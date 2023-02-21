Миколенко о событиях на Украине: «Я был потрясен, плакал. Первая мысль: «Отец никогда не встретится с моими детьми»

Теги Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу Эвертон премьер-лига Англия Политика Виталий Миколенко Футбол

Виталий Миколенко высказался о событиях на Украине.

«Я был совершенно потрясен, плакал. Отчетливо помню тот момент, когда мама мне рассказала [что отец оставил работу строителя].

Я ехал на тренировочную базу за день до игры с «Манчестер Сити», игры, ради которой он должен был приехать [в Англию]. Это был второй день, и повсюду было ощущение шока.

У меня еще нет детей, но я помню, что моей первой мыслью было: «Мой отец никогда не встретится с моими детьми». Это была моя первая мысль».

Мой отец был в бункере. У него практически не было связи, чтобы пользоваться телефоном, поэтому мы говорили редко, а использование текстовых сообщений было опасным. Когда нам удалось поговорить, он сказал, что не боится. А я боялся. Отец – невероятно смелый.

Теперь я разговариваю с родителями каждый день, но в первые месяцы я звонил маме как минимум два раза в день, чтобы узнать, все ли с ней в порядке, узнать, как она себя чувствует, не слышала ли она вестей от отца», – сказал защитник «Эвертона» и сборной Украины.

133 комментария

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Ответ Adeen
Там скоро уже ядро Земли покажется:) Но у таких "новостей" есть определённая цель. Не буду писать, что именно, потому что они один хрен удалят и забанят.
Спортс пробивается в Америку таким нехитрым путем
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Влад Юрьев
Ответ Гусеконь
нет, они совершенно случайно сделали госпереворот и столько лет вооружали
Напомни как образовался ссср?
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ДМ-1чемпион
Ответ zhukas58
Чувак, вот у тебя бомбит🤣 1500 коментов 🤣🤣🤣
А ХА ХА Ты свои считаешь? А ХА ХА
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Сибирский литовец
Ответ сосед царя
О чём это он ? Я должен зарыдать?
И царь тоже
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arspurs9
Ответ СОВЕТНИК
Можно пожелать будущим детям самого Миколенко и западных украинцев того же, что испытывали дети некоторых округов в течении 8-ми лет до известных событий? Это за вас написали?
Что?
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Сибирский литовец
Ответ cnfc
Сортс , ну хватит уже пользоваться украинскими ресурсами! Есть Трибуна где это спокойно могут обсудить украинцы. Зачем все суда таскать?
Видимо не хотят снова в бункер
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СОВЕТНИК
Ответ arspurs9
Комментарий удален модератором
Можно пожелать будущим детям самого Миколенко и западных украинцев того же, что испытывали дети некоторых округов в течении 8-ми лет до известных событий?
Это за вас написали?
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ZarvuR2020
Ответ Марат Люсьеныч
Комментарий удален модератором
Просто именно от этой части общества я узнаю, что говорят по телеку
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Марат Люсьеныч
Ответ ZarvuR2020
Я не либерал, я не слежу за Соловьёвым
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BananaMantana
Ответ В Питере Пять
Всем будет только лучше, если эта война прекратится. И россиянам, и украинцам.
Это будет не выгодно одной стране, которая финансирует сейчас в конфликт ракеты и подбивает на это весь мир в обмен на свою лояльность )
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arspurs9
Ответ СОВЕТНИК
Если бы не "ихтамнеты" в 2014 году вошедшие на территорию Украины то и не было бы аллеи. И за 8 лет Дамбления Бомбасса там 70 имен, что не отменяет того что дети не должны гибнуть ни при каких обстоятельствах, но за год войны "второй армией освободителей" было уничтожено 450 детей и ранено 863. Поэтому пожелайте своим будущим детям жить в мире а не желать смерти и войны
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BananaMantana
Ответ arspurs9
Кто то желал детям украинских жителей и футболистов испытать то же, что испытывали дети в Донецке от западных убийц?
Двойные стандарты. Одного не существует и оно отделяемо в контекстах примера от второго. Кто второе не проговаривает тот агент Путина ) Уже даже в штатах ржут над этой прямолинейной пропагандой действующих властей
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Марат Люсьеныч
отец Миколенко оказывается Путин. вот это сценарий, однако
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СОВЕТНИК
Ответ arspurs9
Можно пожелать будущим детям самого Миколенко и западных украинцев того же, что испытывали дети некоторых округов в течении 8-ми лет до известных событий? Там и про Аллею Ангелов будет и тд, или это другое?)
Если бы не "ихтамнеты" в 2014 году вошедшие на территорию Украины то и не было бы аллеи. И за 8 лет Дамбления Бомбасса там 70 имен, что не отменяет того что дети не должны гибнуть ни при каких обстоятельствах, но за год войны "второй армией освободителей" было уничтожено 450 детей и ранено 863. Поэтому пожелайте своим будущим детям жить в мире а не желать смерти и войны
+2
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сосед царя
Ответ Sports deti shlyuh
Пожалейте админа он уже устал коменты тереть
Так нефиг было совсем эту хрень выпускать.
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cnfc
Сортс , ну хватит уже пользоваться украинскими ресурсами! Есть Трибуна где это спокойно могут обсудить украинцы. Зачем все суда таскать?
+3
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+3
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Sutekh Hexen
Ответ Зубы Дзюбы
Всем кроме сша
Поэтому Байден сегодня на весь мир заявил, чтобы карлик прекратил войну, ну да.
+3
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+3
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Марат Люсьеныч
Ответ Гусеконь
нет, они совершенно случайно сделали госпереворот и столько лет вооружали
так сильно вооружали, что в срочном порядке в 22 м году пришлось вооружать.
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сосед царя
О чём это он ? Я должен зарыдать?
+2
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+2
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zhukas58
Ответ ДМ-1чемпион
Примите микстуру и они исчезнут!
Чувак, вот у тебя бомбит🤣 1500 коментов 🤣🤣🤣
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Руслан Бойко
Ответ Garikus89
1 мар. 2022 г. — Вас закроют в вашей зал**е на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи», - сказал Миколенко. Если вдруг кто забыл. А нам за шо?(((9
И что?
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-2
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ДМ-1чемпион
Ответ zhukas58
Сколько же здесь кремлеботов🙈
А ещё вы кого видите!? Белочку не видно? А ХА ХА
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ДМ-1чемпион
Ответ zhukas58
Сколько же здесь кремлеботов🙈
Примите микстуру и они исчезнут!
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ДМ-1чемпион
Ответ zhukas58
Сколько же здесь кремлеботов🙈
Это только лишь в вашем воображении!
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Гусеконь
Ответ Влад Юрьев
Американцы и Зеленский заставили напасть на Украину?
нет, они совершенно случайно сделали госпереворот и столько лет вооружали
+2
-9
-7
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