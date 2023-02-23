Гюндоган об 1:1 с «Лейпцигом»: «Сити» мог решить судьбу матча еще до перерыва и пропустил необязательный гол»

оценил ничью «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала чемпионов.

«Мы создали больше моментов, могли решить судьбу матча еще до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате.

Знали, что « » прибавит после перерыва. Они определенно не могут быть довольны первым таймом. Понимали, что они постараются больше давить, но сами стали терять мяч при переходе из обороны в атаку и пропустили необязательный мяч», – сказал полузащитник « ».