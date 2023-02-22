«Ювентус» станет объектом насмешек, если вылетит. «Нант» совершил подвиг в Турине и хочет совершить еще один». Комбуаре о матче в ЛЕ

Главный тренер « » высказался перед ответной игрой с « ».

Первый матч в плей-офф завершился со счетом 1:1.

«В Турине мы совершили подвиг, а теперь хотим совершить еще один и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Наши шансы всегда равны 20%, но мы собираемся воспользоваться ими в полной мере.

Мы хотим, чтобы атмосфера была раскаленной, но не настолько, чтобы команда и фанаты столкнулись с последствиями.

«Ювентус» – фаворит, его возглавляет , один из лучших тренеров мира, команда привыкла к таким матчам. Нам терять нечего, а вот их вылет сделает объектом насмешек. Мы, напротив, можем стать клубными легендами.

В прошлом сезоне нам удавались невероятные вещи вроде победы над «ПСЖ» и «Монако», триумфа в Кубке Франции. Теперь мы попробуем добиться нового успеха, зная, что «Ювентус» – топ-клуб, за который играют такие чемпионы, как Ди Мария. Аргентинец был лучшим на поле в первой игре, давайте надеяться, что сейчас он выступит чуть похуже», – заявил Комбуаре.