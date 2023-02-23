Защитник «Лейпцига» Хенрихс об 1:1: «Мы были смелее после перерыва, благодаря этому можно справляться даже с «Сити»

оценил ничью «Лейпцига» с « » (1:1) в 1/8 финала чемпионов.

«В первом тайме нам еще повезло с результатом, но после перерыва мы могли добиться и лучшего. Мы были смелее после перерыва, а благодаря этому можно справляться даже с «Сити».

В перерыве нам сказали спокойнее обращаться с мячом. Мы предложили сопернику хорошие рывки за спины защитникам.

Чрезвычайно горько от того, что я упустил свой шанс. Воспоминания о таких моментах и дома потом не отпускают. Меня ждет бессонная ночь – я должен был забить или по крайней мере помочь сравнять счет», – сказал защитник « ».

Этот прыжок Гвардиола (ну а кого же еще!) остановил «Сити». К Эдерсону тоже вопросы