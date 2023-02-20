Фати о выезде к «МЮ»: «Мы «Барса», и мы не боимся»

рассказал, чего ожидает от ответной встречи с « ».

«Мы в порядке, но и «Юнайтед» тоже. Это будет сложная игра. Идея в том, чтобы выложиться на полную.

Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом. Мы «Барса», и мы не боимся», – сказал полузащитник каталонского клуба.

Второй матч раунда плей-офф Лиги Европы между «МЮ» и «Барселоной» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». В первой игре команды сыграли вничью 2:2.