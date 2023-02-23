Анри про «МЮ»: «Впервые видел, чтобы «Барселона» так страдала от контратак в этом сезоне. У «Юнайтед» небольшое преимущество»

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Тьерри Анри премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Тьерри Анри рассказал о впечатлениях от матча «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Меня беспокоили те проблемы, которые «МЮ» мог создать «Барсе», особенно с помощью контратак. Я знаю, что один из голов был после стандартного положения, но я впервые в этом сезоне видел, чтобы «Барселона» так страдала от контратак.

Но у нее по-прежнему хорошие шансы в этой дуэли, в чемпионате дела тоже в порядке. Думаю, это будет отличный матч, в котором сложно выбрать победителя, потому что прямо сейчас «МЮ» в прекрасной форме, но и «Барса» тоже.

Судя по тому, что я видел на «Камп Ноу», у «МЮ» есть небольшое преимущество, поскольку ответная игра на «Олд Траффорд». Но «Барселона» снова поверила в себя, так что матч должен быть чудесным, как и неделю назад», – сказал экс-форвард «блауграны» в эфире CBS.

«Манчестер Юнайтед» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tristan...
Ответ denisques
Легчайшая? Это про Интер и Баварию? Интер обыгравший сейчас Порту и Бавария обыгравшая ПСЖ? И Барса которая начала показывать свою игру только в декабре
Юзер выше прикалывается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tristan...
Ответ Тюменский медвежонок
почему все написывают постоянно что матчи Барселоны достойны Лиги Чемпионов полуфиналов, финалов и т.д.? видимо у людей память плохая, но я напомню что Барселона вообще-то в этом сезоне играла в групповой стадии Лиги Чемпионов и из группы не вышла, причем легчайшая группа была... о какой ЛЧ речь, это МЮ достоин таких слов про ЛЧ потому что они то там не играли в этом сезоне
Тонко)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Sragovich
Ответ Иван Степанов
Противостояние достойное минимум полуфинала Лиги чемпионов.
В этом году даже не хочется смотреть ЛЧ. Команды соревнуются кто хуже. Наполи возьмет надеюсь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
белошип
Ответ Тюменский медвежонок
почему все написывают постоянно что матчи Барселоны достойны Лиги Чемпионов полуфиналов, финалов и т.д.? видимо у людей память плохая, но я напомню что Барселона вообще-то в этом сезоне играла в групповой стадии Лиги Чемпионов и из группы не вышла, причем легчайшая группа была... о какой ЛЧ речь, это МЮ достоин таких слов про ЛЧ потому что они то там не играли в этом сезоне
Один 🤡сказал остальные подхватили
По факту матч двух середняков на данный момент)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
denisques
Ответ Тюменский медвежонок
почему все написывают постоянно что матчи Барселоны достойны Лиги Чемпионов полуфиналов, финалов и т.д.? видимо у людей память плохая, но я напомню что Барселона вообще-то в этом сезоне играла в групповой стадии Лиги Чемпионов и из группы не вышла, причем легчайшая группа была... о какой ЛЧ речь, это МЮ достоин таких слов про ЛЧ потому что они то там не играли в этом сезоне
Легчайшая? Это про Интер и Баварию? Интер обыгравший сейчас Порту и Бавария обыгравшая ПСЖ? И Барса которая начала показывать свою игру только в декабре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тюменский медвежонок
почему все написывают постоянно что матчи Барселоны достойны Лиги Чемпионов полуфиналов, финалов и т.д.? видимо у людей память плохая, но я напомню что Барселона вообще-то в этом сезоне играла в групповой стадии Лиги Чемпионов и из группы не вышла, причем легчайшая группа была... о какой ЛЧ речь, это МЮ достоин таких слов про ЛЧ потому что они то там не играли в этом сезоне
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ alberto-m
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Я подозревал ,что у тебя не всё в порядке с головой ,но не думал, что всё настолько запущено🤣🤣🤣🤣🤣
ты так и не ответил зачем приплел челси?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alberto-m
Ответ benjamin92
Абсолютно неудачное сравнение. Должуну не нравятся девушки
