Безбородов после ВАР отменил гол Магкеева «Спартаку» из-за офсайда у Камано

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владислав Безбородов видеоповторы Франсуа Камано Станислав Магкеев Максим Глушенков Футбол

Главный судья Владислав Безбородов отменил гол «Локомотива» «Спартаку».

На 78-й минуте защитник Станислав Магкеев головой замкнул навес полузащитника Максима Глушенкова.

Рефери, проконсультировавшись с видеоассистентом и посмотрев повтор, принял решение отменить гол в связи с тем, что находившийся рядом с Магкеевым полузащитник Франсуа Камано находился вне игры.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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58 комментариев

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Gremlin
Ответ murzzzzzilka
Такие правила, ребята. Не скажу, что справедливые, но они есть. Спартаку тоже отменяли такие🤷🏻‍♀️
Лазурные уже ноют, что не такие. Жиго, видите ли, на линии обзора вратаря там находился, а тут...
"Это другое!"
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dimon33379
Ответ Угараю_с_вас
Это мы узнать не можем. Игрок находился в оффсайде, мешал Мартинсу. Этого достаточно, а про успел не успел это уже догадки
Мартинс твой стоял, в жопе ковырялся и накрыть Магкеева не успевал никак
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last_guard
100% оффсайд. Камано блокировал игрока, поэтому был в активной позиции. Те кто говорит, что не было оффсайда - клоуны.
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Валерий Глубокий
Девчонки ) Не плачьте ! Рукаку вам поможет ))
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TheSportNik
Спорный момент, там все равно не успевали накрыть защитника Локо, который забивал гол.
Условно такие мячи в ворота ЦСКА или Урала засчитывают без проблем.
Но все решится в ответном матче.
Локомотив имеет состав мощный, но тренер слабый и не может выпустить сильнейших футболистов.
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murzzzzzilka
Ответ dimon33379
По мне так чистый гол у паровозов отобрали. С такими" вне игры " половину голов отменять надо
Такие правила, ребята.
Не скажу, что справедливые, но они есть.
Спартаку тоже отменяли такие🤷🏻‍♀️
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error505
Ответ mnogokotin-
он был в полуметре и не смог против магкеева сыграть только из за комано
это не аргумент. можно сказать, что в момент гола Спартака условный Зиньковский перекрыл обзор Лантратову и тот поздно прыгнул за мячом. Будет то же самое.
Что есть - то есть. А есть гол, в котором Камано никак не участвовал, все остальное остаётся на уровне "если бы, да вот так и тд". На сколько я знаю, в правилах не написано, что если один игрок мешает другому, который находится за мешающим, то "заблокированный" игрок обязательно помешал бы бьющему игроку
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Dima91Caps
Удивительно, судейки в росгосужасе вспомнили правила игры в футбол. Ну а дымящиеся седалища северо-западных гуманоидов доставляют особое удовольствие
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Bleffinho
Все судьи говорят, что решение отменить гол правильное. Эксперты из чата авторитетно утверждают, что офсайда вообще не было)
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Вадим Григорьев
Ответ Доктор Верховцев
Позорище! Потом ещё Жирный Жора валялся полчаса, время тянул.
Газпромовская перхоть плакала ,но смотрела
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Угараю_с_вас
Ответ Ninjah
По мне так не было там офсайда. Тот который был в офсайде и спартаковец не участвовали в эпизоде и никуда они бы там не успели.
Это мы узнать не можем. Игрок находился в оффсайде, мешал Мартинсу. Этого достаточно, а про успел не успел это уже догадки
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Ninjah
По мне так не было там офсайда. Тот который был в офсайде и спартаковец не участвовали в эпизоде и никуда они бы там не успели.
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Gremlin
Ответ Pelerin
Вообще то вполне себе был толчок в спину в штрафной Локо. Но Безбородов посчитал, что сила толчка была недостаточной. Так что постыдились бы на предвзятость судей пенять ;)
Ну по судейским моментам в пользу Локо можно ещё вспомнить. Навскидку:
в самом начале матча Игнатьева сначала зацепляют ногой у штрафной Локомотива, а после ещё и руками отталкивают, судья молчит;
Камано бьёт по ноге Зиньковского у штрафной Локо, судья молчит;
Мелёшин убегает в атаку, прокидывает мяч мимо Магкеева и тот толкает Павла, прерывая атаку, судья молчит;
Дзюба отталкивает в спину и шею то ли Денисова, то ли Чернова и попадает в штангу, судья молчит.
Но да, Безбородов судил в пользу Спартака.
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murzzzzzilka
Ответ Доктор Верховцев
Позорище! Потом ещё Жирный Жора валялся полчаса, время тянул.
Как обычно, больше всех возмущены наши питерские поклонники:)))
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murzzzzzilka
Ответ Artem Piatkov
По классике липовый залипневский оффсайд придумали, которого не было и отобрали чистый гол Странно, что ещё пенальти в ворота Локо не выдумали из ничего Тащат Спартальке-07, ничего не скажешь, прямо как в мохнатые 90-е, когда судьями и угрозами выбивали соперников из колеи
Понимаю вашу обиду, но гол отменен по существующим правилам…🤷🏻‍♀️
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Ilmenau
Ответ dimon33379
По мне так чистый гол у паровозов отобрали. С такими" вне игры " половину голов отменять надо
Половину? Да вообще бы голов не было.
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Ярик01
Ответ Me1nik
значит, что Мартинс тоже не участвовал в эпизоде, ведь никак бы не смог помешать забить Магкееву гол, так как был далеко
Обдолбанным солью это ооооочень далеко, целых два шага
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Сергей Капленков
Ответ С бодуна
Самый позорный клуб страны,вас даже больше Зенита терпеть не могут,радуйтесь итогу,людей не обманешь!
дочь собаки с бодуна пишет еруеду
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Лёвик Султановс
Ответ Шапка Сёмина
🤡 милепи###ечис### офсайд увидел у игрока который не участвовал в эпизоде
то есть мяч летит в его зону а он не участвует в эпизоде и до кучи блокирует мартинса. ты откуда такой знаток вылез?
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zlovred31
Ответ Шапка Сёмина
он не успел бы до мяча
может не успел бы, может успел бы, сначала пытался с одной стороны комано обойти, потом с другой, в любом случае комано участник эпизода, такое отменяют. Локо наиграл на гол, но немного не повезло, не повод выдавать желаемое за действительное
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dimon33379
По мне так чистый гол у паровозов отобрали. С такими" вне игры " половину голов отменять надо
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С бодуна
Самый позорный клуб страны,вас даже больше Зенита терпеть не могут,радуйтесь итогу,людей не обманешь!
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-1
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Олег Белокур
Ответ Zidan GOAT
Судья клоун🤡 Камано никак не влиял на эпизод
Лучший судья России "кл0ун" 0биженка
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mnogokotin-
Ответ Me1nik
значит, что Мартинс тоже не участвовал в эпизоде, ведь никак бы не смог помешать забить Магкееву гол, так как был далеко
он был в двух шагах от магкеева, что значит далеко? лууул
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Me1nik
Ответ mnogokotin-
что значит не участвовал, если он мартинса заблокировал?
значит, что Мартинс тоже не участвовал в эпизоде, ведь никак бы не смог помешать забить Магкееву гол, так как был далеко
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