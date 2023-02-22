Вингер «Барселоны» рассказал о получении психологической помощи.

Испанец отметил, что ему было трудно справиться с ожиданиями, связанными с уплаченной за него суммой, с поражением в Лиге Европы от «Айнтрахта» в прошлом сезоне и с травмой в ходе предсезонной подготовки.

«Я оказался в бездонной яме и не видел выхода. Со мной такого еще не бывало. И тогда я решил поработать с психологом.

Я лишился уверенности в себе, все оказывало на меня влияние.

Обращение к психологу будет становиться все более нормальным явлением в футболе. Бывают недели, когда я вообще не хожу к нему, бывают – когда хожу по три раза. Мы не всегда говорим о футболе – также обсуждаем мою личную жизнь.

Было больно, но в то же время это великолепный опыт, потому что я стал чувствовать себя сильнее», – сказал Торрес.

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