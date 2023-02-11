Фанаты «Челси» освистали Кукурелью после замены. Лондонцы купили его за 62 млн фунтов летом

Болельщики « » выразили свое недовольство игрой защитника .

Испанец был заменен на 67-й минуте матча 23-го тура АПЛ с « » (1:1). Фанаты освистали 24-летнего футболиста, направлявшегося за пределы поля.

Кукурелья был куплен летом у « » за 62 млн фунтов. За 20 игр в в составе «синих» он отдал 2 голевых паса.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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