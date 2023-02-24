Ди Мария с хет-триком, хавбек «Байера» Виртц, вратарь «Шахтера» Трубин – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в по итогам ответных матчей раунда плей-офф.

Хавбек « » сделал хет-трик в игре с «Нантом» (3:0).

Хавбек « » забил гол и отдал результативный пас в матче с «Монако» (3:2, 5:3 по пен.).

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин сделал 7 сэйвов в игре с «Ренном» (1:2, 5:4 по пен.).

Защитник «Униона» Йосип Юранович забил победный гол и отдал результативный пас в матче с «Аяксом» (3:1).