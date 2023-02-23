Дзюба уверен, что «Локомотив» останется в РПЛ: «Другого варианта даже не рассматриваем»

уверен, что «Локомотив» останется в Мир по итогам сезона.

– Вы впервые за долгое время выступаете за команду, которая борется за выживание.

– У нас очень хороший тренер. Честно, он классный тренер. Он хорошо взаимодействует с ребятами. У нас потрясающий коллектив. Это вызов для меня, что с психологической точки зрения найти подход к каждому пацану.

Говорить можно что угодно, но на футбольном поле нужно доказывать и показывать, что можно положиться на кого‑то из старших. Это нормально. Должен быть сплав хорошей молодежи и парней повзрослей, которые могут успокоить игру. Это во всех видах спорта.

– Есть ли уверенность, что команда не вылетит?

– Конечно. Это же « » из Москвы. Мы другого варианта даже не рассматриваем, – сказал Дзюба.