Винисиус сделал дубль в матче с «Ливерпулем». Он лучший бомбардир «Реала» с 18 голами в сезоне
Винисиус Жуниор забил 17-й и 18-й голы за «Реал» в этом сезоне.
Бразилец оформил дубль и сравнял счет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:2, первый тайм).
С 18 голами во всех турнирах вингер является лучшим бомбардиром «Мадрида» в этом сезоне. Вторым идет Карим Бензема с 16 мячами.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Чудо Дарвина пяткой, наказание за фэйл Куртуа – за 14 минут! Дикий старт «Ливерпуля» против «Реала»
и сколько времени считается лучшим в мире после победы на ЧМ? Год-два?
Месси выиграл ЧМ а не винни и не тем более рэшфорд.
Что с памятью у вас
Команду ничем не сломить, не то что миллионеров из Парижа
Как Реал играет и как псж играет, проста небо и земля.