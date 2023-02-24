Поттер о сложностях работы в «Челси»: «Мне психологически тяжело, семья страдает. Всем наплевать. Действительно тяжело»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер рассказал о сложностях работы в «Челси» с учетом давления.

«Критика принимается, учитывая наши результаты. Так должно было произойти, это справедливо. В клубе всегда было позитивное и уважительное отношение.

Это не значит, что здесь легко. Семья страдает, психологически тяжело, мне лично непросто. Всем наплевать, такое положение дел.

Это действительно тяжело. Несколько недель назад я сказал, что это [работа тренером «Челси»] самая тяжелая работа в футболе, и на это есть причины. Несколько опытных парней в команде сказали мне, что у них была худшая предсезонка в жизни. Организационно летнее турне прошло не так, как хотелось бы. Я там не был, поэтому не могу сказать точно», – сказал тренер «Челси».

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78 комментариев

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Ehlo
Так а нафига ты подписался на такую работу?
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litaker
Я про то никто не знает, как че получится. Мавринья был переводчиком. Видишь и переводчиком остался. Пеп тренировал барсу б...
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Mr@k
так чего шел тогда, знал же что будет под давлением
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Азиз Ибодуллаев
Ну мужика понять можно, но если ты даешь такое интервью то уверенность команды в тебе падает мне кажется хз
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Davron Tashkenbaev
А еще в добавок клуб не хочет его увольнять, жизнь боль.
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Berbatov09
Ответ Кирилл Голивец
Поттер не стал в одночасье тренером не уровня амбиций Челси. Просто предыдущие клубы были семейные, поэтому со шведским Эстерсундом выходил в плей-офф ЛЕ и играл с Арсеналом. Там все были объединены одним делом от владельца до уборщицы и от третьего вратаря до сммщика. Тут массовое приобретение мало сочетающихся друг с другом людей, половина из которых никогда не играла в Англии и имеет сильно завышенный трансферный статус. Вот и тренер не в своей тарелке.
Че-т я встречал уже точь в точь такой же комментарий :)
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Djeday
Бедный, несчастный
С такой игрой-на выход. Пусть к следующему сезону Челси готовит нормальный топовый тренер
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Грустный Тролль
Если не был психологически готов идти работать в Челси, тогда зачем пошел туда ?
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litaker
Ответ Donbass
Ну зачем ныть теперь? Поттер сознательно cделал свой шаг. Он знал куда идет и какое будет давление!
Если бы я всегда отталкивался и рассчитывал что меня ждет я бы просто за монитором сидел
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DolJun
Ответ Андер Эррера
вы просто представьте Спалетти который с отрывом идёт в серии А повышают зарплату до 2,5 мл а тут Поттер получил предложение с зарплатой 13 мл в год. Он все понимал же особо ничего не потеряет получится хорошо, нет деньги который будет обеспечивать его до конца жизни.
это я как раз понять могу - чисто шкурный интерес, но ноет он тогда сейчас зачем? ждет пожелейку?
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wshnmn
Уходи тогда и откажись от неустойки. Будь мужиком!
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litaker
Ответ Donbass
Ну зачем ныть теперь? Поттер сознательно cделал свой шаг. Он знал куда идет и какое будет давление!
да ладно кто там че вычисляет? Просто шанс попробовать себя на другом уровне, не говоря о мани
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Виктор Войнов
Взялся, не ной. Думаю зарплата покрывает все моральные страдания.
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МИХАЛЫЧ
Ответ Питер Пэн
На увольнение он конечно давно наработал, спору нет. Но вот незадача - кого брать-то на его место? Тухеля умолять вернуться обратно?
Меня тут минусовали , когда я написал что он не тянет , а оно вон как вышло ,,, плевать на Челси после того как они шантажом отжали у Абрамовича клуб. .. Гори там всё синим пламенем
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Donbass
Ну зачем ныть теперь? Поттер сознательно cделал свой шаг. Он знал куда идет и какое будет давление!
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Denis Spiridenock
Надеюсь после Челси ему достанется нормальный клуб с нормальным руководством
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Carlton Palmer
Монолог, достойный Майка Бассета
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Андер Эррера
Ответ DolJun
ууууууу, а чего тогда соглашался на эту работу? или такой гений психологии не мог предусмотреть подобную ситуацию?)
вы просто представьте Спалетти который с отрывом идёт в серии А повышают зарплату до 2,5 мл а тут Поттер получил предложение с зарплатой 13 мл в год. Он все понимал же особо ничего не потеряет получится хорошо, нет деньги который будет обеспечивать его до конца жизни.
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Питер Пэн
Ответ МИХАЛЫЧ
"Я устал , я ухожу" ,, мне кажется так должны заканчиваться подобные речи
На увольнение он конечно давно наработал, спору нет. Но вот незадача - кого брать-то на его место? Тухеля умолять вернуться обратно?
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The Judge
Ответ problemzz9
Комментарий удален модератором
Певчих, ты?
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МИХАЛЫЧ
"Я устал , я ухожу" ,, мне кажется так должны заканчиваться подобные речи
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Мельников Михаил
Это жалобы пошли? Хех...ну не юнец же. Должен был понимать, что тренер в топклубе и середняке испытывает принципиально разное давление.
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DolJun
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Комментарий удален модератором
сам написал - сам слился) ты самостоятельный)
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Montenegro Serbian
С одной стороны, у каждого человека есть право признаться что ему тяжело на работе и вообще он устал. Так бывает, иногда полезно выговориться.

Но есть определённые обстоятельства.
Например если ты "вожак" и лидер коллектива. Управляешь им и у вас сейчас у всех непростые времена и есть трудности, то не всегда будет правильно "ныть". Просто потому-что это никак не поможет коллективу в целом, ибо все кем ты управляешь и кто от тебя зависят, просто увидят что ты "поплыл" и готов сдаться. Всё станет только хуже.
У тебя есть жена, взрослые дети, друзья, помощники по тренерскому штабу....вот им уместно излить душу, а не журналистам.

Это как я вспоминаю как моим папе и маме тяжело было в 90-е нас с сестрой обувать, одевать, нормально кормить и дать нам более-менее достойный уровень жизни. Они работали как пчелки и НИКОГДА при нас нас не жаловались как они устали и что им тяжело (а им было тяжело, я всё видел и понимал)

Так же и тут, только с игроками.
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Пирс Морган
Все хорошо, все под контролем, все хорошо
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