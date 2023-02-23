Дзюба уверен, что «Локомотив» останется в РПЛ: «Другого варианта даже не рассматриваем»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Артем Дзюба уверен, что «Локомотив» останется в Мир РПЛ по итогам сезона.

– Вы впервые за долгое время выступаете за команду, которая борется за выживание.

– У нас очень хороший тренер. Честно, он классный тренер. Он хорошо взаимодействует с ребятами. У нас потрясающий коллектив. Это вызов для меня, что с психологической точки зрения найти подход к каждому пацану.

Говорить можно что угодно, но на футбольном поле нужно доказывать и показывать, что можно положиться на кого‑то из старших. Это нормально. Должен быть сплав хорошей молодежи и парней повзрослей, которые могут успокоить игру. Это во всех видах спорта.

– Есть ли уверенность, что команда не вылетит?

– Конечно. Это же «Локомотив» из Москвы. Мы другого варианта даже не рассматриваем, – сказал Дзюба.

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9 комментариев

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mishakmv96
Если будут играть так, как во втором тайме, то точно останемся в РПЛ и даже избежим стыков.
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Recreated
Это и дураку понятно, потому, что Химки и Торпедо помогают!
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Мукунку хороший
Ответ Данко Лазович
Сегодня был лучшим на поле, обязан был класть два гола.
Пока наложил только в штаны твой лучший.. тоже успех)
+1
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8ight 7even
Я фигею… только недавно были с сыном На Локо-Ювентус с Роналду, ( ну не совсем , но все же) ,Локо смотрелся на равных, и ‘на тебе’. Какой то сюр! Делят предпоследнюю позицию с Химками. 🤦‍♂️
+7
-1
+6
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Данко Лазович
Сегодня был лучшим на поле, обязан был класть два гола.
+2
-6
-4
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Фут.Боль
Характер у Дзюбы точно есть и был всегда. Должен помочь команде. Со Спартаком сыграл нормально, полезно.
+11
-4
+7
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_Nastya_
Ответ f0rmoceft
Даже читать его не хочется)
Поэтому вы здесь?!) А вообще вас вроде никто не заставляет, не хотите - не читайте 💁‍♀️
+4
-4
0
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Антон Фалафель
Дзюба гной российского футбола
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f0rmoceft
Даже читать его не хочется)
+1
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-3
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