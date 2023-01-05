В Англии обсудят отмену переигровок в Кубке при ничьих. Матч за Суперкубок могут перенести на середину сезона и проводить в США

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В Англии обсудят реформы кубковых турниров. 

В пятницу состоится встреча представителей топ-6 клубов, Футбольной ассоциации Англии (FA) и Английской футбольной лиги (EFL).

Среди вопросов, включенных в повестку дня, будет отмена переигровок в матчах Кубка Англии начиная с третьего раунда – тогда в соревновании начинают участвовать клубы АПЛ. 

Также стороны обсудят будущее Суперкубка Англии. Клубы считают, что проведение его летом нарушает предсезонную подготовку. В качестве альтернативы они предлагают проведение матча после первого тура АПЛ или в середине сезона. Также может измениться место проведения Суперкубка – матч могут начать проводить в США, чтобы привлечь больше внимание болельщиков из других стран. 

Кроме того, клубы АПЛ хотят, чтобы участники еврокубков могли выпускать на матчи Кубка лиги молодежные команды или вообще отказываться от участия. 

Изменения могут вступить в силу с 2024 года. EFL хочет, чтобы в таком случае совокупные доходы клубов из низших дивизионов за участие в кубковых турнирах выросли до 300 миллионов фунтов в год. 

7 комментариев

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corazón blanco
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Ответ Niko [Ars]
Не только франция И Испания, и Италия
Но Луис Рубалес пошел еще дальше. Мало того, что многие клубы Испании не поддержали эту инициативу, не говоря уже о болельщиках. Так он еще превратил Суперкубок в турнир с полуфиналом и финалом и все это посреди сезона.
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Niko [Ars]
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Ответ Kiryl Olshewski
Суперкубок АНГЛИИ провести в США? Это как Франция свои суперкубки разыгрывает на ближнем востоке... Дааа, бабки решают и отдаляют футбол от болельщиков
Не только франция
И Испания, и Италия
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danik 258808
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И до Англии дошла фишка с суперкубком в середине сезона за границей
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Kiryl Olshewski
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Суперкубок АНГЛИИ провести в США? Это как Франция свои суперкубки разыгрывает на ближнем востоке... Дааа, бабки решают и отдаляют футбол от болельщиков
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#SharkTeam
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Суперкубок в середине сезона ещё больше инородным смотрится. Тогда уж в конце сезона
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angry horse
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Переигровки давно уже пережиток прошлого, надо отменять 😎
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Kumanya
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Много хотят, нет?
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