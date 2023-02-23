Розе про 1:1 с «Ман Сити»: «Лейпциг» играл не на уровне ЛЧ в 1-м тайме – просто гонялся за мячом и плохо с ним обращался. 2-й тайм совсем другой»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Марко Розе РБ Лейпциг Футбол

Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:1).

«Два очень, очень разных тайма. До перерыва нас как будто не было: мы просто гонялись за мячом и очень плохо с ним обращались, когда получали. Второй тайм был другим: мы лучше работали с мячом, лучше его возвращали, играли так, как собирались.

Если бы мы лучше контролировали мяч, то могли бы использовать контрпрессинг для атак на «Сити» на его половине. Но мы теряли мяч и уступали подбор в первом тайме, мы играли не на уровне Лиги чемпионов во всех отношениях», – заявил Розе.

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4 комментария

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Эд
Лейпциг выиграет у МС, с характером и собранностью у них всё в порядке, в отличии от арабских
0
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Юрий Кечко
Пепу настолько скучно что он извращенец уже
Скатал ничейку для остроты ощущений , а дома 5 банок закинут
0
-2
-2
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Алексей Смолин
Выиграйте 0-1 в гостях, делов то))
+2
0
+2
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Robs8n Madrid
Трезво и правильно оценил игру своей команды.
+2
0
+2
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