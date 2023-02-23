У Холанда 1 гол в 6 последних матчах
Эрлинг Холанд забил лишь один гол в шести последних матчах.
Сегодня форвард «Манчестер Сити» не отметился результативными действиями в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против «Лейпцига» (1:1).
За последние 6 игр Холанд забивал лишь раз – «Арсеналу» (3:1) в АПЛ.
В текущем сезоне 22-летний норвежец забил 32 мяча в 31 матче за «Сити» во всех турнирах. Эрлинг – лучший бомбардир сезона в Премьер-лиге, на его счету 26 голов. Подробную статистику нападающего можно найти здесь.
Это просто мерзость сегодня была …
Да ещё и не одной замены )))
Кому и что он доказывает ?
Вернее , лысый экспериментатор , который препарирует футбол , как подопытную лягушку !
Холланд-Борнмут ,я тебя ищуууу
У-ха-ха-ха-ха