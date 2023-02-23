Евгений Ловчев: «Неужели нельзя было построить в Москве хотя бы один стадион с крышей? Почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе?»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Евгений Ловчев Газпром Арена (Крестовский) стадионы Футбол

Евгений Ловчев не понимает, почему в Москве нет стадионов с крышей.

Вчера «Спартак» и «Локомотив» играли в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России при температуре -13 градусов.

«Ничего странного не произошло, в феврале бывает холодно, тут не подгадаешь. И претензии у меня не к календарю и не к его составителям, а более глобальные.

Когда у нас строили стадионы к ЧМ, неужели нельзя было в Москве предусмотреть хотя бы один с крышей, как в Петербурге. Дорого? Но почему в Питере пошли на это, а в Москве люди по 90 минут стоят на морозе? Зимы у нас не меняются, слышу призывы играть чуть не в январе. Зачем? Если хотите так, сделайте одну арену с крышей, пусть там играют.

Ведь сейчас в том же Черкизово умыли газон на пару месяцев на такой морозе. Глобально ничего страшного, а если на частности посмотреть — ну кому охота в такой холод и играть, и смотреть? Давайте думать о стадионе с крышей», – написал бывший футболист «Спартака» в телеграм-канале.

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54 комментария

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Александр Смирнов
Ответ Тайосич
В Питере город за полтора миллиарда евро построил стадион и отдал Зениту в аренду за 1 рубль в год на 49 лет. В Москве такое невозможно.
ну да. 80 млрд. вбухать в реконструкцию Лужников где играет раз в год сборная и проводятся патриотические концерты . Такое только в Москве возможно.
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leon74
Ответ Азиз Ибодуллаев
мне телефон скушать?
Не делай этого,он невкусный 😂
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BaltikaSPb
Ответ Dan Kennedy
Не забудь за это поблагодарить своего земляка Путина.
При чем тут Путин ?
Москва всегда за счет всей страны жировала
Напомнить еще советскую загадку - Длинная, зеленая, колбасой пахнет.
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Злодей Спб
Ответ TaR
За деньги на Питерскую крышу можно было еще 5 крыш поставить))) А если на каждую тратить столько, сколько в Питере - то уж спасибо, не надо.
За то время пока строился стадион - можно было 5 стадионов построить.

Весь этот проект изначально был готов реализовать Газпром своими силами и на свои деньги, за 3-4 года наняв турков. Но город решил, что при такой организации процесса у проекта будет низкая "взяткоёмкость" и решили строить сам, российскими подрядчиками.

10 грёбанных лет списывали на стройку деньги из гор.бюджета, в бытовках уже у гастарбайтеров дети "вылупились" и в начальные классы школ на Крестовском пошли, под Питером выросло несколько элитных коттеджных посёлков населённых "ответственными за стройку", а стадион так и был в готовности "60%".

Хорошо, что ЧМ уже по срокам приближался, а так бы до 2022 строили. Строители муевы.
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Nastia Sergey
Ответ Football Forever
Может ему напомнить сколько на это было потрачено и растрачено впустую?
примерно столько же, сколько и на Лужники
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Dan Kennedy
Ответ Omega-3
Москва... И москвичи.
две главные проблемы жителей Питера
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Number_2
Ответ Лимит Лимитович
Что в этой стране делается в принципе для людей, давайте начнем с этого вопроса)
Вот лично вы, что сделали для кого-то, кроме себя?)
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Omega-3
Москва... И москвичи.
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abdulkaderkeita
Ответ Азиз Ибодуллаев
Боже, какая крыша? Нам жрать нечего!
в Москве нечего жрать, серьезно?))
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Александр Коларов
Ответ Football Forever
Может ему напомнить сколько на это было потрачено и растрачено впустую?
Абсолютно не в пустую, да украли много) но если вы в Москве такие совестные.. постройте Стадион с крышей за 20-30млн$
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Hong Kil
Ответ Джованни Джованни
ты сам то понял что написал?в Москве строят частные люди и компании,а в Ленинграде на халяву,так можно было и сидухи из золота сделать
"Частные люди"?! Да ты пенсия смотрю разбираешься в экономике/строительстве. ахахха
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BaltikaSPb
Ответ Spartakus1984
Не переводи стрелки-глупо выглядит.
Ну да - Это другое!
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Dan Kennedy
Ответ BaltikaSPb
В Москве на плитку все ушло Общая стоимость благоустройства Москвы в этом году превысила бюджет строительства стадиона Зенит и Крымского моста. За 10 месяцев столичные власти потратили на эти цели 281 млрд рублей, а мост через Керченский пролив обошелся государству в 228 млрд рублей. В течение последних восьми лет власти Москвы «благоустроили» порядка полутора триллионов рублей. Удивительно, но все остальные вместе взятые города России за это время израсходовали почти столько же — 1,7 триллиона рублей, посчитали «Ведомости». (с)
Не забудь за это поблагодарить своего земляка Путина.
+3
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Spartakus1984
Ответ BaltikaSPb
В Москве на плитку все ушло Общая стоимость благоустройства Москвы в этом году превысила бюджет строительства стадиона Зенит и Крымского моста. За 10 месяцев столичные власти потратили на эти цели 281 млрд рублей, а мост через Керченский пролив обошелся государству в 228 млрд рублей. В течение последних восьми лет власти Москвы «благоустроили» порядка полутора триллионов рублей. Удивительно, но все остальные вместе взятые города России за это время израсходовали почти столько же — 1,7 триллиона рублей, посчитали «Ведомости». (с)
Не переводи стрелки-глупо выглядит.
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-4
-4
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BaltikaSPb
В Москве на плитку все ушло

Общая стоимость благоустройства Москвы в этом году превысила бюджет строительства стадиона Зенит и Крымского моста. За 10 месяцев столичные власти потратили на эти цели 281 млрд рублей, а мост через Керченский пролив обошелся государству в 228 млрд рублей.

В течение последних восьми лет власти Москвы «благоустроили» порядка полутора триллионов рублей. Удивительно, но все остальные вместе взятые города России за это время израсходовали почти столько же — 1,7 триллиона рублей, посчитали «Ведомости». (с)
+3
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Кайван белоглазый
Просто в питере захотели вы...нуться (как всегда) и построили стадион, потратив на него больше лярда евриков. Что ж, эффект был достигнут, охренели все, и в России и в Европе. Но + 10 лет строительства, вкупе с суммой, ради трех-четырех матчей в год, ну так себе проект. Хотя бабосы не из кармана же своего. Стадион да, зачетный, но практическая польза то какая? Только в том, что круче чем в Москве, других целей там давно не преследуют.
Проще, дешевле перенести эти пару игр, (как вчерашнюю например) без особого вреда для календаря.
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Spartakus1984
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/marselo_io_off/1727643.html
статья про крышу уже на готовом стадионе.Кому интересно.Делаем выводы.
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Кирилл Андреевич
Ответ luu
А может просто играть весна-осень и количество таких игр, где люди мёрзнут упадёт в разы?
Если весна-осень, то там новая проблема - это жара в июне
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toxasel
Помнится переходили на Осень-Весна из-за ЛЧ. Теперь то ничто не мешает играть весна-осень. И стадионы не надо строить и фан id люди в тепле
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xomamb
у меня вопрос не в тему
бакланы в Москве водятся?
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Джованни Джованни
Ответ Hong Kil
Стадионы в Москве строят не для людей, а что бы землю под строительство дорогих новостроек получить. Поэтому Зенит и многолетний чемпион, что в Питере стадион построили для людей, а владелец команды болеет за любимый клуб, а не иностранный.
ты сам то понял что написал?в Москве строят частные люди и компании,а в Ленинграде на халяву,так можно было и сидухи из золота сделать
+1
-3
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Тайосич
В Питере город за полтора миллиарда евро построил стадион и отдал Зениту в аренду за 1 рубль в год на 49 лет. В Москве такое невозможно.
+7
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TaR
За деньги на Питерскую крышу можно было еще 5 крыш поставить))) А если на каждую тратить столько, сколько в Питере - то уж спасибо, не надо.
+9
-7
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Футбол, хоккей итд
Дешевле выйдет календарь поменять, нежели крытый стадион построить.
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Amalfitano
Стадион с крышей это хорошо, но лучше подрихтовать календарь, чтобы летом не отдыхать по 3 месяца. А вообще, этот советский снобизм который начинается со словами "Ну неужели мы ... Да как же вы дрпустили ..." порядком надоел. Вот взял бы Ловчев и привлёк спонсоров. Ну неужели он в Москве не может найти спончороа?
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-1
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