Матч «Ман Сити» и «Лейпцига» будет судить нидерландец Гезюбююк, игру «Интера» и «Порту» – серб Йованович
УЕФА назначил судей на матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Лейпциг» – «Манчестер Сити»
Судья – Сердар Гезюбююк, ассистенты – Эрвин Зейнстра, Йохан Балдер, резервный судья – Джоуи Куидж, ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (все – Нидерланды);
«Интер» – «Порту»
Судья – Срджан Йованович, ассистенты – Урош Стойкович, Милан Михайлович, резервный судья – Новак Симович (все – Сербия), ВАР – Бастиан Данкерт, АВАР – Марко Фриц (оба – Германия).
Оба матча состоятся в среду, 22 февраля, и начнутся в 23:00 по московскому времени.
Бав они встретятся с сити
- Абсолютли топ-левел! Чемпионс Лиг левел!
Несправедливое назначение !
на Брюгге, заняв первое место в группе. Так что не повезло это неправильно слово