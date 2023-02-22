Де Поль пропустит матч с «Реалом». У хавбека «Атлетико» травма мышцы бедра

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Родриго Де Поль Футбол

Полузащитник Родриго Де Поль пропустит игру с «Реалом».

«Атлетико» сообщил, что у 28-летнего аргентинца выявлена травма мышцы левого бедра. Он получил ее в матче с «Атлетиком» 19 февраля (1:0). 

Хавбек начнет проходить сеансы физиотерапии, точные сроки его отсутствия неизвестны. Marca сообщает, что участие игрока в матче против «Реала», который состоится 25 февраля, исключено.

В текущем сезоне Ла Лиги Де Поль провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

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6 комментариев

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Ответ Андрей Хенто
Наверное как и Торпедо - главный клуб Москвы? Правильно понимаю?
сейчас нет конечно,но Торпедо наряду с Динамо величайшие клубы в истории России.
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Андрей Хенто
Ответ !Sc@ryClown!
я хоть и болельщик Барсы и Торпедо,но могу признать что АТМ в 21 веке главный клуб столицы.
Наверное как и Торпедо - главный клуб Москвы? Правильно понимаю?
+3
-2
+1
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!Sc@ryClown!
я хоть и болельщик Барсы и Торпедо,но могу признать что АТМ в 21 веке главный клуб столицы.
+6
-6
0
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Андрей Хенто
Ответ RealJon
Все говорили он лучше подходит под тактику Симионе. А на деле он ещё ничего не показал, а за сколько его купили?!
А мне лично импонирует его игра в Атлетико, один из немногих, кто практически в каждом матче бьется и отдаёт всего себя и это большой плюс для Мадрида, что он пропустит дерби. Да и ноги полузащитников Мадрида будут целее)
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dr. cage
Есть шанс, что игра будет немного чище без этого аргентинского животного..
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RealJon
Все говорили он лучше подходит под тактику Симионе. А на деле он ещё ничего не показал, а за сколько его купили?!
0
-3
-3
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