У Холанда 1 гол в 6 последних матчах

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил лишь один гол в шести последних матчах.

Сегодня форвард «Манчестер Сити» не отметился результативными действиями в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Лейпцига» (1:1).

За последние 6 игр Холанд забивал лишь раз – «Арсеналу» (3:1) в АПЛ.

В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 32 мяча в 31 матче за «Сити» во всех турнирах. Эрлинг – лучший бомбардир сезона в Премьер-лиге, на его счету 26 голов. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.

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35 комментариев

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Человек1991
Сити конечно играет в другой футбол с Холландом, но всё таки не могу сказать что Сити стал послабее, игра такая же сильная, Холланд уже забил около 30 голов в сезоне, В АПЛ был жуткий беспредел с МЮ , победу украли у Сити, это 3 очка и отставание от Арсенала всего 2 очка уже было бы. Дома будет тоже сложно обыграть Лейпциг, но думаю Сити справится со счётом 2-1,3-1.)
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Кукич
Пришел хайповый персонаж и Стерлинга с Жезусом отпустили .И не заметили как незаменимый игрок прошлых лет Фоден присел в запас,сам сдал и с Хохландом не сочетается.
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RembaXXX
Холанд ТОП игрок, спады и невезение у всех бывают, я изначально скептически относился к его старту в АПЛ, теперь он лишь один из ТОП форвардов мира, а не лучший, тот же Кейн считаю сильней, но это не делает Холанда слабым игроком, они лишь один из десятка лучших страйкеров мира.
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dimamak10
Ответ Старик Стариканов
Сити с ним меньшинстве,да и вообще глупо сравнивать его с Мбаппе,игроки разного уровня.Мбаппе тащит клуб и сборную а Холанд набивает статистику против аутсайдеров АПЛ
Мбаппе тащит клуб, а Холланд зависим от де Брейне когда бельгиец на поле у Холланда полный порядок с моментами. Вообще абсолютно разные игроки странно их сравнивать , но сравнения пошли из-за того что лучшие игроки поколения
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OldRedWhite
С таким Футболом от Лысого , как сегодня - будет и ноль )))
Это просто мерзость сегодня была …
Да ещё и не одной замены )))
Кому и что он доказывает ?
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Okaka
Ответ Старик Стариканов
Сити с ним меньшинстве,да и вообще глупо сравнивать его с Мбаппе,игроки разного уровня.Мбаппе тащит клуб и сборную а Холанд набивает статистику против аутсайдеров АПЛ
каких аутсайдеров? он всем из топ 7 забил. просто Холанд может забить, а может и не забить ))
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OldRedWhite
Ответ Любезный Коссутий
троянский конь для МС. это не его команда
МС - троянский коне для него ! )))
Вернее , лысый экспериментатор , который препарирует футбол , как подопытную лягушку !
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Кукич
Хохланд элитнейший снайпер и забивает пачками,но его арсенал умений ограничен Карим и Кейн гораздо разносторонние центр.напы.Для Пепа они бы идеально подошли чем норвег
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Last Hero
Автоботы, в атаку, только не забудьте переобуваться и писать какой он бист, когда снова начнет забивать в каждом матче по 2 гола
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TITUL
Ответ Старик Стариканов
Сити с ним меньшинстве,да и вообще глупо сравнивать его с Мбаппе,игроки разного уровня.Мбаппе тащит клуб и сборную а Холанд набивает статистику против аутсайдеров АПЛ
Согласен полностью. Мбапе рвет в лиге где каждый год борьба за медаль, то ли дело АПЛ. Лига одной команды
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Ophiomorph
Ответ Royal Watcher
Гвардиола поигрался с чистым напом да и забросил это дело, Холланд у Пепа это Ибрагимович 2.0
Да, грустно на самом деле. Сначала все радовались, а потом стало понятно, что с ним Сити слабее как команда.
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Zidan GOAT
Ответ Басанг Басангов
Знаете самое точное проявление слова ватокат?? Второй тайм от Сити
Какой ватокат, если второй тайм мяч контролировал Лейпциг?
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начальник цеха Михалыч
И этот человек стоит 1 млрд...
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Zidan GOAT
Объективно, Мбаппе более разносторонний игрок
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arsenal.ave
Через матч другой оформит покер или пентатрик, делов то
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S H A R K
Холланду стоит рассматривать варианты с трансфером в Реал, Барсу и Челси. Гвардиола не его тренер, а он не игрок Гвардиолы
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Gravdaar Iyaad
Ну все, закончился бегунок
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Ебздрогыч
Игрок первых 25 матчей!
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Максим Пантелеев
Ответ Royal Watcher
Гвардиола поигрался с чистым напом да и забросил это дело, Холланд у Пепа это Ибрагимович 2.0
Ибрагимович интереснее,у него скилов много.А этот пока еще хорошо гнущаяся крупная масса,не более.
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Злой Руся
Загубит Гвардиола Эрлинга, ох загубит
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tem87
Всё, списать в утиль
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llolishe
Нуньез-голы Реалу, Барселоне, Баварии, Арсеналу,Манчестер Сити
Холланд-Борнмут ,я тебя ищуууу
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Микель Венгер
Щас великий мстюн Нунэз покажет этому норвежскому хайпожору кто тут батька
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Дима Дмитриев
К утру Вадимка снова настрочит о "гениальности" Пепки. Вы же все видели умопомрачительный план на игру?
У-ха-ха-ха-ха
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Басанг Басангов
Знаете самое точное проявление слова ватокат?? Второй тайм от Сити
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