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Видимо я плохо изучил его досье
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
Ответ alberto-m
Вот и я спрашиваю, Причём тут Челси????? Почему ты всегда крутишься под каждой новостью о Барсе, если ты так ненавидишь этот клуб ????? это как с девушкой, которую ты не можешь выбросить из головы, потому что до сих пор любишь, но она тебя вышвырнула ,а ты тусуешся под каждым её постом🤣🤣🤣 забудь !!!!она не будет с тобой!!!! она тебя уже давно забыла!!!!
Абсолютно неудачное сравнение. Должуну не нравятся девушки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vallabaza
хави уже готовит отмазку, оби не пройдут они дальше
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alberto-m
Ответ DolJun
так я на этой ветке про челси и не писал. ты о чем?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Я подозревал ,что у тебя не всё в порядке с головой ,но не думал, что всё настолько запущено🤣🤣🤣🤣🤣
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ alberto-m
Вот и я спрашиваю, Причём тут Челси????? Почему ты всегда крутишься под каждой новостью о Барсе, если ты так ненавидишь этот клуб ????? это как с девушкой, которую ты не можешь выбросить из головы, потому что до сих пор любишь, но она тебя вышвырнула ,а ты тусуешся под каждым её постом🤣🤣🤣 забудь !!!!она не будет с тобой!!!! она тебя уже давно забыла!!!!
так я на этой ветке про челси и не писал. ты о чем?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alberto-m
Ответ DolJun
ты о чем вообще? при чем тут челси?
Вот и я спрашиваю, Причём тут Челси?????
Почему ты всегда крутишься под каждой новостью о Барсе, если ты так ненавидишь этот клуб ?????
это как с девушкой, которую ты не можешь выбросить из головы, потому что до сих пор любишь, но она тебя вышвырнула ,а ты тусуешся под каждым её постом🤣🤣🤣
забудь !!!!она не будет с тобой!!!! она тебя уже давно забыла!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
градус ненависти
Какими смешными ни были бы некоторые игроки Юнайтед, тренер у них намного сильнее
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ alberto-m
Играют Манчестер Юнайтед и Барселона, что-то я среди этих двух команд не увидел Челси???? Я тебе даже больше скажу ,из слов Манчестер Юнайтед и футбольный клуб Барселона, невозможно составить слово Челси!!!!!! Так что, иди плакаться на другую ветку
ты о чем вообще? при чем тут челси?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ Иван Степанов
Противостояние достойное минимум полуфинала Лиги чемпионов.
Барселона 2 гола подряд вылетающая в ЛЕ достойна полуфинала ЛЧ? Успокойся
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alberto-m
Ответ DolJun
не смотря на счет барсу просто деклассировали при чужой толпе. будет чудо если при такой же игре барса уйдет от разгрома на трафорде
Играют Манчестер Юнайтед и Барселона, что-то я среди этих двух команд не увидел Челси????
Я тебе даже больше скажу ,из слов Манчестер Юнайтед и футбольный клуб Барселона, невозможно составить слово Челси!!!!!!
Так что, иди плакаться на другую ветку
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sonna
Ответ QWertY
Первый матч был круче чем все игры 1/8 Лч вместе взятые
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alberto-m
Скорее всего Барселона проиграет, так как отсутствие таких игроков как, Педри ,Дембеле и Габи, очень сильно скажется на Барсе.
Но надеюсь, что Барса всё равно сможет выиграть, Хотя это и маловероятно.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
не смотря на счет барсу просто деклассировали при чужой толпе. будет чудо если при такой же игре барса уйдет от разгрома на трафорде
+2
-8
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ Иван Степанов
Противостояние достойное минимум полуфинала Лиги чемпионов.
Первый матч был круче чем все игры 1/8 Лч вместе взятые
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Степанов
Противостояние достойное минимум полуфинала Лиги чемпионов.
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ллб
Вывод: сегодня надо быть внимательней на стандартных "опложнениях"
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий