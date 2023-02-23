Президент «Урала» предложил проводить Суперкубок России за рубежом: «В Саудовской Аравии и Катаре можно, как Суперкубок Испании или Италии»
Григорий Иванов считает, что матч за OLIMPBET Суперкубок России можно провести за границей.
– Кубок России надо играть в нашей стране. Вот Суперкубок, из-за которого часто проводятся дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре. Там можно играть Суперкубок. Это мое мнение.
– Вы не собираетесь выносить этот вопрос на повестку на общем собрании РПЛ?
– Нам пока до этого далеко. Когда будет время, тогда и посмотрим. В любом случае обычно все стараются провести Суперкубок перед началом сезона. У нас летом всегда тепло, а в арабских странах слишком жарко. Так что в это время матч можно проводить и у нас, – сказал президент «Урала».
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Нас и тут не плохо кормят(с)
Испания, Италия... Нас каким боком он к ним приравнял?