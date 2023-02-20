Матч «Ман Сити» и «Лейпцига» будет судить нидерландец Гезюбююк, игру «Интера» и «Порту» – серб Йованович

Теги Интер высшая лига Португалия Порту Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА судьи Марко Фриц Деннис Хиглер Пол ван Букел Эрвин Зейнстра РБ Лейпциг Сердар Гезюбююк Бастиан Данкерт Урош Стойкович Срджан Йованович Новак Симович Милан Михайлович Йохан Балдер Футбол

УЕФА назначил судей на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лейпциг» – «Манчестер Сити»

Судья – Сердар Гезюбююк, ассистенты – Эрвин Зейнстра, Йохан Балдер, резервный судья – Джоуи Куидж, ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (все – Нидерланды);

«Интер» – «Порту» 

Судья – Срджан Йованович, ассистенты – Урош Стойкович, Милан Михайлович, резервный судья – Новак Симович (все – Сербия), ВАР – Бастиан Данкерт, АВАР – Марко Фриц (оба – Германия).

Оба матча состоятся в среду, 22 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени. 

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S H A R K
Ответ Iuasamotu
В отличии от ПСЖ, МанСити ещё относительно повезло с соперником
Лейпциг не Бавария, конечно, но тоже зубастый противник. В 20 играх лишь 1 поражение. Сити вполне может проиграть в гостях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Savvy Stranger
Ответ Ночной кошмар Логинова
Гезюбююк с турецкого переводится как Большеглаз. Видна рука Хави в назначении, пытается помочь Гвардиоле
Ван Гезюбююк )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur Zhorabekov
Ответ Iuasamotu
Ну, и очень плохо, что лучшие команды Европы встречаются на такой ранней стадии. Опять мадридская выскочка скажет, что выиграли ЛЧ в честном противостоянии.
Это точно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ответ Timur Zhorabekov
Ты ветку видел ? В случай победы Бав они встретятся с сити
Ну, и очень плохо, что лучшие команды Европы встречаются на такой ранней стадии. Опять мадридская выскочка скажет, что выиграли ЛЧ в честном противостоянии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Timur Zhorabekov
Ответ Iuasamotu
В отличии от ПСЖ, МанСити ещё относительно повезло с соперником
Ты ветку видел ? В случай победы
Бав они встретятся с сити
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Это судья, про которого Слуцкий в Голландии "читал":
- Абсолютли топ-левел! Чемпионс Лиг левел!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Турки составляю вторую по численности нацию в Германии !
Несправедливое назначение !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Ответ simplehumble
Ну ПСЖ вполне мог попасть на Брюгге, заняв первое место в группе. Так что не повезло это неправильно слово
Всё-равно не повезло, ибо Бавария тоже могла бы занять второе место в группе)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Ответ blaugrano
Слуцкий одобряет.
не одобряет*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ночной кошмар Логинова
Гезюбююк с турецкого переводится как Большеглаз. Видна рука Хави в назначении, пытается помочь Гвардиоле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СуперНегр228
Сити и в этом сезоне не будет брать ЛЧ потому что у них есть прима Хохланд который только набивает стату а не играет на команду как и Кринж в МЮ и Юве)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
simplehumble
Ответ Iuasamotu
В отличии от ПСЖ, МанСити ещё относительно повезло с соперником
Ну ПСЖ вполне мог попасть
на Брюгге, заняв первое место в группе. Так что не повезло это неправильно слово
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Слуцкий одобряет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
В отличии от ПСЖ, МанСити ещё относительно повезло с соперником
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Не кашшай и на том спасибо
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий