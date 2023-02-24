Марсело перешел во «Флуминенсе». Бразилец – воспитанник клуба
Защитник Марсело продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.
34-летний футболист перешел во «Флуминенсе», воспитанником которого он является.
«Пришло время вернуться», – говорится в заявлении бразильского клуба в твиттере.
Фото: twitter.com/FluminenseFC
Последним клубом бразильца был «Олимпиакос». Марсело провел за греческую команду 10 матчей с сентября 2022 года, в середине февраля стороны расторгли контракт.
Подробную статистику Марсело можно найти здесь.
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