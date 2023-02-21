Винисиус сделал дубль в матче с «Ливерпулем». Он лучший бомбардир «Реала» с 18 голами в сезоне

забил 17-й и 18-й голы за «Реал» в этом сезоне.

Бразилец оформил дубль и сравнял счет в матче 1/8 финала против «Ливерпуля» (2:2, первый тайм).

С 18 голами во всех турнирах вингер является лучшим бомбардиром « » в этом сезоне. Вторым идет Карим Бензема с 16 мячами.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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