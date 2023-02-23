Анри про «МЮ»: «Впервые видел, чтобы «Барселона» так страдала от контратак в этом сезоне. У «Юнайтед» небольшое преимущество»

рассказал о впечатлениях от матча «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Меня беспокоили те проблемы, которые «МЮ» мог создать «Барсе», особенно с помощью контратак. Я знаю, что один из голов был после стандартного положения, но я впервые в этом сезоне видел, чтобы «Барселона» так страдала от контратак.

Но у нее по-прежнему хорошие шансы в этой дуэли, в чемпионате дела тоже в порядке. Думаю, это будет отличный матч, в котором сложно выбрать победителя, потому что прямо сейчас «МЮ» в прекрасной форме, но и «Барса» тоже.

Судя по тому, что я видел на «Камп Ноу», у «МЮ» есть небольшое преимущество, поскольку ответная игра на «Олд Траффорд». Но «Барселона» снова поверила в себя, так что матч должен быть чудесным, как и неделю назад», – сказал экс-форвард «блауграны» в эфире CBS.

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00