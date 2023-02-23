Евгений Ловчев: «Неужели нельзя было построить в Москве хотя бы один стадион с крышей? Почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе?»
Евгений Ловчев не понимает, почему в Москве нет стадионов с крышей.
Вчера «Спартак» и «Локомотив» играли в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России при температуре -13 градусов.
«Ничего странного не произошло, в феврале бывает холодно, тут не подгадаешь. И претензии у меня не к календарю и не к его составителям, а более глобальные.
Когда у нас строили стадионы к ЧМ, неужели нельзя было в Москве предусмотреть хотя бы один с крышей, как в Петербурге. Дорого? Но почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе? Зимы у нас не меняются, слышу призывы играть чуть не в январе. Зачем? Если хотите так, сделайте одну арену с крышей, пусть там играют.
Ведь сейчас в том же Черкизово умыли газон на пару месяцев на такой морозе. Глобально ничего страшного, а если на частности посмотреть — ну кому охота в такой холод и играть, и смотреть? Давайте думать о стадионе с крышей», – написал бывший футболист «Спартака» в телеграм-канале.
Москва всегда за счет всей страны жировала
Напомнить еще советскую загадку - Длинная, зеленая, колбасой пахнет.
Весь этот проект изначально был готов реализовать Газпром своими силами и на свои деньги, за 3-4 года наняв турков. Но город решил, что при такой организации процесса у проекта будет низкая "взяткоёмкость" и решили строить сам, российскими подрядчиками.
10 грёбанных лет списывали на стройку деньги из гор.бюджета, в бытовках уже у гастарбайтеров дети "вылупились" и в начальные классы школ на Крестовском пошли, под Питером выросло несколько элитных коттеджных посёлков населённых "ответственными за стройку", а стадион так и был в готовности "60%".
Хорошо, что ЧМ уже по срокам приближался, а так бы до 2022 строили. Строители муевы.
Общая стоимость благоустройства Москвы в этом году превысила бюджет строительства стадиона Зенит и Крымского моста. За 10 месяцев столичные власти потратили на эти цели 281 млрд рублей, а мост через Керченский пролив обошелся государству в 228 млрд рублей.
В течение последних восьми лет власти Москвы «благоустроили» порядка полутора триллионов рублей. Удивительно, но все остальные вместе взятые города России за это время израсходовали почти столько же — 1,7 триллиона рублей, посчитали «Ведомости». (с)
Проще, дешевле перенести эти пару игр, (как вчерашнюю например) без особого вреда для календаря.
статья про крышу уже на готовом стадионе.Кому интересно.Делаем выводы.
бакланы в Москве водятся?