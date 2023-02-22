Зарема о Пруцеве: «Не зря дочка называет его Гарри Поттером. Он обязательно что-то придумает на поле»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Данил Пруцев Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.

В первом матче 1/4 финала против «Локомотива» красно-белые одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал полузащитник Данил Пруцев.

«Не зря моя дочка называет Пруцева Гарри Поттером! Он обязательно что-нибудь придумает на поле: как нестандартные решения, так и простые и чистые действия.

Данил год в команде, а уже стал настоящим спартаковцем», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

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24 комментария

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Антон Абызов
Сколько у нее детей?)
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Кто составил коспекты Лобановского?
Дамблдор это Федун, а Вольдеморт Миллер?
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card_master@inbox.ru
Надеюсь редакторов сппортЦа.ру репреccируют. Вы зaем6aли со своими Заремами.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ selso99
А как дочка называет Безбородова?
Перси Джексон
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ halat
Открыт новый персонаж: дочь Заремы
Она давно открыта, с того момента, как заведовала тактикой
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ARIGAMI ARIGAMI
Волан-Де-Морт - это Зенит в ее представлении?
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lemming
Зарема в палочках знает толк.
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halat
Открыт новый персонаж: дочь Заремы
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Pb-SE
Ему в Челси надо.
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Vorhun
Лучший игрок в сегодняшнем матче, имхо.. а не этот деревянный Буратино которого Питерские по старой памяти и любви признали…
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Dan Kennedy
Ответ RealJericho
Откуда она знает, как дочка его называет?🤔
Действительно, все же матери выкидывают в лес детей и больше никогда с ними не встречаются.
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Красная стрела
Ага, особенно когда мяч в центре потерял и Дзюба мог бы спокойно забить.если б играть не разучился.
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King_X
А его на старте сезона в запасе держали, лол
По Крыльям было видно, что толковый и талантливый
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.ru
Зарема, а дочка знает что ты распределяющая шляпа... в тарасовском Хогвартсе?
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Faust Doc
Зарема Пруцев и его волшебная палочка!
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RealJericho
Откуда она знает, как дочка его называет?🤔
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Velirpa
рад, что Зарема продолжает следить за Спартаком, несмотря на унылые временища.
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denisques
Зарема, вообще-то Гарри Поттеру всегда везло, все помогали, он сам ничего не умел и не знал, так что аналогия плохая
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Виталий
Хорошо положил )
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градус ненависти
Ответ selso99
А как дочка называет Безбородова?
добрый волшебник
+8
-4
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error505
Ответ selso99
А как дочка называет Безбородова?
Думаю, Северусом Снегом. Не любит Спартак за прошлое, но помогает в настоящем)))
+9
-2
+7
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Darkhan Darkhan
Зарема дочке конечно здоровья,но это никому не интересно
+9
-4
+5
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error505
Мальчик, который стал спартаковцем за год)
+19
-3
+16
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selso99
А как дочка называет Безбородова?
+5
-6
-1
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