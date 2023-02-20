Де Поль и Депай могут пропустить дерби с «Реалом» из-за проблем со здоровьем

Хавбек « » может пропустить дерби с « ».

28-летний аргентинец был заменен в матче против «Атлетика» (1:0) из-за физического дискомфорта. По данным As, врачи не очень оптимистичны в отношении повреждения Де Поля, он может не сыграть в матче 23-го тура Ла Лиги против «Реала» 25 февраля. Родриго предстоит пройти медицинские тесты, чтобы определить степень его дискомфорта.

Также проблемы со здоровьем испытывает . Уровень готовности нападающего к мадридскому дерби еще предстоит оценить.

В текущем сезоне Ла Лиги Де Поль провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

После перехода из «Барселоны» в зимнее трансферное окно Депай провел в Ла Лиге 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.