Президент «Урала» предложил проводить Суперкубок России за рубежом: «В Саудовской Аравии и Катаре можно, как Суперкубок Испании или Италии»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Григорий Иванов Суперкубок Испании Суперкубок Италии OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Григорий Иванов считает, что матч за OLIMPBET Суперкубок России можно провести за границей.

– Кубок России надо играть в нашей стране. Вот Суперкубок, из-за которого часто проводятся дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре. Там можно играть Суперкубок. Это мое мнение.

– Вы не собираетесь выносить этот вопрос на повестку на общем собрании РПЛ?

– Нам пока до этого далеко. Когда будет время, тогда и посмотрим. В любом случае обычно все стараются провести Суперкубок перед началом сезона. У нас летом всегда тепло, а в арабских странах слишком жарко. Так что в это время матч можно проводить и у нас, – сказал президент «Урала».

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22 комментария

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Михаил1970
Ответ Александр Кудрявцев
Извини может и не прав буду. А не Арабам платят чтоб провели
На суперкубок Испании претендовали также США, Катар и Китай, однако аравитяне предложили самый выгодный контракт – 120 миллионов евро на три года.
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TaR
Ответ blaugrano
Весь мир с замиранием сердца смотрит Суперкубок России. Они ещё перегрызутся за право принять у себя этот турнир.
Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Эритрея готовы принять - только платить не будут, им надо заплатить)))
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Overkiller
В Эритреи, блин.
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Spartakus1984
На БАклан арене
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Александр Кудрявцев
Ответ Александр Кузичкин
не,арабы платят с целью популяризации футбола у себя. Чтобы свой народ порадовать приездом топовых команд
А, во в чём дело 👍👍👍
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Александр Кузичкин
Ответ Александр Кудрявцев
Извини может и не прав буду. А не Арабам платят чтоб провели
не,арабы платят с целью популяризации футбола у себя. Чтобы свой народ порадовать приездом топовых команд
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Голуби в траве
Ответ Назар Игорь
Лучше на Таити, в крайнем случае на Фиджи.
Таити.. Таити... Не были мы ни в какой Таити!
Нас и тут не плохо кормят(с)
+1
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Александр Кудрявцев
Ответ Назар Игорь
Лучше на Таити, в крайнем случае на Фиджи.
Что тоже не плохой вариант
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Александр Кудрявцев
Ответ Михаил1970
Арабы за право принять матч суперкубка платят федерациям футбола Испании, Италии немалые деньги. Это главная причина, почему там проводятся эти матчи. РФС вряд ли такое предложение поступит.
Извини может и не прав буду. А не Арабам платят чтоб провели
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Александр Кудрявцев
Ответ Никому_никабельный
Что он несёт?? Испания, Италия... Нас каким боком он к ним приравнял?
А чёрт его знает
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Александр Кудрявцев
Нашёл с кем ещё сравнивать. И вообще из болельщиков полетят туда.
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Yndestad
В Беларуси и Эфиопии можно)
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Никому_никабельный
Что он несёт??
Испания, Италия... Нас каким боком он к ним приравнял?
+1
-1
0
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Михаил1970
Арабы за право принять матч суперкубка платят федерациям футбола Испании, Италии немалые деньги. Это главная причина, почему там проводятся эти матчи. РФС вряд ли такое предложение поступит.
+1
-1
0
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Пётр Зозуля
Матчи чемпионата и кубка в феврале и марте тоже неплохо бы было перенести туда
0
0
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blaugrano
Весь мир с замиранием сердца смотрит Суперкубок России. Они ещё перегрызутся за право принять у себя этот турнир.
+8
-3
+5
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marco -81
А чемпионат давайте сыграем в Узбекистане...
+3
-2
+1
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Антон Фалафель
Сначала надо на уровень Италии и Испании выйти, чтоб кому-нибудь было интересно. Или хочет на пустых трибунах проводить да ещё и за аренду стадиона платить?🤔🤔🤔
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Андрей Хенто
Сравнил конечно, там участвуют футбольные гиганты у которых миллионов болельщиков по всему миру, а при всем уважении к российским клубам, многие даже и знать их не знают в той Саудовской Аравии.
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Fooler
Там это никому не будет интересно.
+2
-1
+1
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Назар Игорь
Лучше на Таити, в крайнем случае на Фиджи.
+10
-2
+8
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Mikas7
при новой власти и такое возможно
0
-2
-2
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