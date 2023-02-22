Безбородов после ВАР отменил гол Магкеева «Спартаку» из-за офсайда у Камано
Главный судья Владислав Безбородов отменил гол «Локомотива» «Спартаку».
На 78-й минуте защитник Станислав Магкеев головой замкнул навес полузащитника Максима Глушенкова.
Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение отменить гол в связи с тем, что находившийся рядом с Магкеевым полузащитник Франсуа Камано находился вне игры.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
"Это другое!"
Условно такие мячи в ворота ЦСКА или Урала засчитывают без проблем.
Но все решится в ответном матче.
Локомотив имеет состав мощный, но тренер слабый и не может выпустить сильнейших футболистов.
Не скажу, что справедливые, но они есть.
Спартаку тоже отменяли такие🤷🏻♀️
Что есть - то есть. А есть гол, в котором Камано никак не участвовал, все остальное остаётся на уровне "если бы, да вот так и тд". На сколько я знаю, в правилах не написано, что если один игрок мешает другому, который находится за мешающим, то "заблокированный" игрок обязательно помешал бы бьющему игроку
в самом начале матча Игнатьева сначала зацепляют ногой у штрафной Локомотива, а после ещё и руками отталкивают, судья молчит;
Камано бьёт по ноге Зиньковского у штрафной Локо, судья молчит;
Мелёшин убегает в атаку, прокидывает мяч мимо Магкеева и тот толкает Павла, прерывая атаку, судья молчит;
Дзюба отталкивает в спину и шею то ли Денисова, то ли Чернова и попадает в штангу, судья молчит.
Но да, Безбородов судил в пользу Спартака.