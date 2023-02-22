Галактионов про 0:1 со «Спартаком»: «Дзюба цеплялся за мячи, партнеры ему помогали. «Локо» во 2-м тайме показал футбол, который стараемся поставить»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры со «Спартаком» (0:1).

«Понятно, что есть разочарование из‑за результата, но мы сейчас сказали игрокам в раздевалке, что не надо отчаиваться. Если отталкиваться от второго тайма, то мы показали тот футбол, который стараемся поставить команде. Уровень готовности на сегодня позволяет это делать. Мы сделаем все для победы.

Дзюба? Вы видели, что он цеплялся за мячи, партнеры ему помогали. Команда выглядела по‑другому во втором тайме», – сказал Галактионов.

Дзюба признан лучшим игроком матча «Локомотива» со «Спартаком» (0:1). Он попал в штангу и ударил выше ворот на 76-й

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31 комментарий

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ractorosan527@gmail.com
Ответ Vadim Ilyin
Тут, возможно, с Вами не соглашусь, пока нет адекватной замене (Глушенкова и Пинаева не берем) и ходом мысли как у него, в Локо, пока нет игроков. Худо-бедно, но для рпл он все таки держит уровень, правда не всегда и не везде, но альтернативы на ЦАП просто нет, к сожалению. Назову его -Лешазаменитель на минималках)
Ещё выстрельним верим галактикосу))
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Vadim Ilyin
Камано, по мне, просто головой где-то во Франции. Лучше бы сразу вышел Глушенков. Зачем ставить игрока, ментального не тут? Да мб Глушенкову физики б не хватило весь матч отыграть, но он бы ИГРАЛ. А не устраивал эти танцы мимо мяча.
Глуша вышел спустя несколько минут отдал пас голевой да не засчитали а где был хваленый Миранчук или хотя бы дзюба? +
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Vadim Ilyin
Ответ ractorosan527@gmail.com
Да но мирана тоже не стоит держать в клубе
Тут, возможно, с Вами не соглашусь, пока нет адекватной замене (Глушенкова и Пинаева не берем) и ходом мысли как у него, в Локо, пока нет игроков. Худо-бедно, но для рпл он все таки держит уровень, правда не всегда и не везде, но альтернативы на ЦАП просто нет, к сожалению. Назову его -Лешазаменитель на минималках)
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Vadim Ilyin
Мне кажется, у Галактионова просто нет выбора, как только Глушенков наберет форму, Камано сядет смотреть футбол с банки) посмотрим что будет дальше
Да но мирана тоже не стоит держать в клубе
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Vadim Ilyin
Ответ ractorosan527@gmail.com
Безусловно друг мой безусловно КАМАНО выходил он ооочень часто забивал но сейчас он не нужен отбывает номер и всё я даже Дзюбе не верю
Мне кажется, у Галактионова просто нет выбора, как только Глушенков наберет форму, Камано сядет смотреть футбол с банки) посмотрим что будет дальше
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Vadim Ilyin
Лёша это вообще соль на рану, как такого диспетчера и дирижёра не хватает, согласитесь(((
Безусловно друг мой безусловно КАМАНО выходил он ооочень часто забивал но сейчас он не нужен отбывает номер и всё я даже Дзюбе не верю
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Vadim Ilyin
Ответ Roman
Стараемся поставить такую игру, поэтому с первых минут выходят три однотипных опорника, но центр все равно проигран вчистую. Во втором тайме выходят Миранчук и Глушенков и игра кардинально меняется. Так какой футбол ставится тогда? И Тикнизян наголову лучше старого Смольникова. Ещё бы Кузьмичева куда-нибудь деть, хуже защитника придумать сложно
Хочется посмотреть на Конти. Хотя опять таки, что только про него не пишут. Но Кузьмичев сегодня просто подвел и разочаровал.
