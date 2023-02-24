Марсело перешел во «Флуминенсе». Бразилец – воспитанник клуба

Теги Флуминенсе высшая лига Бразилия трансферы Марсело Футбол

Защитник Марсело продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

34-летний футболист перешел во «Флуминенсе», воспитанником которого он является.

«Пришло время вернуться», – говорится в заявлении бразильского клуба в твиттере.

 

Фото: twitter.com/FluminenseFC

Последним клубом бразильца был «Олимпиакос». Марсело провел за греческую команду 10 матчей с сентября 2022 года, в середине февраля стороны расторгли контракт. 

Подробную статистику Марсело можно найти здесь.

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12 комментариев

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Yuri Ten
Ответ Balt
Да, какой-то курчавый бразилец игравший в Олимпиакосе. Не знаю, для Флумененсе усиление вообще? :))
Это то который не насиловал девушку в туалете)
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Balt
Ответ j30
это не тот который в олимпиакосе играл?
Да, какой-то курчавый бразилец игравший в Олимпиакосе. Не знаю, для Флумененсе усиление вообще? :))
0
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!Sc@ryClown!
Ответ Андрей Хенто
Удачи Марсело в новом приключении!
)))))))))
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Андрей Хенто
Удачи Марсело в новом приключении!
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0
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Мертвый
были слухи что хотел в Европу и приличную зп, потом подписал контракт с олимпиакосом и ничего толком не показал , пришлось вернуться на родину...
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denis_wtf
Ответ j30
это не тот который в олимпиакосе играл?
Нет, этот в Реале играл
+1
0
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Юлия Закаблукова
Один из лучших крайних защитников 10 летия
+1
0
+1
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Ромарио
Круто однако. Проблемная позиция левого латераля у Флу закрывается. Ох, чувствую банда Диниза пошумит в этом сезоне.
+1
-1
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Маноло Санчи́с
Ответ j30
это не тот который в олимпиакосе играл?
Это тот, который ЛЧ 5 раз выигрывал.
+4
-1
+3
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j30
это не тот который в олимпиакосе играл?
+7
-1
+6
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avcgloronalduMU
Ответ Ar Monohrom
а говорили про аль наср. грустно, в сау Аравии мог весь состав Реала собраться)
Роналду наверное был против, все таки Марсело лайкал Месси в инсте в новости про гоат
0
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Ar Monohrom
а говорили про аль наср. грустно, в сау Аравии мог весь состав Реала собраться)
+1
0
+1
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