Зарема о Пруцеве: «Не зря дочка называет его Гарри Поттером. Он обязательно что-то придумает на поле»
Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.
В первом матче 1/4 финала против «Локомотива» красно-белые одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал полузащитник Данил Пруцев.
«Не зря моя дочка называет Пруцева Гарри Поттером! Он обязательно что-нибудь придумает на поле: как нестандартные решения, так и простые и чистые действия.
Данил год в команде, а уже стал настоящим спартаковцем», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ответная игра между командами пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».
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