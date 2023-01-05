Булыкин о трансферах «Локо»: «Стратегия более перспективная, чем та, что привела к плачевной ситуации»

оценил последние трансферы « ».

«Клуб сейчас меняет трансферную политику. Думаю, «Локомотив» полностью изменил стратегию.

Мне кажется, что она более перспективная, чем та, что была ранее и привела к плачевной ситуации», — сказал бывший нападающий «Локомотива».

Этой зимой в «Локомотив» перешли вратарь Илья Лантратов («Химки»), хавбеки и (оба – «Крылья Советов»).

После 17 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир 14-е место.