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Vadim Ilyin
Ответ ractorosan527@gmail.com
Даже КАМАНО хрень полная
Камано, по мне, просто головой где-то во Франции. Лучше бы сразу вышел Глушенков. Зачем ставить игрока, ментального не тут? Да мб Глушенкову физики б не хватило весь матч отыграть, но он бы ИГРАЛ. А не устраивал эти танцы мимо мяча.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim Ilyin
Ответ ractorosan527@gmail.com
Я вообще не миранчуку не ненахову не кузмичеву не верю Миран вообще местами жжот местами не хера не делает вот Леша миранчук феерил
Лёша это вообще соль на рану, как такого диспетчера и дирижёра не хватает, согласитесь(((
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Vadim Ilyin
Согласитесь, выход Глушенкова и Миранчука в корне поменял центр игры. Если в первом тайме связи между обороной и атакой просто - вакуум. То с выходом ребят, хоть контроль и передачи вперед появились. Ну и как бы я не относился к Тики, но Ненахов на левом фланге - это пустота, не в обиду Максиму. Это, конечно же, мою не профессиональное мнение )
Даже КАМАНО хрень полная
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Vadim Ilyin
Согласитесь, выход Глушенкова и Миранчука в корне поменял центр игры. Если в первом тайме связи между обороной и атакой просто - вакуум. То с выходом ребят, хоть контроль и передачи вперед появились. Ну и как бы я не относился к Тики, но Ненахов на левом фланге - это пустота, не в обиду Максиму. Это, конечно же, мою не профессиональное мнение )
Я вообще не миранчуку не ненахову не кузмичеву не верю Миран вообще местами жжот местами не хера не делает вот Леша миранчук феерил
+1
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Vadim Ilyin
Ответ ractorosan527@gmail.com
Вадим вы правы я тоже жду пока галактикос настроит игру сыгранность но больше впечатляет ГЛУШЕНКОВ
Согласитесь, выход Глушенкова и Миранчука в корне поменял центр игры. Если в первом тайме связи между обороной и атакой просто - вакуум. То с выходом ребят, хоть контроль и передачи вперед появились. Ну и как бы я не относился к Тики, но Ненахов на левом фланге - это пустота, не в обиду Максиму.
Это, конечно же, мою не профессиональное мнение )
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Vadim Ilyin
Ответ n76qkgh96j
Помнится писал я такое но меня закидали тапками . Дзюба никогда скоростным не был , а в своей манере он в нашем чемпе до 40 может играть .
Абсолютно согласен. Тяжёлый по скорости, но плюс в этом что мячи корпусом просто как стеной закрывает. Нужно быть либо слепым, либо "хейтером" Дзюбы. Хотя честно сказать, я сам скептически отношусь к этому трансферу. )
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Юрий Кечко
Ответ shava72
Любой клуб, в составе которого выходит это полено, имеет только два варианта: 1. Грузить на него всем составом - авось отскочит. 2. Играть в свою игру и полено закономерно сядет на лавку, как это было в Турции.
Он поехал в Турцию
Уже после того как умер как игрок
Но дурочки вроде тебя этого не понимают )))
На пике он бы Турцию раком провертел , но сейчас он уже не в состоянии даже пешком ходить
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shava72
Ответ Данко Лазович
Если суть игры в том, чтобы пнуть в Дзюбу, то какой смысл? Гений тренера куда-то вышел покурить.
Любой клуб, в составе которого выходит это полено, имеет только два варианта:
1. Грузить на него всем составом - авось отскочит.
2. Играть в свою игру и полено закономерно сядет на лавку, как это было в Турции.
+1
-2
-1
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n76qkgh96j
Ответ Vadim Ilyin
Господа, вы конечно, извините, но Дзюба все таки какой бы он не был, а игру корпусом не потерял. Единсвенное, что рядом нет Азмуна на подхвате) ну да, защита в 1м тайме это не уровень даже ПФЛ) Верим в команду, второй тайм хоть немножко, но вселил надежду. Давайте дадим время. Будьте добрее. 🤗
