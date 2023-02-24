Малком поделился эмоциями от получения гражданства России.

Сегодня вингер « » и его партнер по команде Клаудиньо стали гражданами России указом Владимира Путина.

«Большое спасибо! 🇧🇷❤🇷🇺🎉», – написал уроженец Бразилии в инстаграме на английском.

Скриншот: инстаграм Малкома

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?