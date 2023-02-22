«Ювентус» станет объектом насмешек, если вылетит. «Нант» совершил подвиг в Турине и хочет совершить еще один». Комбуаре о матче в ЛЕ

Теги Нант Ювентус лига 1 Франция серия А Италия Лига Европы УЕФА Анхель Ди Мария Антуан Комбуаре Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре высказался перед ответной игрой с «Ювентусом».

Первый матч в плей-офф Лиги Европы завершился со счетом 1:1.

«В Турине мы совершили подвиг, а теперь хотим совершить еще один и пройти в следующий раунд Лиги Европы. Наши шансы всегда равны 20%, но мы собираемся воспользоваться ими в полной мере.

Мы хотим, чтобы атмосфера была раскаленной, но не настолько, чтобы команда и фанаты столкнулись с последствиями.

«Ювентус» – фаворит, его возглавляет Аллегри, один из лучших тренеров мира, команда привыкла к таким матчам. Нам терять нечего, а вот их вылет сделает объектом насмешек. Мы, напротив, можем стать клубными легендами.

В прошлом сезоне нам удавались невероятные вещи вроде победы над «ПСЖ» и «Монако», триумфа в Кубке Франции. Теперь мы попробуем добиться нового успеха, зная, что «Ювентус» – топ-клуб, за который играют такие чемпионы, как Ди Мария. Аргентинец был лучшим на поле в первой игре, давайте надеяться, что сейчас он выступит чуть похуже», – заявил Комбуаре.

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6 комментариев

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OldRedWhite
Ответ kin
У меня дружок на работе фан Юве так же говорит
На кого же Вы работаете ?
За Химки болеть надо !
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Jaxongir Shodiev
Ваши шансы теперь не равны 20%, а меньше на 15%
0
-1
-1
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Jaxongir Shodiev
Похоже на момент из фильма "Легенда №17", где герой Меньшова радостно говорит:"От нас ждут ничьей!"
0
0
0
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ZamoRano
Он про серию б? Или куда вылетит???
0
-3
-3
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Пирс Морган
Вот это тренер, вселяет уверенность в команду, аж 20 процентов на успех прогнозирует
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kin
У меня дружок на работе фан Юве так же говорит
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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