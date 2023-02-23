Гюндоган об 1:1 с «Лейпцигом»: «Сити» мог решить судьбу матча еще до перерыва и пропустил необязательный гол»

Теги Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган РБ Лейпциг Футбол

Илкай Гюндоган оценил ничью «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы создали больше моментов, могли решить судьбу матча еще до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате.

Знали, что «Лейпциг» прибавит после перерыва. Они определенно не могут быть довольны первым таймом. Понимали, что они постараются больше давить, но сами стали терять мяч при переходе из обороны в атаку и пропустили необязательный мяч», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

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1 комментарий

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Антон Абызов
где Лейпциг, а где МанСити...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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