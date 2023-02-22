Карл-Хайнц Румменигге: «Марадону постоянно били соперники, а Месси защищен правилами и судьями. Лео – абсолютный чемпион, но для меня Диего остается величайшим»

Теги ПСЖ Лионель Месси Карл-Хайнц Румменигге лига 1 Франция серия А Италия Наполи Диего Марадона Футбол

Карл-Хайнц Румменигге сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону

– Какой «Наполи» сильнее: нынешний или времен Марадоны? И, раз уж на то пошло, кто лучше: Марадона или Месси?

– Я не могу ответить на первый вопрос, но на второй – да. Марадона и Месси – два разных игрока.

Диего на поле подвергался неприемлемому обращению. Соперники постоянно били его.  Я помню матч «Интер» – «Наполи», в котором наши игроки сильно побили его.

Месси, напротив, защищен правилами и судьями. Когда к нему прикасаются, сразу фиксируется фол.

Я не обсуждаю его технические качества, он абсолютный чемпион, но для меня Марадона остается величайшим в истории, – сказал бывший генеральный директор «Баварии» и экс-игрок «Интера» в интервью Corriere dello Sport.

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76 комментариев

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Denis242424
Да, вола была мокрее, трава зеленее. Это возраст. Сравнение неуместно. Люди тоже разные, и требовать быть похожими абсурдно. Чтобы не били по ногам,нужно приспособиться. Значит, Месси сумел, не возится с ним наподобие Неймара. Так никому не зазорно, учитесь тоже этому. И меньше травм будет. Главное, ведь результат. Если он есть,тогда и говорить не о чем.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ну да, ну да, Месси же НИКОГДА в своей жизни не получал по ногам. Сразу на ум приходят вот эти моменты из молодости: https://youtube.com/shorts/yqmF64RVxMY?feature=share А когда ему голеностоп выламывали в другую сторону и он возвращался в строй за пару недель? 5:56 https://youtu.be/X27mTNyPqsw При этом никто не спорит, что во времена Марадоны жесть была, вот только не надо рассказывать, что Лео ковровую дорожку стелили всю его карьеру. Лупили тоже будь здоров🤷‍♂️
Особенно на ЧМ, где любое прикосновение к Месси = свисток и пенка/штрафной 😂😂
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Валентин и ыч
Ответ Мельников Михаил
Да, понятно, что костоломили в восьмидесятых жестче, чем сейчас. С этим спорить глупо. Но у Лео так мало травм и по сравнению с современниками за его карьеру, что не обратить внимание на стиль его ведения мяча в этом контексте, просто странно.
У Криштиану травм еще меньше. Что там с ведением?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ DN19TMT
Да какой там молодости, матч с баварией неделю назад… его чуть не сломали
Да, там Павар тоже смачно зажевал ножницами, повезло, что скорость была не такой высокой и зажал не на полную🤭
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Felp
Ответ Экспертное мнение
Олег Романцев: Когда-то «Спартак» играл с «Наполи» – против Марадоны в Неаполе. Мне сказали, что судьи будут лояльно к нему относиться, то есть любое прикосновение к Марадоне будет свистеться, и в чемпионате Италии делается так же. Я сказал: «Конечно, это не наше достояние. Это достояние всего мирового футбола. И, конечно, его надо беречь».
Кто ему сказал?
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Радость Ди Мария
Ответ Evincive
А если так 1. Пеле 2. Марадона 3. Месси 4. Кройф 5. Ди Стефано Ди Стефано не видел, но Пеле видел.
Ну для Вашего преклонного возраста естественно стариков выше ставить. Я начал с Марадоны - ЧМ-1982.
Кройфа смотрел в Ютубе.
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Evincive
Ответ Oleg
1.Месси 2.Пеле 3.Марадона 4.Кройфф 5.Беккенбауэр
Ребята, давайте жить дружно.
Всё-таки разные эпохи. Для меня Пеле -идеал.
1-3. Пеле, Марадона, Месси.
4-6 Кройфф, Ди Стефано, Беккенбауэр.
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Радость Ди Мария
