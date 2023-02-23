Дзюба уверен, что «Локомотив» останется в РПЛ: «Другого варианта даже не рассматриваем»
Артем Дзюба уверен, что «Локомотив» останется в Мир РПЛ по итогам сезона.
– Вы впервые за долгое время выступаете за команду, которая борется за выживание.
– У нас очень хороший тренер. Честно, он классный тренер. Он хорошо взаимодействует с ребятами. У нас потрясающий коллектив. Это вызов для меня, что с психологической точки зрения найти подход к каждому пацану.
Говорить можно что угодно, но на футбольном поле нужно доказывать и показывать, что можно положиться на кого‑то из старших. Это нормально. Должен быть сплав хорошей молодежи и парней повзрослей, которые могут успокоить игру. Это во всех видах спорта.
– Есть ли уверенность, что команда не вылетит?
– Конечно. Это же «Локомотив» из Москвы. Мы другого варианта даже не рассматриваем, – сказал Дзюба.
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