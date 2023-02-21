Зарема о недопуске журналистов в раздевалку «Спартака»: «Пусть сначала судейство станет прозрачным, прежде чем журналисты будут ломиться. Это святая святых»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поддержала идею не пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом».

Ранее стало известно, что красно-белые не пустят журналистов, в том числе «Матч ТВ», после игры Фонбет Кубка России.

«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка – это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM (cистема управления взаимоотношениями с клиентами – Sports.ru) клуба.

Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing (серия спортивных документальных сериалов от Amazon – Sports.ru), а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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29 комментариев

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Сергей Илюшенков
Ответ Назар Игорь
Какая связь между качеством судейства и журналистами??
Она имела ввиду такое судейство,которое было на зимнем кубке,когда судьи объясняли свои решения всем,а не себе под нос!Корреспонденты же тоже хотят,что бы можно было как на этом кубке везде и всегда!
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BaltikaSPb
А где про заговор Зенита и Газпрома ?
А это точно Зарема ?
Не узнаю
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Konstantin Zorin
Блин, сколько полемики из-за радевалки. Поберегите энергию для футбола!
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Serzhique
Ответ Borillaz
Хорош уже ерепениться
Причём тут ерепениться? Я как маркетолог знаю, что такое CRM. В данном контексте он применен явно не к месту. Но вам все божья роса))
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Анастасия Канунникова
Ответ ART DK
Она в каком качестве комментирует каждую новость о Спартаке? По факту ее надо подписывать как : вторая жена бывшего владельца ФК «Спартак Москва»
так она даже не жена)
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Tigo_Volchara93
Ответ dimamak10
Седрик Гогуа подписал контракт с таджикистанским «Истиклолом» Соглашение с игроком рассчитано до конца 2023 года.
В контракте есть пункт, если Седрик сыграет 50% матчей, то «Истиклол» предоставит 10 парней для строительства дачи Селюка.
Ну хитрюга этот лысый
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Borillaz
Ответ ART DK
Она в каком качестве комментирует каждую новость о Спартаке? По факту ее надо подписывать как : вторая жена бывшего владельца ФК «Спартак Москва»
В качестве того, к кому обращаются "журналисты" за комментариями. Тут таких персонажей полно. А спорц только рад. И персонажам и таким вот нашим комментариям в новостях. Просмотры/реклама крутятся - лавэшка мутится.
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Borillaz
Ответ Serzhique
Причём тут вообще аналогия с CRM? Ощущение, что выучила модное словечко и пытается ввернуть где попало. На курсах МВА научили?
Хорош уже ерепениться
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градус ненависти
В смысле что мясо работает с судьями, и не хочет чтобы это происходило на глазах у журналистов?
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skurguzov1963@gmail.com
Как не крути,а Зарема топит за Спартак
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Владимир Молявин
Всё правильно сказала. Нечего журналюгам делать в раздевалках!!!
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Александр Иванов
Ответ Дмитрий9779
Позиция клуба понятна,при чем здесь Зарема?
Зарема то ладно, ты здесь каким боком?
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Игорь Заварзин
Ответ Дмитрий9779
Позиция клуба понятна,при чем здесь Зарема?
Повод проявиться. Сейчас Мостовой с Ловчевым и иже с ними, - тоже что-то родят.Вангую.
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Антон Борисов
Ответ Назар Игорь
Какая связь между качеством судейства и журналистами??
Она наверно хотела бы что бы журналисты ломились в судейскую за комментариями…
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DekiB
Ответ Пепр Пепров
Зарема: у меня свободный допуск в раздевалку
Федун: у меня свободный доступ в Зарему.
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Пепр Пепров
Зарема: у меня свободный допуск в раздевалку
+1
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Саша Пушкин
Ответ dimamak10
Седрик Гогуа подписал контракт с таджикистанским «Истиклолом» Соглашение с игроком рассчитано до конца 2023 года.
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+8
-1
+7
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Назар Игорь
Какая связь между качеством судейства и журналистами??
+2
0
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ART DK
Она в каком качестве комментирует каждую новость о Спартаке? По факту ее надо подписывать как : вторая жена бывшего владельца ФК «Спартак Москва»
+4
0
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voka25
Если судят плохо, то виноваты журналисты?
+3
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Sinister Kid
Ща терюшков напишет донос, что раздевалка Спартака не освящена и проверить не дают.
+1
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Serzhique
Ответ Максим Конышев
Журналист, он как проститутка, только ты сам решаешь, пускать ли её в свой дом.
Казалось бы, причём тут Зарема? Хотя...))
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Serzhique
Причём тут вообще аналогия с CRM? Ощущение, что выучила модное словечко и пытается ввернуть где попало. На курсах МВА научили?
+3
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Ярик01
Ответ владимир семенов
Комментарий удален модератором
По тексту логично все объяснено, даже больным на голову должно быть понятна разница "своё" и "журналисты".
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Максим Конышев
Журналист, он как проститутка, только ты сам решаешь, пускать ли её в свой дом.
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-1
0
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