Ответ ZamoRano
В плане профессионализма Зидан, Марадона и Роналдо ниже Франца Беккенбауэра... Мдя, рифмовать на кровь-любовь у тебя и то получается приличнее...
Я немного сложнее рифмую - нередко существительное с глаголом, прилагательным, наречием,
местоимением. Ты либо невнимательно читал, либо перепутал меня с кем-то, либо судишь по виршам в комментах, где я прикалываюсь. Но читай ещё - мне нужно фан.базу увеличивать даже если ты прасти хоспади мадридист.
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Trey4rch
Ответ Бобынин
Можешь подтереться этой иерархией и влиятельными изданиями одновременно)
Ну то есть ему этим нужно подтереться, а твоё странное "даже не обсуждается" нужно уважать и беспрекословно этому следовать, ведь ты тот самый великий никому неизвестный бобынин?
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Мельников Михаил
Ответ Валентин и ыч
Да-да, когда Марадону на бедро принимали или били сзади по ногам - это конечно в мяч стремились попасть. Просто не получалось, так бывает.
Да, понятно, что костоломили в восьмидесятых жестче, чем сейчас. С этим спорить глупо.
Но у Лео так мало травм и по сравнению с современниками за его карьеру, что не обратить внимание на стиль его ведения мяча в этом контексте, просто странно.
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milan111
Не знаю про Марадону,но на ютюб глянул игру Пеле против СССР,наши конечно те еще костоломы,отоваривали бразильца по полной всю игру,мне его даже жалко стало…
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stoudemire
не очень понимаю логику, даже если предположить за правду слова Руммениге (что очень сомнительно), то какая разница свистят на тебе фол или нет? возможно для продолжения атаки это и играет роль, но Месси получает по ногам постоянно. Тебя бьют по ногам, можешь получить травму независимо от свистка судьи. Ну а то что Марадону нещадно и безнаказанно рубили - это блеф.
В любом случае уже неоднократно говорили, что сравнивать игроков разных эпох глупо. Разные реалии, разная интенсивность, разная медицина и фарма, да даже экипировка и мячи разные, что уж говорить про поля.
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Oleg
Ответ Evincive
А если так 1. Пеле 2. Марадона 3. Месси 4. Кройф 5. Ди Стефано Ди Стефано не видел, но Пеле видел.
1.Месси
2.Пеле
3.Марадона
4.Кройфф
5.Беккенбауэр
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ZamoRano
Ответ Сергей Ямковой
Еще бы функционер Баварии похвалил Месси или кого-то из легенд Барселоны. В этого клуба всегда была дикая зависть к Барсе
Согласен, когда Бавария в 70е брала 3 кубка чемпионов подряд, она страшно завидовала Барселоне с девятого места из кубка ярмарок...
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Бобынин
Ответ Oleg
Кем не обсуждается? В иерархии по версии всех влиятельных спортивных изданий он третий после Месси и Пеле, не хватило стабильной карьеры. Месси и Пеле выиграли больше, забили больше, наград получили больше.
Можешь подтереться этой иерархией и влиятельными изданиями одновременно)
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Zidan GOAT
Ответ Фаррух Касимов
уже больше 2 месяцев как прошел ЧМ,а свербит ещё по полной.И это надолго.😄
Уже больше 2 месяцев прошло, а пешехода без липовых пенальти на поле и не видно))
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Evincive
Ответ Радость Ди Мария
Карл-Хайнц ессно за Армандыча - одно поколение, 2 финала против него играл, ностальгия, возрастная солидарность и т.д. Если рассуждать не о жести защитников, а об игровом мастерстве/интеллекте и вообще о профессионализме, то вот так: 1. Месси 2. Пеле 3. Кройф 4. Марадона 5. Зидан/РоналдО У меня всё.
А если так
1. Пеле
2. Марадона
3. Месси
4. Кройф
5. Ди Стефано
Ди Стефано не видел, но Пеле видел.
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ZamoRano
Ответ Радость Ди Мария
