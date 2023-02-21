Клаудиньо: «РПЛ – очень сильный и конкурентный турнир. Мы ведем «Зенит» ко второй звезде»

Теги Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Футбол

Клаудиньо назвал «Зенит» крупным европейским клубом и оценил уровень Мир РПЛ.

– Можно ли сравнить эти сборы по сложности с теми, что вы проходили с бразильскими командами?

– Нет, в этом плане ничего общего! Это вообще сильно отличающиеся друг от друга процессы.

В крупных европейских клубах, вроде «Зенита», предсезонка всегда жестче, интенсивнее, больше тренировок и нагрузок. После паузы здесь почти сразу начинаются занятия на поле, тогда как в Бразилии футболисты сперва какое-то время подтягивают физику в тренажерном зале и только потом принимаются за работу с мячом.

В целом, что-то похожее прослеживается, но там предсезонная программа точно не такая насыщенная.

– Это ваш второй сезон в «Зените». В чем для вас его отличие от первого? 

– Если честно, он идет для меня немного сложнее – главным образом, из-за травмы, которую я получил в августе, выпав из строя на целый месяц. После этого был процесс реабилитации и возвращение потерянного ритма, что всегда дается непросто.

Это было тяжелое время, когда вся семья далеко, в Бразилии, а тебе нужно справляться со всем в одиночку. Мне вообще кажется, что этот восстановительный период был для меня более сложным, чем все, что было связано с адаптацией к новой стране сразу после переезда в Петербург.

Но ничего, надеюсь, что вернусь сейчас на поле в лучшей своей форме и до конца сезона смогу наверстать все, что было упущено осенью, чтобы принести команде максимальную пользу.

– Ваше мнение о чемпионате России изменилось за это время?

– Скорее, я утвердился во мнении, что Премьер-лига – очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нем даются с большим трудом, и мне пришлось привыкать к его силовому футболу, когда нужно не только быть крепким, но и быстрым, потому что порой события на поле развиваются стремительно.

В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул, но и мы, как следует поработав на сборах, будем вкладывать все свои силы в достижение нашей главной цели.

– Много внимания уделяете личной статистике? В этом сезоне вы пока не показываете прошлогодних цифр – насколько это вас беспокоит? 

– Совершенно не беспокоит. У каждого игрока бывают взлеты и падения, все происходит в свое время. В прошлом сезоне я играл на другой позиции, в атаке, а теперь располагаюсь ближе к центру поля.

Моя главная цель – помогать команде идти к победе всеми доступными средствами, и не так важно, что там с моей личной статистикой. В прошлом году мне удавалось ярче проявлять себя в плане результативных действий, а в этом блестящую игру и отличные цифры показывает Малком – и это абсолютно заслуженно.

Кто бы ни становился автором забитого мяча или голевого паса, мы все делаем общее дело – ведем «Зенит» ко второй звезде, – сказал бразильский полузащитник «Зенита».

