Булыкин о трансферах «Локо»: «Стратегия более перспективная, чем та, что привела к плачевной ситуации»

Теги Локомотив Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Илья Лантратов Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Дмитрий Булыкин оценил последние трансферы «Локомотива».

«Клуб сейчас меняет трансферную политику. Думаю, «Локомотив» полностью изменил стратегию.

Мне кажется, что она более перспективная, чем та, что была ранее и привела к плачевной ситуации», — сказал бывший нападающий «Локомотива».

Этой зимой в «Локомотив» перешли вратарь Илья Лантратов («Химки»), хавбеки Сергей Пиняев и Максим Глушенков (оба – «Крылья Советов»).

После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир РПЛ 14-е место.

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1 комментарий

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Григорий Геник
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Теперь вылет можно оправдать…😏
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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