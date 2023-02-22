Карл-Хайнц Румменигге: «Марадону постоянно били соперники, а Месси защищен правилами и судьями. Лео – абсолютный чемпион, но для меня Диего остается величайшим»
Карл-Хайнц Румменигге сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.
– Какой «Наполи» сильнее: нынешний или времен Марадоны? И, раз уж на то пошло, кто лучше: Марадона или Месси?
– Я не могу ответить на первый вопрос, но на второй – да. Марадона и Месси – два разных игрока.
Диего на поле подвергался неприемлемому обращению. Соперники постоянно били его. Я помню матч «Интер» – «Наполи», в котором наши игроки сильно побили его.
Месси, напротив, защищен правилами и судьями. Когда к нему прикасаются, сразу фиксируется фол.
Я не обсуждаю его технические качества, он абсолютный чемпион, но для меня Марадона остается величайшим в истории, – сказал бывший генеральный директор «Баварии» и экс-игрок «Интера» в интервью Corriere dello Sport.
Кройфа смотрел в Ютубе.
Всё-таки разные эпохи. Для меня Пеле -идеал.
1-3. Пеле, Марадона, Месси.
4-6 Кройфф, Ди Стефано, Беккенбауэр.
местоимением. Ты либо невнимательно читал, либо перепутал меня с кем-то, либо судишь по виршам в комментах, где я прикалываюсь. Но читай ещё - мне нужно фан.базу увеличивать даже если ты прасти хоспади мадридист.
Но у Лео так мало травм и по сравнению с современниками за его карьеру, что не обратить внимание на стиль его ведения мяча в этом контексте, просто странно.
В любом случае уже неоднократно говорили, что сравнивать игроков разных эпох глупо. Разные реалии, разная интенсивность, разная медицина и фарма, да даже экипировка и мячи разные, что уж говорить про поля.
2.Пеле
3.Марадона
4.Кройфф
5.Беккенбауэр
1. Пеле
2. Марадона
3. Месси
4. Кройф
5. Ди Стефано
Ди Стефано не видел, но Пеле видел.
Внимательно изучи пункт Фолы.