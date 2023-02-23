Бракамонте о том, что экс-игрока «Сатурна» Павловича считали геем: «У него друг ходил на женскую аэробику. Решили, что он гей, значит, и Павлович тоже»

Теги Сатурн Эктор Бракамонте премьер-лига Россия ФК Москва Sports.ru Николас Павлович ЛГБТ Футбол

Эктор Бракамонте в интервью Sports.ru рассказал о слухах про Николаса Павловича.

Павлович выступал за «Сатурн» с 2003 по 2005 год.

– Брака, ты точно можешь рассказать про великий миф про Павловича из «Сатурна». Откуда взялся слух, что он гей?

– О-о-о, этот слух взялся из нескольких составляющих. У Павловича был друг, который ходил на женскую аэробику на базе в Кратово. Условно: десять девушек в зале, а друг Павловича – единственный парень среди них. И делал все женские упражнения.

Знаешь, почему он туда ходил? Хотел каждую зацепить и попробовать. Самое главное, у него все получалось. С одной потанцевал – увез домой. Потом с другой – то же самое. И так со всеми! Идеальная схема, да?

А в Кратово же все это видели. Ну и решили, что друг Павловича – гей. А если Павлович дружит с геем, то и сам он гей. Так слух и пошел, – сказал экс-форвард «Москвы».

«В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе». Интервью Бракамонте – шоу историй

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13 комментариев

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vftxp7b2mx
Ответ Ярик01
Женская аэробика это что-то особо сексистское действие? Может он просто на девушек в обтяге полюбоваться ходил
Ну не ленись, зайди, прочитай целиком
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Ярик01
Ответ Брэд Либил
полный текст висит уже как минимум с утра 🤷🏻‍♂️ и да, в двух абзацах прямой речи написано всё что требуется
Не было абзаца "Знаешь, почему он туда ходил?", нудящая
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BT
Не понимаю логику. Друг Павловича ходил на женскую аэробику, чтобы цеплять там девок, и поэтому местные решили, что он - гей?
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Брэд Либил
Ответ Ярик01
Может узнать, что тексты тут меняют, и на момент написания моего сообщения было два абзаца прямой речи?
полный текст висит уже как минимум с утра 🤷🏻‍♂️
и да, в двух абзацах прямой речи написано всё что требуется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Ответ Брэд Либил
можно же сначала прочитать написанное в тексте, нет?
Может узнать, что тексты тут меняют, и на момент написания моего сообщения было два абзаца прямой речи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Брэд Либил
Ответ Ярик01
Женская аэробика это что-то особо сексистское действие? Может он просто на девушек в обтяге полюбоваться ходил
можно же сначала прочитать написанное в тексте, нет?
+3
-1
+2
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Брэд Либил
Ответ Тосканский_Виноградник
Кстати, нормальная тема. Друг сказал. 😬
И женщины не нужны 👍
+1
0
+1
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Peter Parker
Вот ходил бы на мужскую аэробику, тогда бы никаких вопросов
0
0
0
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Уся Ваткин
Два соседа по подъезду едут в лифте:
- Представляете, а футболист из 13-й квартиры - оказывается гей!
- Да, ладно, ничего себе! Сколько раз уже чпокался с ним и не знал, что он футболист!
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-1
-1
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Scrumhalf
А вы ходили в мужскую раздевалку и общий душ, вы точно не геи)))
+4
0
+4
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Тосканский_Виноградник
Кстати, нормальная тема. Друг сказал. 😬
+9
0
+9
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Юрий Кечко
Логично шо
+1
-3
-2
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Ярик01
Женская аэробика это что-то особо сексистское действие? Может он просто на девушек в обтяге полюбоваться ходил
+7
-4
+3
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