Гюндоган об 1:1 с «Лейпцигом»: «Сити» мог решить судьбу матча еще до перерыва и пропустил необязательный гол»
Илкай Гюндоган оценил ничью «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы создали больше моментов, могли решить судьбу матча еще до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате.
Знали, что «Лейпциг» прибавит после перерыва. Они определенно не могут быть довольны первым таймом. Понимали, что они постараются больше давить, но сами стали терять мяч при переходе из обороны в атаку и пропустили необязательный мяч», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
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