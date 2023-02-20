Фати о выезде к «МЮ»: «Мы «Барса», и мы не боимся»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Ансу Фати Футбол

Ансу Фати рассказал, чего ожидает от ответной встречи Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

«Мы в порядке, но и «Юнайтед» тоже. Это будет сложная игра. Идея в том, чтобы выложиться на полную.

Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом. Мы «Барса», и мы не боимся», – сказал полузащитник каталонского клуба.

Второй матч раунда плей-офф Лиги Европы между «МЮ» и «Барселоной» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». В первой игре команды сыграли вничью 2:2.

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16 комментариев

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Ansu Fati
Если Ферран и Роберто нивелируют отсутствие Дембеле и Педри как в последнем матче против Кадиса, то нас ждет захватывающий и непредсказуемый футбол как в 1 матче. Надеемся так и будет. Удачи Барселоне👍🏻
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a2wai
Чтобы проиграть, бояться и не надо.
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[AIG] 2008-2009
А вас то кто боится? Вы уже очкуете иначе молчал бы
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-1
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Антон Абызов
Ответ Доминатор3000
Ни один топ АПЛ,даже одного очка оттуда не привёз. Удачи! 😁
Ура!..
+2
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Iuasamotu
Оплеуху получите от МЮ, вот и вся Барса.. Вообше не верю в еврокубковый талант команды Хави.
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-4
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Raul14
Будет наблюдать со скамейки, как его банкрота выносят дьяволы))
0
-2
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QWertY
МЮ не Айнтрахт, нечего бояться)
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a_shishkin
Ох боец. Давай по дороге в гостиницу ногу не сломай. Здоровья конечно, но не Фати такое заявлять.
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ХавиГави_Паратрупер
Ну ты-то куда полез, Ансу? Ладно бы хоть Левандовски или Араухо с Марком такое сказали🤓
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Alexlagodny
Если он останется на скамейке запасных, то тогда и мне будет не страшно за любимую команду )))
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evil
Ответ Манул Манулов
Ну не, Фати, сними розовые очки
Да не, они в натуре не боятся
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Манул Манулов
Ну не, Фати, сними розовые очки
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evil
Ну, чтобы не меньше, чем в первом матче
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Фут.Боль
Идея в том, чтобы выложиться, а не наложить.
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Екн Лор
Никого не боитесь? Какие смелые. Даже Айнтрахт?
+1
-3
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Доминатор3000
Ни один топ АПЛ,даже одного очка оттуда не привёз.
Удачи! 😁
+19
-1
+18
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