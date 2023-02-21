Нуньес забил пяткой «Реалу». У него голы в 4 матчах подряд за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес забил пяткой в матче «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов.

Форвард замкнул пас Мохамеда Салаха на 4-й минуте первого матча 1/8 финала турнира.

Уругваец забил по голу в четырех последних матчах Лиги чемпионов. Кроме того, он набирает очки по системе «гол+пас» в трех играх подряд во всех турнирах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. 

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29 комментариев

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гилберт
Почему такие голы называются голами пяткой? Внутренней стороной стопы же.
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гилберт
Ответ Dmitri Kudrenko
Вот для этого его и брали
Пятками забивать?
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гилберт
Курт совсем не готов, простейший мяч.
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Роман Буянов
Ответ lebedst
блин, я черданцев
Ну так уж себя не принижай)
0
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Borislav Negr
Ответ lebedst
блин, я черданцев
А ты прям хорош (:
+1
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Эрнандес Эрнандес
Ответ lebedst
не хочется сглазить, но эти 20 минут Ливерпуль похож на себя прежнего
😁
+1
0
+1
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Эрнандес Эрнандес
Ответ deadjoker
Реал как обычно минуте на 60й начнет играть, видимо.
Раньше)
0
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Иван Абланов
Ответ lebedst
блин, я черданцев
Спасибо друг
+2
0
+2
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tm5pvbngvj
Ответ Jazzzz
Куртуа включил Кариуса)
Бекер тоже принял челендж)
+5
0
+5
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Фанат спорта01
Ответ Андрей Хенто
Комментарий удален пользователем
серьёзно?
он никак не подскользнулся там,а просто подарил гол.
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-1
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МИХАЛЫЧ
Не ну это шедевр
+2
0
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Рашпель793
Вот это матч мы наблюдаем ))
+1
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Андрей Хенто
Ответ Jazzzz
Куртуа включил Кариуса)
Комментарий удален пользователем
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Enotaz24
Я б сказал внутренней стороной стопы в прыжке, убирая ногу которая мешает. Смотрится огонь
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Гильяно
Отличный гол забил, мастер.
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0
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lebedst
Ответ lebedst
не хочется сглазить, но эти 20 минут Ливерпуль похож на себя прежнего
блин, я черданцев
+113
0
+113
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Ефии
Ответ Jazzzz
Куртуа включил Кариуса)
Решили поменяться ролями )
0
0
0
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butukov
Гол Бабела Бешикташу вспомнился)
0
0
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lebedst
не хочется сглазить, но эти 20 минут Ливерпуль похож на себя прежнего
+7
-1
+6
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deadjoker
Реал как обычно минуте на 60й начнет играть, видимо.
0
0
0
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ALMANAC
Ответ udiekemen
Меня щас очень удивил Куртуа.. кого-то он напоминает..
На расслабоне все вышли, печально все
0
-1
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Михаил Корж
Ответ udiekemen
Меня щас очень удивил Куртуа.. кого-то он напоминает..
Кого же интересно 🤔💭
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Екн Лор
Нуньез явно не слабый игрок, просто как и в случае с Моратой надо работать над хладнокровием
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Андрей Хенто
Ну забил к сожалению для меня, очень красивый гол, претендует на лучший гол Лиги Чемпионов.
+1
-2
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natan111
Полено расцвело.
+1
-4
-3
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