рассказал о сложностях с пониманием скауза.

Защитник « », дававший интервью клубной пресс-службе на английском языке, отметил, что неидеально понимает диалект английского языка, распространенный в Ливерпуле.

«Язык здесь стал для меня большой проблемой. В какой-то степени это все еще так, потому что здесь у всех разные акценты, и не так просто понять всех в совершенстве, но с каждым разом получается все лучше.

Скаузерский акцент? На востоке Украины то же самое. Я украинец, могу говорить по-украински и по-русски, но на востоке Украины акцент такой сильный, и у них другие слова для разных вещей. Так и со скаузом.

Основная причина, по которой я стал лучше в английском языке, помимо общение с одноклубниками, – Netflix. По возможности стараюсь смотреть на английском, но если устаю, смотрю на украинском с английскими субтитрами. Когда я так делаю, я больше читаю на английском, чем смотрю сериал, так что это мне очень помогло», – сказал Миколенко.

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