто из европы будут с нами...
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78РУС
Ответ ЗЕНИТ65
А ты почему не в армии? Нетрадиционный?
Ты видимо перепутал что-то. У нас спецоперация идёт. Это вы там воюете всеми силами
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DavidRobertJosephBeckham
Вместо паспорта в руках - айфоны)
+8
0
+8
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ivannumber1
Чё спасибо. Когда за сборную играть будешь?))
+2
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Griezmann_Ufa
Поздравляем!!! Надеемся ты принесёшь много пользы и славы нашему футболу и России!!!
+2
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Antonio Romangoli
Ответ WSW
Из армии пишешь, защитник Отечества ?
Ты Зенит65 ?
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Vidic4
Ответ ЗЕНИТ65
А ты почему не в армии? Нетрадиционный?
А ты почему ? )
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Lanc
Они отмечают День Полузащитника Отечества.
+4
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Зизуха
Теперь точно Узбекистан обыграем
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TheSportNik
Ответ Человек1991
Надо организовать Чемпионат Мира без США , Европки и других их вассальчиков )) В турнире будут участвовать Россия , Аргентина , Китай , Бразилия ,Индия , Сербия ,Уругвай ,Чили , Эквадор, Колумбия , Перу ,Парагвай, Венесуэла, Иран , Аравия , Катар , ОАЭ, Узбекистан,Армения , Киргизия , Таджикистан, Казахстан , Турция, Вьетнам, Сирия , Ирак, КНДР, Мексика , Нигерия , Камерун , Марокко, Сенегал , Тунис , Египет , Алжир , Берег слоновой кости , Гана , и другие сборные сборные которые захотят принять участие . Население всех этих стран более 6 миллиардов.
Да так и будет, только не сразу, а через пару лет.
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WSW
Ответ Antonio Romangoli
Ты что их агент , забыл спросить , нетрадиционный , почему не в армии ? Защищаешь плохо .
Из армии пишешь, защитник Отечества ?
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evil
какие-то дровосеки
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Outis
Безродные наёмыши.
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Азиз Ибодуллаев
Малком признан иноагентом!
+1
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TheSportNik
Спасибом не отделаешься, скоро нас допустят до матчей в Европе и мире, давай трофеи для сборной России приноси.
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Sobachkin
Цирк .... ради легионерских мест ..
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Бухгалтер2021
ну что теперь в Мариуполь??
+7
-4
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Kazbek Ilyassovskiy
Интересно, как бы сложилась судьба Малкома, перейди он в Рому.
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Александр Кудрявцев
И что ж в Бразилии то не жилось
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Dimario
Ответ Человек1991
Надо организовать Чемпионат Мира без США , Европки и других их вассальчиков )) В турнире будут участвовать Россия , Аргентина , Китай , Бразилия ,Индия , Сербия ,Уругвай ,Чили , Эквадор, Колумбия , Перу ,Парагвай, Венесуэла, Иран , Аравия , Катар , ОАЭ, Узбекистан,Армения , Киргизия , Таджикистан, Казахстан , Турция, Вьетнам, Сирия , Ирак, КНДР, Мексика , Нигерия , Камерун , Марокко, Сенегал , Тунис , Египет , Алжир , Берег слоновой кости , Гана , и другие сборные сборные которые захотят принять участие . Население всех этих стран более 6 миллиардов.
неувязочка только в том, что половина перечисленных тобой стран будут делать то, что им из США скажут))
Пожурят пальчиком и никто не поедет.
Особенно позабавило наличие в списке Катара и ОАЭ, где находятся две крупнейших базы на Ближнем Востоке: Аль-Удэйд и Эд-Дафра.
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-3
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Antonio Romangoli
Ответ Андрей Стеклянников
Комментарий удален модератором
Он из ЛГБТ , раз про нетрадиционность тут пишет , думает , что его не касается, и он не обязан служить Родине , плюс он русский судя по всему , а не азиат или кавказец .
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-1
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