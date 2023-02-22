Галактионов про 0:1 со «Спартаком»: «Дзюба цеплялся за мячи, партнеры ему помогали. «Локо» во 2-м тайме показал футбол, который стараемся поставить»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги игры со «Спартаком» (0:1).
«Понятно, что есть разочарование из‑за результата, но мы сейчас сказали игрокам в раздевалке, что не надо отчаиваться. Если отталкиваться от второго тайма, то мы показали тот футбол, который стараемся поставить команде. Уровень готовности на сегодня позволяет это делать. Мы сделаем все для победы.
Дзюба? Вы видели, что он цеплялся за мячи, партнеры ему помогали. Команда выглядела по‑другому во втором тайме», – сказал Галактионов.
Дзюба признан лучшим игроком матча «Локомотива» со «Спартаком» (0:1). Он попал в штангу и ударил выше ворот на 76-й
Это, конечно же, мою не профессиональное мнение )
Уже после того как умер как игрок
Но дурочки вроде тебя этого не понимают )))
На пике он бы Турцию раком провертел , но сейчас он уже не в состоянии даже пешком ходить
1. Грузить на него всем составом - авось отскочит.
2. Играть в свою игру и полено закономерно сядет на лавку, как это было в Турции.
Самое главное больше не выпускать трупов Смольникова и Ненахова, одновременно тем более, - это будет подарок любому сопернику и не нужно ставить трёх одинаковых игроков в центр поля. Надеюсь, Галактионов сделал выводы после провального первого тайма
Единсвенное, что рядом нет Азмуна на подхвате) ну да, защита в 1м тайме это не уровень даже ПФЛ)
Верим в команду, второй тайм хоть немножко, но вселил надежду.
Давайте дадим время. Будьте добрее. 🤗