Карл-Хайнц ессно за Армандыча - одно поколение, 2 финала против него играл, ностальгия, возрастная солидарность и т.д. Если рассуждать не о жести защитников, а об игровом мастерстве/интеллекте и вообще о профессионализме, то вот так: 1. Месси 2. Пеле 3. Кройф 4. Марадона 5. Зидан/РоналдО У меня всё.
В плане профессионализма Зидан, Марадона и Роналдо ниже Франца Беккенбауэра... Мдя, рифмовать на кровь-любовь у тебя и то получается приличнее...
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Валентин и ыч
Ответ Мельников Михаил
Лео защищен, а Неймар - нет. Ну, да. Лео трудно даже ударить по ногам. Он так держит мяч на ведении, что защитнику нужно иметь цель менно врезать ему по ногам, чтобы сфолить. Диего же получал (как и Неймар), когда защитники врезались ему в ноги, пытаясь отобрать мяч.
Да-да, когда Марадону на бедро принимали или били сзади по ногам - это конечно в мяч стремились попасть. Просто не получалось, так бывает.
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Бобынин
Ответ Житель Сибири
"Беги, дядь Мить"(с)
🤣
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Dilmas
У каждого поколения свой лучший игрок
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ZamoRano
Ответ Madhamish
А еще при Марадоне у Румменигге стоял, как палка, а при Месси - висит. Злобный Месси испускает лучи, которые подрывают состоянии здоровья Карла-Хайнца. Все, что сказал сей старый маразматик - сушь собачья. Да, сейчас может бьют не так откровенно, но играют намного плотнее. Подкатов нет, но когда судья не смотрит, огуливают по ногам будь здоров. Тактические фолы, хватание за руку, за майку, отмашки - все идет в ход. Тогда боялись устроится на желтую и не фолили так откровенно. Да были подкаты, где могли ноги вырвать с мячом. Но в остальном играли корректнее. Если дриблер обводил кого-то, то тот оставался позади, а не хватал за майку, за руку, не толкал в спину и не пускал весь тот арсенал, на который судьи закрывают нынче глаза. Марадона сейчас был бы в попе, потому что первый же обведенный просто валил бы Диего на газон. Ну, может, желтую дали бы за срыв атаки, а может, и нет. Сейчас бы Марадона, прокинув мяч мимо соперника,, наткнулся бы на шлагбаум выставленной горизонтально в сторону руки, на что судьи уже давно болт забили свистеть, разве что по лицу попадет, и никуда бы Марадона не прошел. Так или иначе, Марадона бы нынче котировался на уровне какого-нить бен Арфа, а скорее всего, и того ниже, потому как со спортивной дисциплиной у него был швах полный, он бы просто не проходил в состав даже команды чемпионшипа или Лиги 1
Ты решил поставить рекорд по БЫканию в одном посте? Давай ты также распишешь, что было Бы если Бы ты родился негритянской девочкой в Огайо в 1958 году, люблю альтернативную вселенную.
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Arthur Jacob
Ответ Oleg
Успокойся) Марадона в современном футболе и матча не сыграл бы, нельзя под кокаином выступать. Отсюда вся его бравада в те времена.
Это правило работает и наоборот, современные футболисты взращённые в тепличных условиях вряд ли бы заиграли в ту эпоху
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ZamoRano
Ответ TAGAY
кое что надо признать, именно начиная с ЧМ86 начали беречь топ игроков, и Марадона как раз и был успешнее после. кто бы что не говорил, а на ЧМ86 свистели на Марадону даже когда его не касались,+ сам Марадона был не плохим симулянтом,не Роналду но тоже был не плох.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/festival/646284.html

Внимательно изучи пункт Фолы.
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Фаррух Касимов
Ответ Zidan GOAT
Именно в период Месси в клубе Барса платила судьям, стоит задуматься) Месси это проект ФИФА, все это понимают) гормоны роста, судейские победы в Барсе, катарский позор на ЧМ, липовые ЗМ) ну тут можно продолжать и продолжать, все итак очевидно)
уже больше 2 месяцев как прошел ЧМ,а свербит ещё по полной.И это надолго.😄
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