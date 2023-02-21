Салах забил 8-й гол в этой ЛЧ и обошел Мбаппе. Винисиус – 3-й в гонке бомбардиров

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рейтинги Мохамед Салах Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Мохамед Салах вышел на первое место по голам в Лиге чемпионов-2022/23.

В первом матче 1/8 финала против «Реала» (2:2, перерыв) нападающий «Ливерпуля» забил гол на 14-й минуте.

Этот гол стал для Салаха восьмым в Лиге чемпионов в текущем сезоне. На данный момент Салах является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша.

Он обогнал Килиана Мбаппе из «ПСЖ», у которого 7 голов в 7 матчах. Винисиус Жуниор из «Реала», сделавший дубль в этом матче, с 6 голами в 7 матчах занимает третье место.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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7 комментариев

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Валдис Пельш
Ответ udiekemen
Винисиус радует)
ыы)
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Владимир Владимирович
Ответ che kaif
А Где Холанд?
На первом месте в списке снайпера апл с сумасшедшим отрывом от Салаха
0
0
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udiekemen
Ответ che kaif
А Где Холанд?
Подожди ты ещё) завтра хет-рик оформит и догонит
+1
-1
0
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che kaif
А Где Холанд?
+3
-3
0
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Барсик Юрана
Салах сильне Мбапе
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Иван Павлов
Салах в последнее время хорош, начал напоминать себя прежнего.
+1
-1
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udiekemen
Винисиус радует)
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