«Локо» уже выплатил 400 млн рублей «Крыльям» за Пиняева и Глушенкова. Рассрочки не было
«Локомотив» уже выплатил 400 млн рублей за Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
Как сообщает «РБ Спорт», до конца января московский клуб заплатил «Крыльям Советов» 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова. Сделки были закрыты без рассрочек.
В пресс-службе «Крыльев Советов» подтвердили эту информацию «Спорт-Экспрессу»: «Информация о выплате «Локомотивом» 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова верна».
Оба футболиста перешли в «Локомотив» этой зимой. Статистику 18-летнего Пиняева можно найти здесь, показатели 23-летнего Глушенкова – тут.
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