Канселу о конфликте с Пепом: «Это ложь. Благодарен Гвардиоле и «Сити», они дали мне все»

рассказал об уходе из « » в «Баварию».

Мюнхенский клуб арендовал португальца до конца сезона с правом выкупа за 70 млн евро.

«Люди, которые говорят, что я поругался с , лгут. Я не чувствовал себя важным [игроком] в команде в последних нескольких матчах. Я поговорил с тренером, и он тоже согласился. И вместе с клубом мы решили, что я должен уйти, что так будет лучше для меня.

Мне нравятся новые возможности, не в обиду «Сити». Думаю, в «Сити» я сделал шаг к тому уровню, которого хотел достичь, именно там я стал тем игроком, которым являюсь сегодня.

Я благодарен и Пепу, и клубу, потому что они дали мне все. Моя дочь родилась в Манчестере, и этот клуб я никогда не забуду. Кто знает, может, я и вернусь в конце сезона», – сказал Канселу в интервью Movistar Plus.

Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.

Канселу внезапно уехал в «Баварию». Он мало играл после ЧМ и поругался с Пепом

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