Розе про 1:1 с «Ман Сити»: «Лейпциг» играл не на уровне ЛЧ в 1-м тайме – просто гонялся за мячом и плохо с ним обращался. 2-й тайм совсем другой»
Главный тренер «Лейпцига» Марко Розе подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:1).
«Два очень, очень разных тайма. До перерыва нас как будто не было: мы просто гонялись за мячом и очень плохо с ним обращались, когда получали. Второй тайм был другим: мы лучше работали с мячом, лучше его возвращали, играли так, как собирались.
Если бы мы лучше контролировали мяч, то могли бы использовать контрпрессинг для атак на «Сити» на его половине. Но мы теряли мяч и уступали подбор в первом тайме, мы играли не на уровне Лиги чемпионов во всех отношениях», – заявил Розе.
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