Галактионов про 0:1 со «Спартаком»: «Дзюба цеплялся за мячи, партнеры ему помогали. «Локо» во 2-м тайме показал футбол, который стараемся поставить»

Главный тренер « » подвел итоги игры со « » (0:1).

«Понятно, что есть разочарование из‑за результата, но мы сейчас сказали игрокам в раздевалке, что не надо отчаиваться. Если отталкиваться от второго тайма, то мы показали тот футбол, который стараемся поставить команде. Уровень готовности на сегодня позволяет это делать. Мы сделаем все для победы.

? Вы видели, что он цеплялся за мячи, партнеры ему помогали. Команда выглядела по‑другому во втором тайме», – сказал Галактионов.

Дзюба признан лучшим игроком матча «Локомотива» со «Спартаком» (0:1). Он попал в штангу и ударил выше ворот на 76-й