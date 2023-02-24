Ди Мария с хет-триком, хавбек «Байера» Виртц, вратарь «Шахтера» Трубин – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЕ

Теги Байер Шахтер Ювентус Лига Европы УЕФА рейтинги Анхель Ди Мария Унион Берлин Йосип Юранович Анатолий Трубин Флориан Виртц Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей раунда плей-офф.

Хавбек «Ювентуса» Анхель Ди Мария сделал хет-трик в игре с «Нантом» (3:0).

Хавбек «Байера» Флориан Виртц забил гол и отдал результативный пас в матче с «Монако» (3:2, 5:3 по пен.).

Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин сделал 7 сэйвов в игре с «Ренном» (1:2, 5:4 по пен.).

Защитник «Униона» Йосип Юранович забил победный гол и отдал результативный пас в матче с «Аяксом» (3:1).

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4 комментария

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vjp6cmm2f9
Ответ che kaif
ДиМа конечно же
Билан?
+1
0
+1
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Юлия Ким
Анхель💙
0
-2
-2
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Андрей Хенто
Ответ che kaif
ДиМа конечно же
Также как и в Лиге Чемпионов на этой неделе, безальтернативно.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
che kaif
ДиМа конечно же
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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