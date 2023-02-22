Зарема о Пруцеве: «Не зря дочка называет его Гарри Поттером. Он обязательно что-то придумает на поле»

прокомментировала победу «Спартака» в матче Фонбет Кубка России.

В первом матче 1/4 финала против « » красно-белые одержали победу со счетом 1:0. Автором единственного гола в матче стал полузащитник .

«Не зря моя дочка называет Пруцева Гарри Поттером! Он обязательно что-нибудь придумает на поле: как нестандартные решения, так и простые и чистые действия.

Данил год в команде, а уже стал настоящим спартаковцем», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Ответная игра между командами пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене».