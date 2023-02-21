Клаудиньо: «РПЛ – очень сильный и конкурентный турнир. Мы ведем «Зенит» ко второй звезде»

назвал «Зенит» крупным европейским клубом и оценил уровень Мир .

– Можно ли сравнить эти сборы по сложности с теми, что вы проходили с бразильскими командами?

– Нет, в этом плане ничего общего! Это вообще сильно отличающиеся друг от друга процессы.

В крупных европейских клубах, вроде «Зенита», предсезонка всегда жестче, интенсивнее, больше тренировок и нагрузок. После паузы здесь почти сразу начинаются занятия на поле, тогда как в Бразилии футболисты сперва какое-то время подтягивают физику в тренажерном зале и только потом принимаются за работу с мячом.

В целом, что-то похожее прослеживается, но там предсезонная программа точно не такая насыщенная.

– Это ваш второй сезон в « ». В чем для вас его отличие от первого?

– Если честно, он идет для меня немного сложнее – главным образом, из-за травмы, которую я получил в августе, выпав из строя на целый месяц. После этого был процесс реабилитации и возвращение потерянного ритма, что всегда дается непросто.

Это было тяжелое время, когда вся семья далеко, в Бразилии, а тебе нужно справляться со всем в одиночку. Мне вообще кажется, что этот восстановительный период был для меня более сложным, чем все, что было связано с адаптацией к новой стране сразу после переезда в Петербург.

Но ничего, надеюсь, что вернусь сейчас на поле в лучшей своей форме и до конца сезона смогу наверстать все, что было упущено осенью, чтобы принести команде максимальную пользу.

– Ваше мнение о чемпионате России изменилось за это время?

– Скорее, я утвердился во мнении, что Премьер-лига – очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нем даются с большим трудом, и мне пришлось привыкать к его силовому футболу, когда нужно не только быть крепким, но и быстрым, потому что порой события на поле развиваются стремительно.

В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул, но и мы, как следует поработав на сборах, будем вкладывать все свои силы в достижение нашей главной цели.

– Много внимания уделяете личной статистике? В этом сезоне вы пока не показываете прошлогодних цифр – насколько это вас беспокоит?

– Совершенно не беспокоит. У каждого игрока бывают взлеты и падения, все происходит в свое время. В прошлом сезоне я играл на другой позиции, в атаке, а теперь располагаюсь ближе к центру поля.

Моя главная цель – помогать команде идти к победе всеми доступными средствами, и не так важно, что там с моей личной статистикой. В прошлом году мне удавалось ярче проявлять себя в плане результативных действий, а в этом блестящую игру и отличные цифры показывает Малком – и это абсолютно заслуженно.

Кто бы ни становился автором забитого мяча или голевого паса, мы все делаем общее дело – ведем «Зенит» ко второй звезде, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».

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