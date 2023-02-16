«Локо» уже выплатил 400 млн рублей «Крыльям» за Пиняева и Глушенкова. Рассрочки не было

«Локомотив» уже выплатил 400 млн рублей за и .

Как сообщает «РБ Спорт», до конца января московский клуб заплатил «Крыльям Советов» 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова. Сделки были закрыты без рассрочек.

В пресс-службе « » подтвердили эту информацию «Спорт-Экспрессу»: «Информация о выплате « » 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова верна».

Оба футболиста перешли в «Локомотив» этой зимой. Статистику 18-летнего Пиняева можно найти здесь, показатели 23-летнего Глушенкова – тут.

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