Татарстан предложил провести матч за Суперкубок России на «Ак Барс Арене»

Республика Татарстан предложила РФС провести матч за OLIMPBET Суперкубок России-2023 в Казани.

«В РФС поступило обращение от Республики Татарстан с предложением рассмотреть возможность проведения игры за Суперкубок России-2023 на « ». У Казани есть опыт проведения спортивных соревнований самого высокого уровня, отличная футбольная инфраструктура и стадион.

Для нас важно, чтобы старт сезона, начало которому традиционно дает встреча за Суперкубок, был не рядовым матчем, а настоящим праздником для болельщиков, проходил при полных трибунах, был коммерчески успешным, так как прибыль по его итогам распределяется между РФС, Российской премьер-лигой и клубами.

Заявки на проведение игры за Суперкубок будут рассматриваться с учетом обозначенных критериев, решение о месте проведения матча будет принято исполкомом РФС», – заявили в службе коммуникаций РФС.

Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что место проведения игры за Суперкубок России будет определено в апреле.

Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Олимпиакоса» 16 августа