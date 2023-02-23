Анри про «МЮ»: «Впервые видел, чтобы «Барселона» так страдала от контратак в этом сезоне. У «Юнайтед» небольшое преимущество»
Тьерри Анри рассказал о впечатлениях от матча «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
«Меня беспокоили те проблемы, которые «МЮ» мог создать «Барсе», особенно с помощью контратак. Я знаю, что один из голов был после стандартного положения, но я впервые в этом сезоне видел, чтобы «Барселона» так страдала от контратак.
Но у нее по-прежнему хорошие шансы в этой дуэли, в чемпионате дела тоже в порядке. Думаю, это будет отличный матч, в котором сложно выбрать победителя, потому что прямо сейчас «МЮ» в прекрасной форме, но и «Барса» тоже.
Судя по тому, что я видел на «Камп Ноу», у «МЮ» есть небольшое преимущество, поскольку ответная игра на «Олд Траффорд». Но «Барселона» снова поверила в себя, так что матч должен быть чудесным, как и неделю назад», – сказал экс-форвард «блауграны» в эфире CBS.
«Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
По факту матч двух середняков на данный момент)
Видимо я плохо изучил его досье
Я подозревал ,что у тебя не всё в порядке с головой ,но не думал, что всё настолько запущено🤣🤣🤣🤣🤣
Почему ты всегда крутишься под каждой новостью о Барсе, если ты так ненавидишь этот клуб ?????
это как с девушкой, которую ты не можешь выбросить из головы, потому что до сих пор любишь, но она тебя вышвырнула ,а ты тусуешся под каждым её постом🤣🤣🤣
забудь !!!!она не будет с тобой!!!! она тебя уже давно забыла!!!!
Я тебе даже больше скажу ,из слов Манчестер Юнайтед и футбольный клуб Барселона, невозможно составить слово Челси!!!!!!
Так что, иди плакаться на другую ветку
Но надеюсь, что Барса всё равно сможет выиграть, Хотя это и маловероятно.