Фати о выезде к «МЮ»: «Мы «Барса», и мы не боимся»
Ансу Фати рассказал, чего ожидает от ответной встречи Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
«Мы в порядке, но и «Юнайтед» тоже. Это будет сложная игра. Идея в том, чтобы выложиться на полную.
Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом. Мы «Барса», и мы не боимся», – сказал полузащитник каталонского клуба.
Второй матч раунда плей-офф Лиги Европы между «МЮ» и «Барселоной» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». В первой игре команды сыграли вничью 2:2.
Удачи! 😁