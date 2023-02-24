«Безумие продолжается. Вау. Футбол умеет писать такие истории». Тренер «Униона» Фишер о 3:1 с «Аяксом» и проходе в 1/8 финала ЛЕ

Теги высшая лига Нидерланды Аякс бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Унион Берлин Урс Фишер Футбол

Тренер «Униона» Урс Фишер высказался о победе над «Аяксом» и выходе в 1/8 финала Лиги Европы.

Вчера берлинский клуб выиграл у «Аякса» со счетом 3:1 и по сумме двух матчей прошел в следующий раунд Лиги Европы. 

«Безумие продолжается. Вау. У нас были некоторые проблемы, мы видели, как хорош «Аякс» с мячом, особенно в первом тайме. Пришлось пострадать. Несмотря на это, команда сохранила спокойствие, действовала компактно и эффективно. Мы так хорошо справились с их давлением, и было важно, что мы забили второй гол до перерыва.

Невозможно описать словами, чего добилась команда, что она сделала и как выступила. Я оглядываюсь на первые две игры, которые мы проиграли, а теперь мы в 1/8 финала. Футбол умеет писать такие истории», – сказал Фишер.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 14:00. Соперниками «Униона» могут стать «Арсенал», «Бетис», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фенербахче», «Ференцварош» и «Юнион».

«Юве», «Ман Юнайтед», «Унион» и «Шахтер». Кто вышел в 1/8 Лиги Европы

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6 комментариев

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Filipp Gorski
Ответ раскаявшийся жиробас
Соперником Униона может стать Юнион?) Интересное дерби получится
Уже в группе сражались
+1
0
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раскаявшийся жиробас
Соперником Униона может стать Юнион?)
Интересное дерби получится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Ответ WelcomeBackPURE
Аякс походу снова лет на 10 уйдет раскачивать состав на продажу
Летом продадут Кудуса, Бробби и возможно мексиканца. А вообще, после таких провалов они могут серьёзно перетрясти состав. Могут распрощаться с кем-то из старичков.
0
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инок
Успехов Униону и в ЛЕ и в Бундеслиги. Это ваш сезон!
+4
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+4
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Enotaz24
То что творит Унион это вообще сказка.
+8
0
+8
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WelcomeBackPURE
Аякс походу снова лет на 10 уйдет раскачивать состав на продажу
0
-2
-2
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