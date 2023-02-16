«Локо» уже выплатил 400 млн рублей «Крыльям» за Пиняева и Глушенкова. Рассрочки не было

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Максим Глушенков Сергей Пиняев деньги Футбол

«Локомотив» уже выплатил 400 млн рублей за Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Как сообщает «РБ Спорт», до конца января московский клуб заплатил «Крыльям Советов» 400 млн рублей за Пиняева и Глушенкова. Сделки были закрыты без рассрочек.

В пресс-службе «Крыльев Советов» подтвердили эту информацию «Спорт-Экспрессу»: «Информация о выплате «Локомотивом» 400 миллионов рублей за Пиняева и Глушенкова верна».

Оба футболиста перешли в «Локомотив» этой зимой. Статистику 18-летнего Пиняева можно найти здесь, показатели 23-летнего Глушенкова – тут.

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6 комментариев

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suwor
Это точно "Крыльям" или в сумме с премиальными П.Андрееу?
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Фут.Боль
Вполне адекватные деньги заплатили.
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Казанский парень
Ответ Владислав Бондарчук
400 млн фигня вопрос, летом отобьют на плацкартах с военными
да ничего подобного, осенью ехал в Казань из Москвы - 1600 плацкарт, в январе уже из Казани в Москву - 1700, так и насобирали
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Владислав Бондарчук
400 млн фигня вопрос, летом отобьют на плацкартах с военными
+1
-4
-3
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madjer163
Дешево забрали
+8
-1
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Roman
5 лямов евро за двух перспективных россиян? Да нормально, я думаю
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