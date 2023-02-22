Карл-Хайнц Румменигге: «Марадону постоянно били соперники, а Месси защищен правилами и судьями. Лео – абсолютный чемпион, но для меня Диего остается величайшим»

сравнил и .

– Какой « » сильнее: нынешний или времен Марадоны? И, раз уж на то пошло, кто лучше: Марадона или Месси?

– Я не могу ответить на первый вопрос, но на второй – да. Марадона и Месси – два разных игрока.

Диего на поле подвергался неприемлемому обращению. Соперники постоянно били его. Я помню матч «Интер» – «Наполи», в котором наши игроки сильно побили его.

Месси, напротив, защищен правилами и судьями. Когда к нему прикасаются, сразу фиксируется фол.

Я не обсуждаю его технические качества, он абсолютный чемпион, но для меня Марадона остается величайшим в истории, – сказал бывший генеральный директор «Баварии» и экс-игрок «Интера» в интервью Corriere dello Sport.