Ферран о работе с психологом: «Я оказался в бездонной яме и не видел выхода. Со мной такого не бывало»

Теги Барселона Ла Лига психология Ферран Торрес Здоровье Футбол

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес рассказал о получении психологической помощи.

Испанец отметил, что ему было трудно справиться с ожиданиями, связанными с уплаченной за него суммой, с поражением в Лиге Европы от «Айнтрахта» в прошлом сезоне и с травмой в ходе предсезонной подготовки.

«Я оказался в бездонной яме и не видел выхода. Со мной такого еще не бывало. И тогда я решил поработать с психологом.

Я лишился уверенности в себе, все оказывало на меня влияние.

Обращение к психологу будет становиться все более нормальным явлением в футболе. Бывают недели, когда я вообще не хожу к нему, бывают – когда хожу по три раза. Мы не всегда говорим о футболе – также обсуждаем мою личную жизнь.

Было больно, но в то же время это великолепный опыт, потому что я стал чувствовать себя сильнее», – сказал Торрес.

Ферран обратился к психологу на фоне ошибок в матчах «Барсы». Тренеры поддерживают вингера

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10 комментариев

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TAGAY
Ответ Madhamish
Трениться летом надо было, а не по кабакам зависать. Думает, все так просто. Дембель работал вот в межсезонье, когда Торрес по танцполам тягался и выдал огненную осень. А Торрес растренирован. Это Барселона, а не Валенсия, где ты один матч из четырех дал годный и все - ты звезда, твое место в команде застолблено. Барселона каждый матч играет на острие ножа. Ты должен прыгать выше головы, и быть готов, как к полуфиналу ЛЧ минимум. А не по кабакам да бабам шляться.
Дембеле тренировался?! друг, если бы Усман тренировался, с его то потенциалом он боролся бы за ЗМ и был бы как минимум в топ 5 лучших в мире.. но он не тренируется а просто делает вид что тренируется.А при Хави просто хорошо разминается из за чего нет глупеньких трамв на ровном месте
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Madhamish
Трениться летом надо было, а не по кабакам зависать.
Думает, все так просто. Дембель работал вот в межсезонье, когда Торрес по танцполам тягался и выдал огненную осень.
А Торрес растренирован. Это Барселона, а не Валенсия, где ты один матч из четырех дал годный и все - ты звезда, твое место в команде застолблено. Барселона каждый матч играет на острие ножа. Ты должен прыгать выше головы, и быть готов, как к полуфиналу ЛЧ минимум. А не по кабакам да бабам шляться.
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Кино Музыка
Проблема не в сумме, а в том что он слишком много не забивает. Моментов тьма, голов кот наплакал.
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Ллб
Ответ ljolik888
Давай Ферран докажи всем что последний матч не был вспышкой . Удачи , здоровья и много голов за Барселону !
Последний матч в его исполнении был топ, но не стоит забывать тот факт, что ему противостоял запасной левый деф Кадиса. От того и такая сумасшедшая стата по удачным обыгрышам и полезным действиям
+1
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Ллб
Ответ Джавез Тилл
Психолог, какая бы ситуация не произошла, тот кто тебя выслушает, тот кто тебе будет льстить, тот кто тебя будет огораживать, поэтому и обращаются к нему за помощью - за деньги! Единственные с такими функциями родители, но ты не подаешь виду, либо они не видят...
Льстить?)
Вы точно понимаете принцип работы психологов?)
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micka
Ферран Торрес = Фернандо Торрес. Тот тоже потерял уверенность когда за него отвалили кучу денег.
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TAGAY
у Феррана почти все футбольные качества топовые кроме скорости. главная его беда в неуверенности. признать свою слабость - огромный шаг к успеху! теперь не менее сложное - работать над слабостью!
короче, верю я в Феррана! если не в БАРСЕ то в другой команде и в какой то момент ярко себя проявит!
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Джавез Тилл
Психолог, какая бы ситуация не произошла, тот кто тебя выслушает, тот кто тебе будет льстить, тот кто тебя будет огораживать, поэтому и обращаются к нему за помощью - за деньги! Единственные с такими функциями родители, но ты не подаешь виду, либо они не видят...
нормальный психолог не будет льстить и не будет огораживать
+10
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+10
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Джавез Тилл
Психолог, какая бы ситуация не произошла, тот кто тебя выслушает, тот кто тебе будет льстить, тот кто тебя будет огораживать, поэтому и обращаются к нему за помощью - за деньги!
Единственные с такими функциями родители, но ты не подаешь виду, либо они не видят...
+2
-4
-2
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ljolik888
Давай Ферран докажи всем что последний матч не был вспышкой . Удачи , здоровья и много голов за Барселону !
+29
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+29
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