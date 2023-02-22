Де Поль пропустит матч с «Реалом». У хавбека «Атлетико» травма мышцы бедра

Полузащитник Родриго Де Поль пропустит игру с « ».

« » сообщил, что у 28-летнего аргентинца выявлена травма мышцы левого бедра. Он получил ее в матче с «Атлетиком» 19 февраля (1:0).

Хавбек начнет проходить сеансы физиотерапии, точные сроки его отсутствия неизвестны. Marca сообщает, что участие игрока в матче против «Реала», который состоится 25 февраля, исключено.

В текущем сезоне Ла Лиги Де Поль провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.