«Матч «Локо» – «Спартак» надо переносить. В минус 14 градусов большой риск получить травму». Газзаев об игре Кубка России

Теги Спартак Локомотив Валерий Газзаев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс регламент Футбол

Валерий Газзаев считает, что матч между «Локомотивом» и «Спартаком» нужно перенести.

Команды встретятся в 1/4 финала Фонбет Кубка России. Матч должен состояться сегодня, 22 февраля, и начаться в 20:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Считаю, что матч «Локомотив» – «Спартак» надо переносить. В такую погоду, в минус 14 градусов, большой риск получить травму.

И в такой мороз, мне кажется, матчи не проводятся. По регламенту игры отменяют при температуре минус 15, но сейчас 14. Какая разница?» – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России.

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104 комментария

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Михаил Сидорин
А что вы все молчали,когда состовляли календарь?
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Ракелль
зато летом в 35 градусов в самую жару играем
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Чётко_как_чечётка
Ответ Игорь Новиков
Просто не повезло, что мороз в феврале? Действительно. нулевая ведь вероятность того, что так может произойти)
Просто у кого-то аутизм, вот он и пишет из года в год одни и теже фаблонные комментарии...
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Чётко_как_чечётка
Ответ Игорь Новиков
Опять не ожидали, что в феврале в России мороз ударит)))
Блин, точно! Как же ты прав! Ты первый, кто обратил на это внимание. Капитан Очевидность обоссался куря в сторонке. Никогда не играли в Феврале, а тут такая подстава... Ты наверное доктор наук?
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Александр Кудрявцев
Ответ KMR
Медведи испугались мороза.
😂😂😂🤣🤣🤣
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Александр Кудрявцев
Ответ Vir_Cotto
И нахрена вообще начинать сезон так рано, кто-нибудь объяснит?
И еврокубки раньше так же играли и не чего
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Александр Кудрявцев
Ответ Российский пользователь
То жара, то холод, вечно что то мешает
Да вечно чем то не угодишь
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Александр Кудрявцев
Ответ Ракелль
11 лет назад помню в этот день на ЦСКА -Реал Мадрид ходили в Лужники
Во первых не чего же Реал молча вышел и сыграл матч от и до. Да Цска также. И во вторых таких матче помню очень много
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аффтар жжёт
Переведите с собачьего на человечий, я ничего не понял
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Evincive
Не уважаю Газзаева, но здесь он прав.
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Ракелль
11 лет назад помню в этот день на ЦСКА -Реал Мадрид ходили в Лужники
+2
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Российский пользователь
То жара, то холод, вечно что то мешает
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eazyjet
Ответ HCSibir1989
Гречка была, пирогов не было, к сожалению
Пирог сами купите, 500 рублей должно хватить
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Pok_Toholo
Ответ Bartez1986
юмор - не твое. уж извини
Где ты увидел юмор?
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Ashan Sorokin
Не хочу в политолу но почему газаев не просит перенести кой что другое ,там тоже не маями
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HCSibir1989
Ответ Светлана Агейкина
Их там гречкой кормят и пирогами.
Гречка была, пирогов не было, к сожалению
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Игорь Новиков
Ответ ДнепрЧемпион1983
в понедельник когда ответка _1 по прогнозу . так что с сегодня просто не повезло . конечно надо переносить но на понедельник а ответку играть в марте
Просто не повезло, что мороз в феврале? Действительно. нулевая ведь вероятность того, что так может произойти)
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-2
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Олег Ермолаев
Конечно надо переносить матч,но никто это делать не будет,почесали языками и вперед......
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Олег Ремизов
Вот незадача, Москва , 22 февраля и вдруг ни с того ни с сего -14!)) Ну очень неожиданно))
+2
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Игорь Новиков
Ответ Георгий Михеев
Зенит в стране только один -)). А если серьезно, деньги большие на крышу, окупаемость ноль. Проще летом играть. А зимой в хоккей рубиться.
С таким подходом никогда ничего не изменится.
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-1
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Игорь Новиков
Ответ Ярик01
Как только будешь готов по 100 евро за билет для окупаемости арены заплатить, так будет "пора крытые стадионы строить".
Под ЧМ за государственные бабки надо было строить. Все равно половину разворовали.

Да и за 500 рублей народ далеко не везде ходит.
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-1
-1
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Ебздрогыч
Ответ Gustav Forsberg
да ладно вам, вон хозяин лужники набил нормально
так в том-то и дело, что я про хорошего хозяина...
+5
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worn-out sneakers
Ответ Bartez1986
к тому же, у меня подшёрстка нет, - добавил Газзаев
К тому же.., как и у пор осят, кстати говоря
0
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Bartez1986
Ответ Pok_Toholo
У твоей жены возьмёт
юмор - не твое. уж извини
+3
-1
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Russ Ivan
У нас ни ЕК, ни игр сборной. Можно было сделать календарь максимально удобный для игроков и зрителей. Но нет, надо в феврале начать играть. Загнать бы весь РФС на стадион на общих началах!
+1
-1
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