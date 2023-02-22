Ферран о работе с психологом: «Я оказался в бездонной яме и не видел выхода. Со мной такого не бывало»
Вингер «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о получении психологической помощи.
Испанец отметил, что ему было трудно справиться с ожиданиями, связанными с уплаченной за него суммой, с поражением в Лиге Европы от «Айнтрахта» в прошлом сезоне и с травмой в ходе предсезонной подготовки.
«Я оказался в бездонной яме и не видел выхода. Со мной такого еще не бывало. И тогда я решил поработать с психологом.
Я лишился уверенности в себе, все оказывало на меня влияние.
Обращение к психологу будет становиться все более нормальным явлением в футболе. Бывают недели, когда я вообще не хожу к нему, бывают – когда хожу по три раза. Мы не всегда говорим о футболе – также обсуждаем мою личную жизнь.
Было больно, но в то же время это великолепный опыт, потому что я стал чувствовать себя сильнее», – сказал Торрес.
Ферран обратился к психологу на фоне ошибок в матчах «Барсы». Тренеры поддерживают вингера
Думает, все так просто. Дембель работал вот в межсезонье, когда Торрес по танцполам тягался и выдал огненную осень.
А Торрес растренирован. Это Барселона, а не Валенсия, где ты один матч из четырех дал годный и все - ты звезда, твое место в команде застолблено. Барселона каждый матч играет на острие ножа. Ты должен прыгать выше головы, и быть готов, как к полуфиналу ЛЧ минимум. А не по кабакам да бабам шляться.
Вы точно понимаете принцип работы психологов?)
короче, верю я в Феррана! если не в БАРСЕ то в другой команде и в какой то момент ярко себя проявит!
Единственные с такими функциями родители, но ты не подаешь виду, либо они не видят...