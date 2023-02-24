Поттер о сложностях работы в «Челси»: «Мне психологически тяжело, семья страдает. Всем наплевать. Действительно тяжело»

рассказал о сложностях работы в «Челси» с учетом давления.

«Критика принимается, учитывая наши результаты. Так должно было произойти, это справедливо. В клубе всегда было позитивное и уважительное отношение.

Это не значит, что здесь легко. Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать, такое положение дел.

Это действительно тяжело. Несколько недель назад я сказал, что это [работа тренером «Челси»] самая тяжелая работа в футболе, и на это есть причины. Несколько опытных парней в команде сказали мне, что у них была худшая предсезонка в жизни. Организационно летнее турне прошло не так, как хотелось бы. Я там не был, поэтому не могу сказать точно», – сказал тренер «Челси».

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