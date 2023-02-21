Зарема о недопуске журналистов в раздевалку «Спартака»: «Пусть сначала судейство станет прозрачным, прежде чем журналисты будут ломиться. Это святая святых»

поддержала идею не пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом».

Ранее стало известно, что красно-белые не пустят журналистов, в том числе «Матч ТВ», после игры Фонбет Кубка России.

«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM (cистема управления взаимоотношениями с клиентами – Sports.ru) клуба.

Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing (серия спортивных документальных сериалов от Amazon – Sports.ru), а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», – заявила супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.