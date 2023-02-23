У Холанда 1 гол в 6 последних матчах

забил лишь один гол в шести последних матчах.

Сегодня форвард « » не отметился результативными действиями в матче 1/8 финала против « » (1:1).

За последние 6 игр Холанд забивал лишь раз – «Арсеналу» (3:1) в .

В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 32 мяча в 31 матче за «Сити» во всех турнирах. Эрлинг – лучший бомбардир сезона в Премьер-лиге, на его счету 26 голов. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.