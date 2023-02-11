Фанаты «Челси» освистали Кукурелью после замены. Лондонцы купили его за 62 млн фунтов летом

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия болельщики Брайтон Марк Кукурелья Футбол

Болельщики «Челси» выразили свое недовольство игрой защитника Марка Кукурельи.

Испанец был заменен на 67-й минуте матча 23-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1). Фанаты освистали 24-летнего футболиста, направлявшегося за пределы поля.

Кукурелья был куплен летом у «Брайтона» за 62 млн фунтов. За 20 игр в чемпионате Англии в составе «синих» он отдал 2 голевых паса.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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SWAGG
Ответ deadjoker
Ну взяли чувака для конкуренции и подмены чилвелу. Да переплатили сильно, но он явно лучше чем Сарр, который там играл в прошлом сезоне. Нормально затыкает дырку. Бен поправится и кукурелья спокойно присядет на лавочку.
Зачем приплетать Сарра, который от безысходности сыграл пару матчей на фланге?
Кукурелья самый дорогой крайний защитник планеты и покупали его не как дублера. На тот момент в клубе были Маркос и Эмерсон, в срочной покупке на позицию клуб не нуждался. Так что про подмену ты ошибаешься, никто не тратит такие бабки на дублера.
Кукурелья даже не уровень Алонсо, который всю жизнь был пешеходом в защите. Кукарача это более дорогая версия Эмерсона, который был железный баночник.
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jem777
Хехе.)
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Юлия Закаблукова
Дорого за баночника
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Крыс Пол
Не зря же его Барса в свое время пинками выгнала из клуба.
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deadjoker
Ответ bogdan fedyuk
какой сарр? на той позиции были алонсо и эмерсон
Эмерсон был в Лионе в аренде. Сорри, имел в виду Алонсо а не Сарра.
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alesel
Ответ Shuller18
Абдул Рахман Баба и Райан Бертранд были просто Роберто Карлосы по сравнению с этой кудряшкой
Бертран легенда!
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Shuller18
Абдул Рахман Баба и Райан Бертранд были просто Роберто Карлосы по сравнению с этой кудряшкой
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vadi-lee
Ответ deadjoker
Ну взяли чувака для конкуренции и подмены чилвелу. Да переплатили сильно, но он явно лучше чем Сарр, который там играл в прошлом сезоне. Нормально затыкает дырку. Бен поправится и кукурелья спокойно присядет на лавочку.
Конкурент на лавку за 62 миллиона?
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bogdan fedyuk
Ответ deadjoker
Ну взяли чувака для конкуренции и подмены чилвелу. Да переплатили сильно, но он явно лучше чем Сарр, который там играл в прошлом сезоне. Нормально затыкает дырку. Бен поправится и кукурелья спокойно присядет на лавочку.
какой сарр? на той позиции были алонсо и эмерсон
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Bartez1986
руководство освистать не хотят? игрок то чем виноват? играет, как может. или он сам на себя цену установил?
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deadjoker
Ну взяли чувака для конкуренции и подмены чилвелу. Да переплатили сильно, но он явно лучше чем Сарр, который там играл в прошлом сезоне. Нормально затыкает дырку. Бен поправится и кукурелья спокойно присядет на лавочку.
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Антон Фалафель
Упорно не пасовал на открытого Мудрика
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TheBestCapper
Ну правильно. Привоз за привозом. Сегодня тоже пропустили гол из-за него. Да и скорости не хватает, не может разогнаться из-за объемной прически😄
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Ноно Гомес
Правильно сделали
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Okaka
Ответ DolJun
там еще и мудрик лайкнул мемас с кукурельей, интересно как решат вопросик
да фили, Куку даже не пасует Мудрику, а играет в центр
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Okaka
фанаты Тухеля забывают, что это он его купил ))
+17
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ZarvuR2020
Он бы уже плотно на лавке сидел, если бы не Поттер
+5
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Demyan Grachev
я сразу сказал,что это самая дорогая никчёмная кукуруза в истории...
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Dowlet Gandymow
62 млн фунтов?! 😱
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QWertY
Не только его, но и Мудрика, Хаверца, Лофтус Чика, Джеймса, Мадуэке и Бадиашили нужно было освистать. По сути у Челси слабый состав, Поттер выжимает максимум. Нужны трансферы!
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DolJun
там еще и мудрик лайкнул мемас с кукурельей, интересно как решат вопросик
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-4
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