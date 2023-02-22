Безбородов после ВАР отменил гол Магкеева «Спартаку» из-за офсайда у Камано

Главный судья отменил гол « » « ».

На 78-й минуте защитник головой замкнул навес полузащитника .

Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение отменить гол в связи с тем, что находившийся рядом с Магкеевым полузащитник Франсуа Камано находился вне игры.

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