Пеп после 1:1 с «Лейпцигом»: «Люди ожидали, что мы победим 5:0, но это нереально. Я доволен игрой»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола РБ Лейпциг Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Лейпцигом» (1:1).

– «Сити» провел хороший первый тайм, что случилось потом?

–  «Лейпциг» заставил нас идти вперед, подниматься выше, но после пропущенного гола мы вернулись и провели хорошие 15-20 минут. У нас были хорошие шансы, результат будет решаться в Манчестере. Я доволен игрой.

– Похоже, в перерыве вы были довольны игрой команды.

– Нет, я доволен всем матчем, не только первым таймом.

– Даже с учетом того, как они сыграли во втором тайме?

– Чего вы ожидали? Мы здесь играли товарищеский матч? Сколько игр «Лейпцига» вы видели? Люди ожидали, что мы победим 5:0. Это нереально. У нас 4 игры за 10 дней, перелеты. Мы хорошая команда, но, извините, мы не смогли победить 4:0.

– Вы сказали про плотный график, но не сделали ни одной замены.

– Нет, я видел, что команда в порядке. Я решил продолжить тем же составом. Бернарду много контролировал в середине, это и было нужно.

– Не думаете, что в конце можно было назначить пенальти за игру рукой?

– Я не видел эпизод, не могу комментировать. Но я знаю, что случилось, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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17 комментариев

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Антон Орехов
В голове у Хосепа игры разума с самим собой .
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Кукич
Говорят трансфер Холланда это было хотелкой владельца Сити,а не желанием Пепа. Владелец Сити очень хотел пригласить в клуб суперзвездного игрока(помните год до трансфера Эрлинга в Сити чуть не перешел Роналду).А Пеп не может посадить на лавку "хайпового звезду" и желанную цель владельца .Сити с Холландом перестал быть машиной и превратился в уязвимую команду
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Сергей Максимюк
скучнейший матч выдал Сити, Лейпциг(особенно во втором тайме) был намного лучше
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Амир Габидуллин
У нас много перелетов, этим Гвардиола оскорбляет и принижает Лейпциг, позорник барселонский
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xQcoW
Лысый уже готовит отмазу, когда вылетит из ЛЧ
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Эд
Лейпциг молодчаги! Если бы прихлопнули арабских - прекрасный подарок был бы на 23е!)
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Joey Ramone
Как он до сих пор топ-клубы тренерует? Плетёт не хуже Киселёва с Соловьёвым. Сити сегодня показал отрицательный рост.
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Игорь Новиков
Пеп лукавит. Сити должен побеждать Рб если хочет брать Лч.
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Антон Третьяков
Люди? Ты чё трансляцию в друг вокруг ведёшь черт? Давай уже в себя приходи
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Алексей Кузьмичев
Лучше 5-0 проиграть, но хотя бы играть, а не заниматься тем что МС показал во 2 тайме. Если это не на контору игра, то даже не знаю каким словом назвать
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!Sc@ryClown!
просто МС как Пеп приучил нас к разгромам,но видно что МС не в форме,процентов на 15-20 сегодня сыграли.
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TheFrosty
Лысый шарлатан, скоро: «Люди ожидали, что мы победим, но это нереально.»
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Yu123
Ответ llolishe
Нуньез покер этому Лейпцигу оформлял Холланд даже по воротам попасть не может против Лейпцига
так ты по товарнякам не суди, Холанд забил в 4 раза больше голов за сезон
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llolishe
Пеп-да шейхи купили мне игроков на общую сумму 5 миллиардов надо еще потратить столько же и мы обыграем Лейпциг
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llolishe
Нуньез покер этому Лейпцигу оформлял
Холланд даже по воротам попасть не может против Лейпцига
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Lana Rhoades
Реально
Но не для него
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Green grass
Никто не ожидал
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