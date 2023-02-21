Миколенко о диалекте в Ливерпуле: «Я могу говорить по-украински и по-русски, но на востоке Украины акцент такой сильный, и у них другие слова. Так и тут»

Теги Эвертон премьер-лига Англия Виталий Миколенко Футбол

Виталий Миколенко рассказал о сложностях с пониманием скауза.

Защитник «Эвертона», дававший интервью клубной пресс-службе на английском языке, отметил, что неидеально понимает диалект английского языка, распространенный в Ливерпуле.

«Язык здесь стал для меня большой проблемой. В какой-то степени это все еще так, потому что здесь у всех разные акценты, и не так просто понять всех в совершенстве, но с каждым разом получается все лучше.

Скаузерский акцент? На востоке Украины то же самое. Я украинец, могу говорить по-украински и по-русски, но на востоке Украины акцент такой сильный, и у них другие слова для разных вещей. Так и со скаузом.

Основная причина, по которой я стал лучше в английском языке, помимо общение с одноклубниками, – Netflix. По возможности стараюсь смотреть на английском, но если устаю, смотрю на украинском с английскими субтитрами. Когда я так делаю, я больше читаю на английском, чем смотрю сериал, так что это мне очень помогло», – сказал Миколенко.

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33 комментария

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ЕгориЙ
Ответ WhatZ
Допусти, все так, как ты говоришь (хотя полный запрет языка и "второй сорт" - это откровенный фейк). Но только почему ты сравниваешь 2 разных языка и диалекты одного и того же языка? Или ты не понимаешь разницу между диалектами и языками?
У ирландцев поинтересуйся как их заставляли по-английски говорить
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Evgeny Trifonov
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
представил скаузеров в кастрюлях на головах на Трафальгарской площади и проиграл в голос
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Oleg Koval
Ответ Максим Пантелеев
Ну если одни и те же слова означают разное -странно называть это "немного по-другому".Это признак несформированности языка как таковой.
Та боже, причем тут признак? Речь об акценте
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Максим Пантелеев
Ответ Oleg Koval
Он имеет ввиду акцент украинского на востоке, человек с востока говорящей на украинском будет немного по-другому говорить на украинском, чем условный житель Львова или Винницы
Ну если одни и те же слова означают разное -странно называть это "немного по-другому".Это признак несформированности языка как таковой.
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Максим Пантелеев
Это не акцент.а украинский язык такой. Плавающий - явный признак искусственности.
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Arty Novikoff
Ответ Аталанта расправила плечи
Комментарий удален модератором
Да-да, это все, на что ты способен. Твоя зомбированность не дает тебе слышать правду. А она в том, что в 2014 году был самый настоящий незаконный переворот, во время которого свергли законного президента страны. А совершили его, в основном, агрессивные националисты при поддержке США.
И именно из-за этого началось то, что продолжается сегодня.
Первый же закон тогдашней незаконной Рады был об ограничениях русского языка. Что как бы намекает на то, кто именно пришел к власти.
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Аталанта расправила плечи
Ответ Arty Novikoff
В каких еще пределах своего графства ??? Они в Лондоне, забрасывая коктейлями Молотова полицию, свергают Премьер-министра, ставят своих националистов во власть и отправляют военизированные отряды по разным городам Англии, чтобы утихомирить взбунтовавшихся людей, которым этот переворот не понравился. А затем и авиацию отправляют, бомбить Манчестер и Лидс.
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Oleg Koval
Ответ градус ненависти
чувак своим сравнением спалил что никакого украинского языка не существует, а это всего лишь диалект русского
Он имеет ввиду акцент украинского на востоке, человек с востока говорящей на украинском будет немного по-другому говорить на украинском, чем условный житель Львова или Винницы
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Arty Novikoff
Ответ Аталанта расправила плечи
А теперь представь, что скаузеры делают это в пределах своего графства и за это их в 4 утра начинает бомбить Манчестер.
В каких еще пределах своего графства ??? Они в Лондоне, забрасывая коктейлями Молотова полицию, свергают Премьер-министра, ставят своих националистов во власть и отправляют военизированные отряды по разным городам Англии, чтобы утихомирить взбунтовавшихся людей, которым этот переворот не понравился. А затем и авиацию отправляют, бомбить Манчестер и Лидс.
+13
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Oleg Koval
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
Параллель странная немного, никто не заставляет)
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Edem
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
Ахахахаха, срочно новую дозу тв пропаганды этому господину
+1
-6
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градус ненависти
чувак своим сравнением спалил что никакого украинского языка не существует, а это всего лишь диалект русского
+5
-5
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Аталанта расправила плечи
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
А теперь представь, что скаузеры делают это в пределах своего графства и за это их в 4 утра начинает бомбить Манчестер.
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Under
Ответ DocPrivat
А ты смешной, в больших городах - русский, а чуть отъедь - все на суржике или украинском. Причем на востоке украинский намного правильней и грамотней чем, к примеру, в Карпатах или во Львове.
а что не так со львовским украинским?
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Фёдор Кузнецов
На Миротворец хлопчика
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Павел Светлов
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
тогда уж на ливерпудлийском
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Ан Кот
молодец!
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Месси из Сибири
"Скаузерский акцент? На востоке Украины то же самое" лингвист Миколенко дал экспертное мнение.
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terskiy
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
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DeltaForce
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
Гениальный комментарий,сразу видно дипломированного лингвиста.
+11
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Гамарджоба Генацвале
Как бы не пришлось извиняться, что по-русски говорить может.
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DocPrivat
Ответ Юрий Кечко
На востоке ?))
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Роман Марченко
Ответ deadjoker
Как бы не пришлось извиняться за умение говорить по русски. Малиновский не даст соврать.
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zzzeeerrrooo
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
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+19
-34
-15
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WhatZ
Ответ Arty Novikoff
И вот представьте, что скаузеры заставляют все население Англии говорить именно на своем диалекте, и придя к власти в результате военного переворота, постепенно запрещают остальные диалекты. Подчеркивая и пропагандируя то, что настоящий англичанин - это тот, кто говорит на ливерпульском диалекте, а остальные - второй сорт и должны переучиваться.
Комментарий скрыт
+14
-27
-13
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