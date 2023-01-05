В Англии обсудят отмену переигровок в Кубке при ничьих. Матч за Суперкубок могут перенести на середину сезона и проводить в США

В Англии обсудят реформы кубковых турниров.

В пятницу состоится встреча представителей топ-6 клубов, Футбольной ассоциации Англии (FA) и Английской футбольной лиги (EFL).

Среди вопросов, включенных в повестку дня, будет отмена переигровок в матчах Кубка Англии начиная с третьего раунда – тогда в соревновании начинают участвовать клубы АПЛ.

Также стороны обсудят будущее Суперкубка Англии. Клубы считают, что проведение его летом нарушает предсезонную подготовку. В качестве альтернативы они предлагают проведение матча после первого тура АПЛ или в середине сезона. Также может измениться место проведения Суперкубка – матч могут начать проводить в США, чтобы привлечь больше внимание болельщиков из других стран.

Кроме того, клубы АПЛ хотят, чтобы участники еврокубков могли выпускать на матчи Кубка лиги молодежные команды или вообще отказываться от участия.

Изменения могут вступить в силу с 2024 года. EFL хочет, чтобы в таком случае совокупные доходы клубов из низших дивизионов за участие в кубковых турнирах выросли до 300 миллионов фунтов в год.