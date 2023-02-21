Нуньес забил пяткой «Реалу». У него голы в 4 матчах подряд за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

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Форвард замкнул пас Мохамеда Салаха на 4-й минуте первого матча 1/8 финала турнира.

Уругваец забил по голу в четырех последних матчах Лиги чемпионов. Кроме того, он набирает очки по системе «гол+пас» в трех играх подряд во всех турнирах.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.