Татарстан предложил провести матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене»

Теги премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России стадионы Ак Барс Арена Футбол

Республика Татарстан предложила РФС провести матч за OLIMPBET Суперкубок России-2023 в Казани. 

«В РФС поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России-2023 на «АК Барс Арене». У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион.

Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах, был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, Российской премьер-лигой и клубами.

Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС», – заявили в службе коммуникаций РФС. 

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что место проведения игры за Суперкубок России будет определено в апреле. 

Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа

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9 комментариев

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Джиза
Нельзя давать Казани этот матч. Этотпросто галочка для местных чиновников - провели Суперкубок - отчитаются потом.
Они сделали все, чтобы загубить футбол в республике, чтобы людям он неинтересен был.
Пусть лучше Воронеж проведет олд скул матч, или еще где-нибудь, где болельщики ходят на трибуны.
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Кино Музыка
Суперкубок по футболу или?..
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сервисник
Шутки про бассейн через...
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сервисник
Ответ Олег Мохов
Татарская народная республика
Это ваши влажные мечты) нам и в России хорошо и вам тоже будет хорошо)
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xoms
Ответ Димка Макеев
Все мы знаем, где будет играться суперкубок если выиграет спартак. Ждем до июня
Без вариантов, только на Газпром арене
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Влад Путман
Это называется "импортозамещение"!
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Олег Мохов
Татарская народная республика
+1
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-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Димка Макеев
Все мы знаем, где будет играться суперкубок если выиграет спартак. Ждем до июня
+2
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Владислав Сабельников
Суперкубок России по водному поло?
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