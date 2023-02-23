Жюль Кунде: «Барса» не соблюдает план на игру, когда она идет как на качелях. Мы должны научиться этому»

рассказал о том, что нужно улучшить в игре «Барселоны».

«Защита была ключевым фактором в этом сезоне. Сегодня нам предстоит еще одно испытание против отличной линии нападения. Мы подходим к этому с большой уверенностью, зная, что нам придется очень хорошо постараться.

Есть некоторые ситуации в матче, которые мы должны лучше контролировать, например, когда игра идет как на качелях. В такие моменты мы не соблюдаем наш план на матч. Это то, чему мы должны научиться», – сказал защитник «Барселоны».

Ответная игра раунда плей-офф « » – « » состоится сегодня, 23 февраля. В первом матче команды сыграли вничью 2:2. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.