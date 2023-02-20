Де Поль и Депай могут пропустить дерби с «Реалом» из-за проблем со здоровьем

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига травмы Мемфис Депай Родриго Де Поль Футбол

Хавбек «Атлетико» Родриго Де Поль может пропустить дерби с «Реалом».

28-летний аргентинец был заменен в матче против «Атлетика» (1:0) из-за физического дискомфорта. По данным As, врачи не очень оптимистичны в отношении повреждения Де Поля, он может не сыграть в матче 23-го тура Ла Лиги против «Реала» 25 февраля. Родриго предстоит пройти медицинские тесты, чтобы определить степень его дискомфорта.

Также проблемы со здоровьем испытывает Мемфис Депай. Уровень готовности нападающего к мадридскому дерби еще предстоит оценить.

В текущем сезоне Ла Лиги Де Поль провел 17 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи. Его подробную статистику можно найти здесь.

После перехода из «Барселоны» в зимнее трансферное окно Депай провел в Ла Лиге 4 матча и забил 1 гол. Его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Andreich18
кто тот человек, который придумал называть Де Пауля - Де Полем????
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Совесть Черданцева
Ответ Михо
Если Де Пауль стал Де Поль, может Депай станет Де Пай) шутка так себе конечно, но пусть будет)
Депой тогда уж
+1
-1
0
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Итачи Учиха
Так и непонятно, зачем Чоло променял Фелила на Депая
0
0
0
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Эль Иберико
Очень ужасные потери.
+4
0
+4
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Михо
Если Де Пауль стал Де Поль, может Депай станет Де Пай) шутка так себе конечно, но пусть будет)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
usen
Депаль и Депой
+4
-3
+1
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