Жюль Кунде: «Барса» не соблюдает план на игру, когда она идет как на качелях. Мы должны научиться этому»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА тактика Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде рассказал о том, что нужно улучшить в игре «Барселоны».

«Защита была ключевым фактором в этом сезоне. Сегодня нам предстоит еще одно испытание против отличной линии нападения. Мы подходим к этому с большой уверенностью, зная, что нам придется очень хорошо постараться.

Есть некоторые ситуации в матче, которые мы должны лучше контролировать, например, когда игра идет как на качелях. В такие моменты мы не соблюдаем наш план на матч. Это то, чему мы должны научиться», – сказал защитник «Барселоны».

Ответная игра раунда плей-офф Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится сегодня, 23 февраля. В первом матче команды сыграли вничью 2:2. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 23:00 по московскому времени.

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17 комментариев

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Catalonia is the independent republic
Ответ Budabuda
Кунде уже 2 мяча привёз лол. Сам плывёт, когда качели, но учиться надо например железобетонным Кристенсена и Арухао лол. Вообще когда Кунде приходил я думал он топ, но последние матчи показывают, что это довольно средний деф. Может чуть выше среднего, но не выдающийся. Кристенсен гораздо более надёжный.
Средний деф, который играет в стартовом составе сборной...
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Falsegoalkeeper
Смешно, Хави один из самых системных тренеров.
Ага. В атаке пошире, в защите поуже.
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Flow market Victor Mercedes
Так учись сцка
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Эркинбек Апаканов
Ответ Hayk Ghonakhchyan
Лучше бы перешёл в ВАРдрид где все пушистые и честные?
А по факту ВАРселона да?)))
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kupezz
Ответ Budabuda
Кунде уже 2 мяча привёз лол. Сам плывёт, когда качели, но учиться надо например железобетонным Кристенсена и Арухао лол. Вообще когда Кунде приходил я думал он топ, но последние матчи показывают, что это довольно средний деф. Может чуть выше среднего, но не выдающийся. Кристенсен гораздо более надёжный.
Это точно, пока по его игре не понятно почему так раскручивали трансфер. Спишем на адаптационный сезон))
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ljolik888
Главное Жюдь тебе сегодня показать свой класс и отыграть на сверх уровне . Надеюсь Хави не будет опять ставить его не на свое место . Удачи !
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иц а мэн
Ответ Азиз Ибодуллаев
Кунде бы самому научиться многому
Он великолепно играет
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+1
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Budabuda
Кунде уже 2 мяча привёз лол. Сам плывёт, когда качели, но учиться надо например железобетонным Кристенсена и Арухао лол. Вообще когда Кунде приходил я думал он топ, но последние матчи показывают, что это довольно средний деф. Может чуть выше среднего, но не выдающийся. Кристенсен гораздо более надёжный.
+2
-3
-1
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Falsegoalkeeper
Ответ Сикарио
В этот момент Хаве: https://coub.com/view/2jy1za
Смешно, Хави один из самых системных тренеров.
+6
0
+6
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Манюшный
Тен Хаг сегодня постарается качели поднять как можно выше, перед тем как отпустить.
0
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0
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Hayk Ghonakhchyan
Ответ Raul14
По лицу видно что этот парень жалеет что перешёл в судейский проект под названием "спотифой - борселона")))
Лучше бы перешёл в ВАРдрид где все пушистые и честные?
+11
-2
+9
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Сикарио
В этот момент Хаве:
https://coub.com/view/2jy1za
0
-2
-2
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Лёха Жданчик
Провальный трансфер этот Кунде
+2
-4
-2
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mutnyy
Ответ Raul14
По лицу видно что этот парень жалеет что перешёл в судейский проект под названием "спотифой - борселона")))
Ага лучше бы в Челси перейти который идёт в 10 месте)
+18
-1
+17
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Азимжон Рахимов
Забёщ сам себе ,будеть красота.два раза подряд забил сам себе
0
-2
-2
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Азиз Ибодуллаев
Кунде бы самому научиться многому
+7
-4
+3
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Raul14
По лицу видно что этот парень жалеет что перешёл в судейский проект под названием "спотифой - борселона")))
+4
-9
-5
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