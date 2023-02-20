«МЮ» играет вдесятером, если Вегорст на поле. Он не оправдывает место в старте». Комментатор Киз о форварде

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ваут Вегорст Футбол

Английский комментатор Ричард Киз высказался об игре Ваута Вегорста за «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» играет вдесятером большую часть времени, если он [Вегорст] на поле. Я имею в виду, он делает недостаточно, чтобы оправдать место в старте, не так ли? Ну же, давайте честно!» – сказал Киз в интервью beIN SPORTS.

Форвард сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли» в середине января. С тех пор Вегорст забил 1 гол в 10 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

 

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23 комментария

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Dan Kennedy
Лучший опорник АПЛ после Харри Кейна.
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Руслан Чесебиев
Главное чтобы настрой у игрока боевой не пропал, а то Бруну ему пихает постоянно и пару раз кадр выхватывали и Вегхорсту было не приятно. Надеюсь ему сказали в клубе что Бруну вечно всеми не доволен 😁
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red hikkikomori
И это говорит сбитый летчик, которого уволили за то что в эфире забыл выключить микрофон и сказал что женщина-лайнсмен , как и все женщины не разбирается в футболе и ее надо заменить.
Короче британский аналог нашего Губерниева 😂🤡
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lyublyu Costornaya
ну тын хаг настолько гениален, что взял вегорста на позицию опорника, больше некого ставить
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Under
Ответ Gatsby !!!
Абсолютно прав.мы его купили на ЦН!!!!!!
а играет в итоге там, где главный тренер сказал, так бывает, тен Хагу виднее
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Radik_2.0
абсолютно несправедливо, все его игры видел в АПЛ за МЮ, большой объём работы даёт
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человек-муравей человек-физрук
почему то когда в прошлом сезоне МЮ реально играл вдесятером все аналитики молчали или лизали пятую точку одному пассажиру
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Колено решфорда
Ответ Gatsby !!!
Абсолютно прав.мы его купили на ЦН!!!!!!
Мы? Купили?
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dr. cage
Ответ Илья Добрый
Вот так вот вы футбол и смотрите...
Я на объективность не претендую..

Если есть чем возразить по Вегорсту, то с радостью прочту какой это крутой страйкер..
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Колено решфорда
МЮ с Вегорстом играет чуть ли не в двенадцатером. Да, он номинально форвард, но не забивает, но сейчас футбол настолько далеко ушел от формаций а-ля фифа, что просто представить нельзя. У Клоппа вон плеймейкер на фланге защиты, а Фирмино даже в лучшие сезоны особо не забивал на форварде и всем было норм. У МЮ основной забивала - Рэшфорд, это типа по статистике не видно? Уступает только Холланду, который кроме (хоть и лучших в мире) забеганийзамыканий ничего не дает и топовейшему Кейну.
МЮ нужен другой форвард, но Вегорст как временное решение за бесценок - отличное решение.
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Раиль Хафизов
Вегорст везде. То он выносит мяч из своей штрафной, то блокирует опасный удар, то отбирает в центре и МЮ летит в контратаку, то прессингует как заведённый... Ну если считать только голы, то да- их у него мало. Так он и не играет цф
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Asier Illaramendi
Играет в рамках своих возможностей, никто на большее и не ставил
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инок
Вегорст отличный вариант для замены. Хорошо отрабатывает в защите. Да он и сам не откажется от такой роли в команде. Матчей много, своё время уверен получит...
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folli
Ответ Konstantin Meerov
Комментатор не шарит а футболе. Бывает
Тут скорее просто не смотрит.
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Илья Добрый
Ответ dr. cage
Посмотрел 15 минут матча с Лестером, и минут 40 суммарно с Барсой.. И в этой выборке Вегорст мне запомнился одним выигранным подбором и двумя запоротыми моментами.. Других игр за МЮ его не видел, но весьма показательно. Поэтому сложилось мнение, что МЮ приобрёл голландского Игало.. Или Бревтейта.. В былые времена форвард подобного типа у МЮ был 3-й опцией.. А теперь чуть ли не основной..
Вот так вот вы футбол и смотрите...
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Дриблинг Рэшфорда
какой жe идиoт
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Саша Белый
Видел статистику от Ская, с момента его прихода, он входит в топ-3 АПЛ по количеству совершенных прессингов
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dr. cage
Посмотрел 15 минут матча с Лестером, и минут 40 суммарно с Барсой..
И в этой выборке Вегорст мне запомнился одним выигранным подбором и двумя запоротыми моментами..

Других игр за МЮ его не видел, но весьма показательно.

Поэтому сложилось мнение, что МЮ приобрёл голландского Игало.. Или Бревтейта..

В былые времена форвард подобного типа у МЮ был 3-й опцией.. А теперь чуть ли не основной..
+6
-7
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Konstantin Meerov
Комментатор не шарит а футболе. Бывает
+7
-2
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Gatsby !!!
Абсолютно прав.мы его купили на ЦН!!!!!!
+1
-8
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folli
Кто нибудь расскажите ему что Вергхост в последних матчах играет как цп. И делает он это на очень достойном уровне.
+16
-3
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MikaSS
Всегда были шуты.
Но такую ерунду написать, это конечно надо уметь.
+9
-4
+5
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p
Не, не, не, как раз он играет за двоих
+16
-2
+14
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