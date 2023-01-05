Булыкин о трансферах «Локо»: «Стратегия более перспективная, чем та, что привела к плачевной ситуации»
Дмитрий Булыкин оценил последние трансферы «Локомотива».
«Клуб сейчас меняет трансферную политику. Думаю, «Локомотив» полностью изменил стратегию.
Мне кажется, что она более перспективная, чем та, что была ранее и привела к плачевной ситуации», — сказал бывший нападающий «Локомотива».
Этой зимой в «Локомотив» перешли вратарь Илья Лантратов («Химки»), хавбеки Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба – «Крылья Советов»).
После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.
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