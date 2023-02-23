Защитник «Лейпцига» Хенрихс об 1:1: «Мы были смелее после перерыва, благодаря этому можно справляться даже с «Сити»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс Футбол

Бенджамин Хенрихс оценил ничью «Лейпцига» с «Манчестер Сити» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме нам еще повезло с результатом, но после перерыва мы могли добиться и лучшего. Мы были смелее после перерыва, а благодаря этому можно справляться даже с «Сити».

В перерыве нам сказали спокойнее обращаться с мячом. Мы предложили сопернику хорошие рывки за спины защитникам.

Чрезвычайно горько от того, что я упустил свой шанс. Воспоминания о таких моментах и дома потом не отпускают. Меня ждет бессонная ночь – я должен был забить или по крайней мере помочь сравнять счет», – сказал защитник «Лейпцига».

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4 комментария

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deronda
Не вижу тут ничего нового. Сити всегда при отсутствие возможности доминировать матч опускал руки и полностью сыпался от какого-либо давления. Их провалы в ЛЧ в первую очередь всегда были ментальными.
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Виталий Желтоусов
Сити что то сдулся конкретно. Лейпциг 🔥
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Дмитрий Снегирёв
С таким бесхарактерным Сити любая команда может справиться
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art.shu05@gmail.com
Если бы вы в последние минуты агрессивнее играли, то дожали бы Сити
0
0
0
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