«МЮ» играет вдесятером, если Вегорст на поле. Он не оправдывает место в старте». Комментатор Киз о форварде

Английский комментатор Ричард Киз высказался об игре за « ».

«МЮ» играет вдесятером большую часть времени, если он [Вегорст] на поле. Я имею в виду, он делает недостаточно, чтобы оправдать место в старте, не так ли? Ну же, давайте честно!» – сказал Киз в интервью beIN SPORTS.

Форвард сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли» в середине января. С тех пор Вегорст забил 1 гол в 10 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.