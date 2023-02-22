«Матч «Локо» – «Спартак» надо переносить. В минус 14 градусов большой риск получить травму». Газзаев об игре Кубка России
Валерий Газзаев считает, что матч между «Локомотивом» и «Спартаком» нужно перенести.
Команды встретятся в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Матч должен состояться сегодня, 22 февраля, и начаться в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Считаю, что матч «Локомотив» – «Спартак» надо переносить. В такую погоду, в минус 14 градусов, большой риск получить травму.
И в такой мороз, мне кажется, матчи не проводятся. По регламенту игры отменяют при температуре минус 15, но сейчас 14. Какая разница?» – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.
Да и за 500 рублей народ далеко не везде ходит.