Матч «Ман Сити» и «Лейпцига» будет судить нидерландец Гезюбююк, игру «Интера» и «Порту» – серб Йованович

УЕФА назначил судей на матчи 1/8 финала .

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Судья – , ассистенты – Эрвин Зейнстра, Йохан Балдер, резервный судья – Джоуи Куидж, ВАР – Пол ван , АВАР – Деннис Хиглер (все – Нидерланды);

«Интер» – «Порту»

Судья – Срджан Йованович, ассистенты – Урош Стойкович, Милан Михайлович, резервный судья – Новак Симович (все – Сербия), ВАР – Бастиан Данкерт, АВАР – Марко Фриц (оба – Германия).

Оба матча состоятся в среду, 22 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.