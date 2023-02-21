Винисиус сделал дубль в матче с «Ливерпулем». Он лучший бомбардир «Реала» с 18 голами в сезоне

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор забил 17-й и 18-й голы за «Реал» в этом сезоне.

Бразилец оформил дубль и сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги  чемпионов против «Ливерпуля» (2:2, первый тайм).

С 18 голами во всех турнирах вингер является лучшим бомбардиром «Мадрида» в этом сезоне. Вторым идет Карим Бензема с 16 мячами.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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60 комментариев

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Дмитрий Калашников
Ответ Raul14
Я бы туда добавил и Милитао, он перестал быть обузой в защите и стал топом. Тфу тфу, чтобы не сглазить!
ему бы стабильности бы добавить!
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Ильназ Гимаев
Тащит не хуже Бензема
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Дмитрий Калашников
Ответ Lana Rhoades
Вини еще и штрафной голевой заработал)
и голевую отдал
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гилберт
Какого гола дал! Завернул! Ай да Вини!
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БЕКБЕРГАН
Ответ Lana Rhoades
Не Фати, конечно, но тоже неплох🤓
Фати до Винисиуса это как пешком от земли до луны.
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sprmn
Ответ bel01
Да уж, конец имиджа и карьеры Кариуса из-за одного-единственного провального матча. Жаль его. Хотя у нас было нечто похожее: Филимонов.
Ну так то он и кроме этого матча косячил
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xDe xDe
Ответ Raul14
С кем не бывает. В основном он стал более хладнокровно себя вести в защите.
Всё, Милитао свою ошибку исправил)
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Bob Ganiev
Ответ grek087
Винисиус красавец! Его хейтеры- никто!
красавец потому, что он твой парень?
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Lana Rhoades
Вини еще и штрафной голевой заработал)
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grek087
Винисиус красавец! Его хейтеры- никто!
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Zidan GOAT
Ответ Я Гражданин Мира
Месси первый в этом списке. Месси выиграл ЧМ а не винни и не тем более рэшфорд. Что с памятью у вас
Иии?)) где он после этого ЧМ? Забил штрафной Лиллю и все?)
и сколько времени считается лучшим в мире после победы на ЧМ? Год-два?
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bel01
Ответ danik 258808
а как же Решфорд?
Рэшфорд во-первых пока слишком нестабилен, во-вторых это всё-таки чистый завершатель атак (пока по крайней мере); тогда как Месси, Мбаппе и Вини очень часто ещё и сами создают моменты.
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Я Гражданин Мира
Ответ Zidan GOAT
Месси тут явно лишний, третьим в списке должен быть Рэшфорд (если мы говорим прямо здесь и сейчас)
Месси первый в этом списке.
Месси выиграл ЧМ а не винни и не тем более рэшфорд.
Что с памятью у вас
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Я Гражданин Мира
Ответ bel01
Вини - лучший игрок мира "прямо сейчас" наряду с Месси и Мбаппе. Решает.
Согласен
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Я Гражданин Мира
Ответ Daniel
Я искренне не понимаю, как Реал камбечит в каждой ЛЧ... Что за небесный договор с этим турниром
Потому что это действительно лучший клуб мира
+8
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xDe xDe
Ответ Raul14
С кем не бывает. В основном он стал более хладнокровно себя вести в защите.
Да, намного. Опыт есть опыт.
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Raul14
Ответ xDe xDe
Камавинга из нашей молодёжи, возможно, самый талантливый. Ему не хватает опыта ещё вовсю, играет на задоре, чисто на своём таланте. Если продолжит играть с такой же самоотдачей, как Вальверде - вырастет в большущего топа.
Он мне напоминает Зеедорфа)
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sievra
Дух Кариуса над Энфилдом неистребим
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Я Гражданин Мира
Действительно Реал лучший клуб мира!!!!!
Команду ничем не сломить, не то что миллионеров из Парижа
Как Реал играет и как псж играет, проста небо и земля.
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xDe xDe
Ответ Raul14
Я бы обратил внимание на игру Камавинги. Пока он выполняет миссию Каземиро ПОЧТИ, почти без ошибок!
Камавинга из нашей молодёжи, возможно, самый талантливый. Ему не хватает опыта ещё вовсю, играет на задоре, чисто на своём таланте. Если продолжит играть с такой же самоотдачей, как Вальверде - вырастет в большущего топа.
+4
0
+4
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yrok77
Ответ Zidan GOAT
Месси тут явно лишний, третьим в списке должен быть Рэшфорд (если мы говорим прямо здесь и сейчас)
как ты мог так ответить глору месси
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зак
Вини, Мбаппе и Холланд на данный момент..
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danik 258808
Ответ bel01
Вини - лучший игрок мира "прямо сейчас" наряду с Месси и Мбаппе. Решает.
а как же Решфорд?
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Raul14
Ответ xDe xDe
Справедливости ради, именно Эдер проспал Дарвина. Но ошибаются все, Милитао вырос в топового дефа, факт.
С кем не бывает. В основном он стал более хладнокровно себя вести в защите.
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filippa
18 то гол правильнее бы на Алисона записать.
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