Пеп после 1:1 с «Лейпцигом»: «Люди ожидали, что мы победим 5:0, но это нереально. Я доволен игрой»

подвел итоги первого матча 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:1).

– « » провел хороший первый тайм, что случилось потом?

– « » заставил нас идти вперед, подниматься выше, но после пропущенного гола мы вернулись и провели хорошие 15-20 минут. У нас были хорошие шансы, результат будет решаться в Манчестере. Я доволен игрой.

– Похоже, в перерыве вы были довольны игрой команды.

– Нет, я доволен всем матчем, не только первым таймом.

– Даже с учетом того, как они сыграли во втором тайме?

– Чего вы ожидали? Мы здесь играли товарищеский матч? Сколько игр «Лейпцига» вы видели? Люди ожидали, что мы победим 5:0. Это нереально. У нас 4 игры за 10 дней, перелеты. Мы хорошая команда, но, извините, мы не смогли победить 4:0.

– Вы сказали про плотный график, но не сделали ни одной замены.

– Нет, я видел, что команда в порядке. Я решил продолжить тем же составом. Бернарду много контролировал в середине, это и было нужно.

– Не думаете, что в конце можно было назначить пенальти за игру рукой?

– Я не видел эпизод, не могу комментировать. Но я знаю, что случилось, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».