Марк Кукурелья: «Челси» нужно попасть в топ-4, нам важно играть в ЛЧ. Оправданий быть не может»

Защитник «Челси» рассказал об амбициях лондонского клуба.

«Ситуация сложная, у нас много изменений, много новых футболистов. Думаю, в этом сезоне пришло время положить начало новой эпохе. И нам очень важно попасть в чемпионов.

Первая часть сезона сложилась не очень здорово, но сейчас оправданий быть не может. Нужно усердно тренироваться, сосредоточиться на том, чтобы выигрывать матчи и попасть в первую четверку », – сказал Кукурелья.

Кукурелья почти не пасует на Мудрика. Это выбесило и Михаила, и фанатов «Челси»