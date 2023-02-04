Татарстан предложил провести матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене»
Республика Татарстан предложила РФС провести матч за OLIMPBET Суперкубок России-2023 в Казани.
«В РФС поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России-2023 на «АК Барс Арене». У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион.
Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах, был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, Российской премьер-лигой и клубами.
Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС», – заявили в службе коммуникаций РФС.
Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что место проведения игры за Суперкубок России будет определено в апреле.
Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа
Они сделали все, чтобы загубить футбол в республике, чтобы людям он неинтересен был.
Пусть лучше Воронеж проведет олд скул матч, или еще где-нибудь, где болельщики ходят на трибуны.