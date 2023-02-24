Марсело перешел во «Флуминенсе». Бразилец – воспитанник клуба

Защитник Марсело продолжит карьеру в чемпионате Бразилии.

34-летний футболист перешел во « », воспитанником которого он является.

«Пришло время вернуться», – говорится в заявлении бразильского клуба в твиттере.

Фото: twitter.com/FluminenseFC

Последним клубом бразильца был «Олимпиакос». Марсело провел за греческую команду 10 матчей с сентября 2022 года, в середине февраля стороны расторгли контракт.

Подробную статистику Марсело можно найти здесь.