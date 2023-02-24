«Безумие продолжается. Вау. Футбол умеет писать такие истории». Тренер «Униона» Фишер о 3:1 с «Аяксом» и проходе в 1/8 финала ЛЕ

Тренер «Униона» высказался о победе над «Аяксом» и выходе в 1/8 финала Лиги Европы.

Вчера берлинский клуб выиграл у « » со счетом 3:1 и по сумме двух матчей прошел в следующий раунд Лиги Европы.

«Безумие продолжается. Вау. У нас были некоторые проблемы, мы видели, как хорош «Аякс» с мячом, особенно в первом тайме. Пришлось пострадать. Несмотря на это, команда сохранила спокойствие, действовала компактно и эффективно. Мы так хорошо справились с их давлением, и было важно, что мы забили второй гол до перерыва.

Невозможно описать словами, чего добилась команда, что она сделала и как выступила. Я оглядываюсь на первые две игры, которые мы проиграли, а теперь мы в 1/8 финала. Футбол умеет писать такие истории», – сказал Фишер.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00. Соперниками « » могут стать «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош» и «Юнион».

«Юве», «Ман Юнайтед», «Унион» и «Шахтер». Кто вышел в 1/8 Лиги Европы