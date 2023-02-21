Миколенко о событиях на Украине: «Я был потрясен, плакал. Первая мысль: «Отец никогда не встретится с моими детьми»

высказался о событиях на Украине.

«Я был совершенно потрясен, плакал. Отчетливо помню тот момент, когда мама мне рассказала [что отец оставил работу строителя].

Я ехал на тренировочную базу за день до игры с «Манчестер Сити», игры, ради которой он должен был приехать [в Англию]. Это был второй день, и повсюду было ощущение шока.

У меня еще нет детей, но я помню, что моей первой мыслью было: «Мой отец никогда не встретится с моими детьми». Это была моя первая мысль».

Мой отец был в бункере. У него практически не было связи, чтобы пользоваться телефоном, поэтому мы говорили редко, а использование текстовых сообщений было опасным. Когда нам удалось поговорить, он сказал, что не боится. А я боялся. Отец – невероятно смелый.

Теперь я разговариваю с родителями каждый день, но в первые месяцы я звонил маме как минимум два раза в день, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, узнать, как она себя чувствует, не слышала ли она вестей от отца», – сказал защитник « » и сборной Украины.