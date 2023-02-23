Марк Кукурелья: «Челси» нужно попасть в топ-4, нам важно играть в ЛЧ. Оправданий быть не может»
Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал об амбициях лондонского клуба.
«Ситуация сложная, у нас много изменений, много новых футболистов. Думаю, в этом сезоне пришло время положить начало новой эпохе. И нам очень важно попасть в Лигу чемпионов.
Первая часть сезона сложилась не очень здорово, но сейчас оправданий быть не может. Нужно усердно тренироваться, сосредоточиться на том, чтобы выигрывать матчи и попасть в первую четверку АПЛ», – сказал Кукурелья.
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