Марк Кукурелья: «Челси» нужно попасть в топ-4, нам важно играть в ЛЧ. Оправданий быть не может»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Марк Кукурелья Футбол

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал об амбициях лондонского клуба.

«Ситуация сложная, у нас много изменений, много новых футболистов. Думаю, в этом сезоне пришло время положить начало новой эпохе. И нам очень важно попасть в Лигу чемпионов.

Первая часть сезона сложилась не очень здорово, но сейчас оправданий быть не может. Нужно усердно тренироваться, сосредоточиться на том, чтобы выигрывать матчи и попасть в первую четверку АПЛ», – сказал Кукурелья. 

Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и фанатов «Челси»

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10 комментариев

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churkestan_referee
Челси – лучший футбольный клуб уровня лиги чемпионов! Несите Мудрику золотой мяч!
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Alar Asus
Марк Кукурелья: - Мы в сложной ситуации нет времени наигрывать Мудрика, поэтому я не пасую ему, чтобы он не обрезал лишний раз )
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тренер с района
Где то по тнт есть унылая передача Стенд Ап , вот там я видел похожего персонажа такой же кудрявый парнишка.
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kaka10
Ответ Arima Baki
Челси сначала должен попасть в топ 9 прежде чем мечтать о топ 4
Какой топ 4 после топ 9? Потом топ 8 идёт и так по арифметике
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ljolik888
Вот шутник !
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DolJun
лучше уж вообще без еврокубков на следующий сезон, если лч не светит
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-1
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6tspey7tb5
Попасть в ЛК для Челси будет чудом по такой игре
+1
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каток Третьяка
с такой унылой игрой, им даже 6ое место не светит...
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Konstantin Meerov
звучит музыкальная композиция "Фантазер!"
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Arima Baki
Челси сначала должен попасть в топ 9 прежде чем мечтать о топ 4
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