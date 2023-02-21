Нуньес забил пяткой «Реалу». У него голы в 4 матчах подряд за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов
Дарвин Нуньес забил пяткой в матче «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов.
Форвард замкнул пас Мохамеда Салаха на 4-й минуте первого матча 1/8 финала турнира.
Уругваец забил по голу в четырех последних матчах Лиги чемпионов. Кроме того, он набирает очки по системе «гол+пас» в трех играх подряд во всех турнирах.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
он никак не подскользнулся там,а просто подарил гол.