Поттер о сложностях работы в «Челси»: «Мне психологически тяжело, семья страдает. Всем наплевать. Действительно тяжело»
Грэм Поттер рассказал о сложностях работы в «Челси» с учетом давления.
«Критика принимается, учитывая наши результаты. Так должно было произойти, это справедливо. В клубе всегда было позитивное и уважительное отношение.
Это не значит, что здесь легко. Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать, такое положение дел.
Это действительно тяжело. Несколько недель назад я сказал, что это [работа тренером «Челси»] самая тяжелая работа в футболе, и на это есть причины. Несколько опытных парней в команде сказали мне, что у них была худшая предсезонка в жизни. Организационно летнее турне прошло не так, как хотелось бы. Я там не был, поэтому не могу сказать точно», – сказал тренер «Челси».
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С такой игрой-на выход. Пусть к следующему сезону Челси готовит нормальный топовый тренер
Но есть определённые обстоятельства.
Например если ты "вожак" и лидер коллектива. Управляешь им и у вас сейчас у всех непростые времена и есть трудности, то не всегда будет правильно "ныть". Просто потому-что это никак не поможет коллективу в целом, ибо все кем ты управляешь и кто от тебя зависят, просто увидят что ты "поплыл" и готов сдаться. Всё станет только хуже.
У тебя есть жена, взрослые дети, друзья, помощники по тренерскому штабу....вот им уместно излить душу, а не журналистам.
Это как я вспоминаю как моим папе и маме тяжело было в 90-е нас с сестрой обувать, одевать, нормально кормить и дать нам более-менее достойный уровень жизни. Они работали как пчелки и НИКОГДА при нас нас не жаловались как они устали и что им тяжело (а им было тяжело, я всё видел и понимал)
Так же и тут, только с игроками.