Помнится писал я такое но меня закидали тапками . Дзюба никогда скоростным не был , а в своей манере он в нашем чемпе до 40 может играть .
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Сергей Сунчилиев
Так то оно так, но вот уже третью подряд игру спартачам продули. Даже такому молодняку. Э-эх!
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Vadim Ilyin
Господа, вы конечно, извините, но Дзюба все таки какой бы он не был, а игру корпусом не потерял. Единсвенное, что рядом нет Азмуна на подхвате) ну да, защита в 1м тайме это не уровень даже ПФЛ) Верим в команду, второй тайм хоть немножко, но вселил надежду. Давайте дадим время. Будьте добрее. 🤗
Вадим вы правы я тоже жду пока галактикос настроит игру сыгранность но больше впечатляет ГЛУШЕНКОВ
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Данко Лазович
Если суть игры в том, чтобы пнуть в Дзюбу, то какой смысл? Гений тренера куда-то вышел покурить.
+2
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mishakmv96
Первый тайм кошмар полный, Галактионов ошибся с составом. Второй тайм принципиально другой, вышел Миранчук и пошла игра, Глушенков активизировал правый фланг, Тикнизян добавил давления на левом фланге. Дзюба кроме как скидками, ударом головой в штангу и запоротым моментом не запомнился, от него впрочем ничего экстраординарного не ждёшь, если пару раз мяч в ворота отскочит от него - уже хорошо. Строить с ним команду на следующий сезон будет ошибкой.
Самое главное больше не выпускать трупов Смольникова и Ненахова, одновременно тем более, - это будет подарок любому сопернику и не нужно ставить трёх одинаковых игроков в центр поля. Надеюсь, Галактионов сделал выводы после провального первого тайма
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Roman
Дзюба нормально сыграл, цеплялся, даже прессинговал. Пользу свою принесет. А вот вместо Камано точно стоит наигрывать Глушенкова
БЫЛО ВРЕМЯ КАМАН ИГРАЛ ЗДОРОВА ДАЖЕ ТЕМ ЖЕ Крыльям ЗАБИЛ ДУБЛЬ НО СЕЙЧАС ЭТО ПИПЕЦ НЕ ОБОСТРЯЕТ ПАСОВ НЕТ ЗА ТО СУКА МЕШАЕТСЯ А ВЫШЕЛ ГЛУШЕНКОВ ЧЕРЕЗ МИНУТЫ СРАЗУ ДАЛ ГОЛЕВОЙ ПАС ДА ОТМЕНИЛИ НО ПЕРЕДАЧА ПРОШЛА ТОТ ЖЕ МИРАНЧУК ОДНУ ИГРУ ИГРАЕТ МОЖЕТ ДАТЬ 2 ГОЛ ПЕРЕДАЧИ И ЧЕТЫРЕ ИГРЫ НЕ ХЕРА (
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ractorosan527@gmail.com
Ответ Roman
Стараемся поставить такую игру, поэтому с первых минут выходят три однотипных опорника, но центр все равно проигран вчистую. Во втором тайме выходят Миранчук и Глушенков и игра кардинально меняется. Так какой футбол ставится тогда? И Тикнизян наголову лучше старого Смольникова. Ещё бы Кузьмичева куда-нибудь деть, хуже защитника придумать сложно
НЕНАХОВ ЕЩЁ НОЛЬ ТАМ ТРИ ИГРОКА НУЖНО ЧИСТИТЬ С КЛУБА НЕНАХОВ КУЗМИЧЕВ И КАМАНО ПОЛНЫЕ НУЛИ (
+2
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Vadim Ilyin
Господа, вы конечно, извините, но Дзюба все таки какой бы он не был, а игру корпусом не потерял.
Единсвенное, что рядом нет Азмуна на подхвате) ну да, защита в 1м тайме это не уровень даже ПФЛ)
Верим в команду, второй тайм хоть немножко, но вселил надежду.
Давайте дадим время. Будьте добрее. 🤗
+13
0
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Pelerin
Игрочишка ходил по полю пешком. Польза только на угловых. На рывке даже на 10 м он по пустым не попал )
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-4
-4
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ractorosan527@gmail.com
Ответ arspurs9
В первом тайме молодежь Спартака Локо почти не замечала. Во втором Локомотив включился, этого не отнять, сыграли лучше.
Обычно так и бывает Локо чаще выигрывает матчи со второго тайма НО СЫГРАННОСТЬ ПОДВЕЛА)
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