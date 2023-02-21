Салах забил 8-й гол в этой ЛЧ и обошел Мбаппе. Винисиус – 3-й в гонке бомбардиров

вышел на первое место по голам в -2022/23.

В первом матче 1/8 финала против « » (2:2, перерыв) нападающий « » забил гол на 14-й минуте.

Этот гол стал для Салаха восьмым в Лиге чемпионов в текущем сезоне. На данный момент Салах является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша.

Он обогнал Килиана Мбаппе из «ПСЖ», у которого 7 голов в 7 матчах. Винисиус Жуниор из «Реала», сделавший дубль в этом матче, с 6 голами в 7 матчах занимает третье место.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.