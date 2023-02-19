Анхель Ди Мария: «Марадона – это Марадона, но для моего поколения Месси – лучший в истории»
Анхель Ди Мария высказался о Диего Марадоне и Лионеле Месси.
«Диего – это Диего, и он останется им навсегда. И я снимаю перед ним шляпу, потому что он поддерживал меня даже в самые трудные моменты, когда все меня убивали. И даже в тот день, когда я умру, Диего будет для меня всем.
Но для моего поколения, исходя из того, что я видел, что есть в моей голове, Лео – лучший в истории.
Было бы очень здорово, если бы Диего увидел, как Месси стал чемпионом мира. Если бы Лео поднял кубок в присутствии Диего, это было бы замечательно», – сказал вингер «Ювентуса» и сборной Аргентины.
Он превзошёл ВСЕХ!!!!.
Он оставил позади себя и Пеле и Марадону.
Здесь вопрос ЗАКРЫТ!!!!
Но у Лео есть еще и Кубок Америки и золото Олимпиады.
Еще Лео лучший бомбардир и ассистент в истории крупных турниров сборных(ЧМ, Копа, Евро).
При всем уважении к Диего, на уровне сборных Месси просто съел его.
Климов и Рыгоберка так не могут 😆
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
Он же не сам вызывает на дом журналистов и начинает им читать лекции про Месси.
Особенно сборную Аргентины .
Все помнят как он умирал за неё на трибунах России во время ЧМ2018 , но до следующего ЧМ , к сожалению , не дожил .
Марадона
Пеле
По другому и быть не может