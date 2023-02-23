Бракамонте о том, что экс-игрока «Сатурна» Павловича считали геем: «У него друг ходил на женскую аэробику. Решили, что он гей, значит, и Павлович тоже»

в интервью Sports.ru рассказал о слухах про .

Павлович выступал за «Сатурн» с 2003 по 2005 год.

– Брака, ты точно можешь рассказать про великий миф про Павловича из « ». Откуда взялся слух, что он гей?

– О-о-о, этот слух взялся из нескольких составляющих. У Павловича был друг, который ходил на женскую аэробику на базе в Кратово. Условно: десять девушек в зале, а друг Павловича – единственный парень среди них. И делал все женские упражнения.

Знаешь, почему он туда ходил? Хотел каждую зацепить и попробовать. Самое главное, у него все получалось. С одной потанцевал – увез домой. Потом с другой – то же самое. И так со всеми! Идеальная схема, да?

А в Кратово же все это видели. Ну и решили, что друг Павловича – гей. А если Павлович дружит с геем, то и сам он гей. Так слух и пошел, – сказал экс-форвард «Москвы».

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