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40 комментариев

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Maykuduk777
Ответ Magico!
ну так Зенит не обыгрывал соперников такого уровня уже сколько? в это время он мучался с Мальме и выдавливал из себя "достойные поражения". В то время как Спартак опережал Лестер и Наполи и выходил с первого места сразу в 1/8 ЛЕ (которой его лишили, не дав даже сыграть), Зенит как обычно бесславно отлетел от Бетиса.
С 2007 года по 2021г Зенит вышел с Группы в Еврокубках 12раз Спартак 1раз
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Maykuduk777
Ответ Александр Жердин
Интересный вы экземпляр. Давайте будем воровать у вас из команды лучших игроков, а потом будем спрашивать: А что так, ничего не выигрываете?
А кого своровали ? Малкома Клаудинио а Вендела у кого у Спартака или у ЦСКА
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свинья в лесу
Ответ Анатолий Дмитриевич
скажу тебе по секрету, если бы Спартак играл с Лестером и Наполи в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы, то с вероятностью в 146 процентов получил бы 4 поражения из 4.
Вы, до матчей в ле такое же писали.
греция, кстати, че брала. карликовые страны обыгрывали не карликов. лестер брал апл. недающая проститутка-дала. квадрат, вдруг стал круглым. в голубом клубе, оказывается, играет натурал.
а ведь, все думали, что такого быть не может.
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Максим Попов
ему просто сравнивать не с чем, поиграть престижных турнирах,он бы понял что зенит это уровень 3 дивизиона любого европейского чемпионата
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Антофф
Не успел гражданство получить, а уже в депутаты метит.
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Александр Жердин
Ответ Гамарджоба Генацвале
К кому это, к нам? Я за Локо вообще-то. Я тебе говорю реально, что у руководства Зенита дикий комплекс по отношению к Спартаку, что неоднократно подтверждалось ими самими в интервью.
Я знаю. Именно поэтому и спрашиваю, к вам ЕвроКубки какое отношение имеют. Вы их в глаза не видели.
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свинья в лесу
Ответ Анатолий Дмитриевич
сейчас москвичи все расскажут. и что РПЛ - газпромовский турнир, и что Кубок России - вот это настоящее и честное соревнование))
не заметил таких комментариев.
как немосквич говорю.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Magico!
ну так Зенит не обыгрывал соперников такого уровня уже сколько? в это время он мучался с Мальме и выдавливал из себя "достойные поражения". В то время как Спартак опережал Лестер и Наполи и выходил с первого места сразу в 1/8 ЛЕ (которой его лишили, не дав даже сыграть), Зенит как обычно бесславно отлетел от Бетиса.
скажу тебе по секрету, если бы Спартак играл с Лестером и Наполи в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы, то с вероятностью в 146 процентов получил бы 4 поражения из 4.
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Omega-3
"В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул"
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Пусть и дальше готовятся...
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Alex Rhea
Как турнир может быть сильным, если клубы РПЛ регулярно проигрывали далеко не ведущим клубам Польши/Грузии/Швейцарии, например? Как РПЛ может быть конкурентной лигой, если состав Зенита более чем в два раза дороже состава ближайшего преследователя?
В бундеслиге практически в два раза, и?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Жердин
Согласен, ЦСКА - молодцы. Только Зенит ещё для кучи обыграл и действующего обладателя кубка чемпионов в матче за СуперКубок. Только к вам это какое отношение имеет?
К кому это, к нам? Я за Локо вообще-то. Я тебе говорю реально, что у руководства Зенита дикий комплекс по отношению к Спартаку, что неоднократно подтверждалось ими самими в интервью.
+2
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Остап Бендер Сгибальщик
хорошая атмосфера в команде-это половина успеха!удачи нам!
+3
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Александр Жердин
Ответ Magico!
под эгидой уефа выигрывали и ноттингем форест с гетеборгом с стяуа. Вы определенно стоите на одной ступени с этими великими клубами. То, что Зенит был никем 70 лет до газпрома, выиграв 1 чемпионат, это другое?
Интересный вы экземпляр. Давайте будем воровать у вас из команды лучших игроков, а потом будем спрашивать: А что так, ничего не выигрываете?
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Александр Жердин
Ответ Гамарджоба Генацвале
ЦСКА выигрывал,например, только у них такого пафоса и таких комплексов нет.
Согласен, ЦСКА - молодцы. Только Зенит ещё для кучи обыграл и действующего обладателя кубка чемпионов в матче за СуперКубок. Только к вам это какое отношение имеет?
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Magico!
Ответ Александр Жердин
Для начала выиграйте хоть что то под эгидой УЕФА, а потом вякайте про комплексы. 40 с лишним попыток на ЕвроАрене и итог - Дырка от Бублика.
под эгидой уефа выигрывали и ноттингем форест с гетеборгом с стяуа. Вы определенно стоите на одной ступени с этими великими клубами.
То, что Зенит был никем 70 лет до газпрома, выиграв 1 чемпионат, это другое?
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Сергей К
Ответ Назар Игорь
Восстановится связка Малком-Клаудиньо- и прощай спартаковские грëзы о чемпионстве. Главное чтобы не реагировал на провокации.
Так послушать, это Ваше всё.
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fingus
Ответ Alex Rhea
Как турнир может быть сильным, если клубы РПЛ регулярно проигрывали далеко не ведущим клубам Польши/Грузии/Швейцарии, например? Как РПЛ может быть конкурентной лигой, если состав Зенита более чем в два раза дороже состава ближайшего преследователя?
В Питере всем эту методичку раздают)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Александр Жердин
Для начала выиграйте хоть что то под эгидой УЕФА, а потом вякайте про комплексы. 40 с лишним попыток на ЕвроАрене и итог - Дырка от Бублика.
ЦСКА выигрывал,например, только у них такого пафоса и таких комплексов нет.
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Magico!
Ответ Анатолий Дмитриевич
но не престижнее Лиги Европы, ведь там Спартак аж два раза обыграл Наполи и героически отстоял победу в Варшаве!
ну так Зенит не обыгрывал соперников такого уровня уже сколько? в это время он мучался с Мальме и выдавливал из себя "достойные поражения".
В то время как Спартак опережал Лестер и Наполи и выходил с первого места сразу в 1/8 ЛЕ (которой его лишили, не дав даже сыграть), Зенит как обычно бесславно отлетел от Бетиса.
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Jaxongir Shodiev
Наш отечественный Weeknd!!!!
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Александр Жердин
Ответ Иван Тасминский
Кубок Пари Матч - настоящий турнир, победа в котором по-престижнее всяких кубков и суперкубков УЕФА
Конечно! Сразу после первенства водокачки. Простите, Москвы.
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mr.snooker
🤡🦄
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Александр Жердин
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комплекс имени Миллера-Медведева про вторую звезду и опережение Спартака по чемпионствам. А дальше что?
Для начала выиграйте хоть что то под эгидой УЕФА, а потом вякайте про комплексы. 40 с лишним попыток на ЕвроАрене и итог - Дырка от Бублика.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Иван Тасминский
Кубок Пари Матч - настоящий турнир, победа в котором по-престижнее всяких кубков и суперкубков УЕФА
но не престижнее Лиги Европы, ведь там Спартак аж два раза обыграл Наполи и героически отстоял победу в Варшаве!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Виктор
А ещё ЦСКА, Локомотив...
Ага, вся РПЛ. А Зенит фарм Брюгге, так получается.
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