Анхель Ди Мария: «Марадона – это Марадона, но для моего поколения Месси – лучший в истории»

Теги ПСЖ Ювентус Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария высказался о Диего Марадоне и Лионеле Месси.

«Диего – это Диего, и он останется им навсегда. И я снимаю перед ним шляпу, потому что он поддерживал меня даже в самые трудные моменты, когда все меня убивали. И даже в тот день, когда я умру, Диего будет для меня всем.

Но для моего поколения, исходя из того, что я видел, что есть в моей голове, Лео – лучший в истории.

Было бы очень здорово, если бы Диего увидел, как Месси стал чемпионом мира. Если бы Лео поднял кубок в присутствии Диего, это было бы замечательно», – сказал вингер «Ювентуса» и сборной Аргентины.

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22 комментария

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Я Гражданин Мира
Я думаю по всем показателям Месси номер 1
Он превзошёл ВСЕХ!!!!.
Он оставил позади себя и Пеле и Марадону.
Здесь вопрос ЗАКРЫТ!!!!
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Isa Babaev
Ответ Андрей Хенто
Более старшее поколение, выбирают Марадонну (потому что это было в их детстве, юношестве когда человек особо впечатлителен), но также рады и за Лионеля, который прославляет их страну и сборную, остальные все за Лионеля. Самое классное, что у аргентинцев есть из кого выбирать. Великие футболисты защищали/защищают цвета альбиселесте. Для меня лично - однозначно Месси. Великий футболист, который на протяжении долгих лет показывает футбол высочайшего уровня.
Но если смотреть как боевую единицу на поле и по скиллам как футболиста, то тут при всем уважении к Диего Лео на порядок сильнее, 15 лет на высоком уровне в самом конкурентом поколении
+6
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+6
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Экспертное мнение
Для аргентинцев может и стоит какой-то выбор, но в рамках мирового футбола это сравнение уже неактуально, вообще близко нет шансов у Марадоны в этом сравнении, по всем игровым показателям пропасть в три или четыре раза. Пеле единственный кто имеет шансы против Месси, но и тот не брал Копу Америка, как и Марадона, не то что бы Копа главный показатель, но забавный факт. Месси просто абсолют, 100% прохождение.
+3
-3
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Азатполат Новуров
Францию подкупили, а так Аргентина не выиграла бы чм
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blaugrano
Аргентине повезло иметь двух не просто выдающихся игроков, а небожителей, чьё наследие вышло (и выйдет) за рамки поколения.
+17
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+14
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VERBLYUD
У обоих есть золото ЧМ, серебро ЧМ, золото молодежного ЧМ, Кубок Артемио Франки(Финалиссима)
Но у Лео есть еще и Кубок Америки и золото Олимпиады.
Еще Лео лучший бомбардир и ассистент в истории крупных турниров сборных(ЧМ, Копа, Евро).
При всем уважении к Диего, на уровне сборных Месси просто съел его.
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AnMe
Ответ Даниил Гутин
Сам Ди Мария сделал очень даже немалый вклад в успех Месси на международном уровне
Согласен. Великолепный игрок, Росарио - место рождения легенд.
+3
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Sevuska
Ответ DolJun
ди мария конечно с логикой не дружит явно. сам же сказал что для своего поколения - как тогда можно говорить за всю историю футбола? месси - лучший в своем поколении, это факт, и уже далеко не мало.
Ловко ты его поймал .
Климов и Рыгоберка так не могут 😆
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d.xoxlov
Ответ Vinnipukh Vinni
Похоже, журналистов, которые его интервьюируют, просто не интересует Ювентус. Он же не сам вызывает на дом журналистов и начинает им читать лекции про Месси.
Это да, на сегодняшнем "Ювентусе" кликов не соберёшь. То ли дело составление всегалактических рейтингов и хит-парадов)
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Игорь Климов
Лучшие игроки в истории:
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
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AnMe
Ответ M-axi-m
Диего был не только талантом, но и харизматом, звездой, которого полюбила и воспела пресса. Лео, несмотря на ещё бОльшую футбольную одаренность и более длинную, славную, титулованную и драматичную карьеру, пока даже не сравнялся с Марадонной в общественном восприятии. Его легендарность и величие мы по-настоящему ощутим позже.
Пиар играет огромную роль. Диего был плохим мальчишкой, который вел противоречивый образ жизни для футболиста. Большую часть своего имени он создал через этот образ. Ведь талантов было много, но именно его ставят в топ 3 величайших. Играл он волшебно никто и не спорит, но его поведение заявило о нем еще громче
+1
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Даниил Гутин
Сам Ди Мария сделал очень даже немалый вклад в успех Месси на международном уровне
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Кот Ученый
меся не лучший даже в 21 веке
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ d.xoxlov
Высказывания ди Марии за последние два месяца были про всё, что угодно, только не про его текущий клуб. Как будто клубную карьеру он уже закончил.
Похоже, журналистов, которые его интервьюируют, просто не интересует Ювентус.
Он же не сам вызывает на дом журналистов и начинает им читать лекции про Месси.
+9
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+7
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DolJun
ди мария конечно с логикой не дружит явно. сам же сказал что для своего поколения - как тогда можно говорить за всю историю футбола? месси - лучший в своем поколении, это факт, и уже далеко не мало.
+2
-2
0
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Sevuska
Марадона вообще любил поддерживать .
Особенно сборную Аргентины .
Все помнят как он умирал за неё на трибунах России во время ЧМ2018 , но до следующего ЧМ , к сожалению , не дожил .
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Андрей Хенто
Более старшее поколение, выбирают Марадонну (потому что это было в их детстве, юношестве когда человек особо впечатлителен), но также рады и за Лионеля, который прославляет их страну и сборную, остальные все за Лионеля. Самое классное, что у аргентинцев есть из кого выбирать. Великие футболисты защищали/защищают цвета альбиселесте. Для меня лично - однозначно Месси. Великий футболист, который на протяжении долгих лет показывает футбол высочайшего уровня.
+18
-6
+12
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M-axi-m
Диего был не только талантом, но и харизматом, звездой, которого полюбила и воспела пресса. Лео, несмотря на ещё бОльшую футбольную одаренность и более длинную, славную, титулованную и драматичную карьеру, пока даже не сравнялся с Марадонной в общественном восприятии. Его легендарность и величие мы по-настоящему ощутим позже.
+1
-1
0
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d.xoxlov
Высказывания ди Марии за последние два месяца были про всё, что угодно, только не про его текущий клуб. Как будто клубную карьеру он уже закончил.
+1
-3
-2
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kdmi1986
Ответ Барсик Юрана
Месси Марадона Пеле По другому и быть не может
сейчас тебя "съедят" любители фруктов)
+2
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Raybar
Ответ Барсик Юрана
Комментарий удален модератором
Вечный траур, никаких шансов догнать месси уже нет
+5
-5
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Барсик Юрана
Месси
Марадона
Пеле

По другому и быть не может
+5
-6
-1
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Барсик Юрана
Комментарий удален
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