«МЮ» играет вдесятером, если Вегорст на поле. Он не оправдывает место в старте». Комментатор Киз о форварде
Английский комментатор Ричард Киз высказался об игре Ваута Вегорста за «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» играет вдесятером большую часть времени, если он [Вегорст] на поле. Я имею в виду, он делает недостаточно, чтобы оправдать место в старте, не так ли? Ну же, давайте честно!» – сказал Киз в интервью beIN SPORTS.
Форвард сборной Нидерландов перешел в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Бернли» в середине января. С тех пор Вегорст забил 1 гол в 10 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.
Короче британский аналог нашего Губерниева 😂🤡
Если есть чем возразить по Вегорсту, то с радостью прочту какой это крутой страйкер..
МЮ нужен другой форвард, но Вегорст как временное решение за бесценок - отличное решение.
И в этой выборке Вегорст мне запомнился одним выигранным подбором и двумя запоротыми моментами..
Других игр за МЮ его не видел, но весьма показательно.
Поэтому сложилось мнение, что МЮ приобрёл голландского Игало.. Или Бревтейта..
В былые времена форвард подобного типа у МЮ был 3-й опцией.. А теперь чуть ли не основной..
Но такую ерунду написать, это конечно надо уметь.