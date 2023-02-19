Анхель Ди Мария: «Марадона – это Марадона, но для моего поколения Месси – лучший в истории»

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«Диего – это Диего, и он останется им навсегда. И я снимаю перед ним шляпу, потому что он поддерживал меня даже в самые трудные моменты, когда все меня убивали. И даже в тот день, когда я умру, Диего будет для меня всем.

Но для моего поколения, исходя из того, что я видел, что есть в моей голове, Лео – лучший в истории.

Было бы очень здорово, если бы Диего увидел, как Месси стал чемпионом мира. Если бы Лео поднял кубок в присутствии Диего, это было бы замечательно», – сказал вингер « » и сборной .