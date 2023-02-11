Фанаты «Челси» освистали Кукурелью после замены. Лондонцы купили его за 62 млн фунтов летом
Болельщики «Челси» выразили свое недовольство игрой защитника Марка Кукурельи.
Испанец был заменен на 67-й минуте матча 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). Фанаты освистали 24-летнего футболиста, направлявшегося за пределы поля.
Кукурелья был куплен летом у «Брайтона» за 62 млн фунтов. За 20 игр в чемпионате Англии в составе «синих» он отдал 2 голевых паса.
Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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Кукурелья самый дорогой крайний защитник планеты и покупали его не как дублера. На тот момент в клубе были Маркос и Эмерсон, в срочной покупке на позицию клуб не нуждался. Так что про подмену ты ошибаешься, никто не тратит такие бабки на дублера.
Кукурелья даже не уровень Алонсо, который всю жизнь был пешеходом в защите. Кукарача это более дорогая версия Эмерсона, который был железный баночник.