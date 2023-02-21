В «Спартаке» прокомментировали решение не пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом».

Ранее стало известно, что красно-белые не пустят журналистов, в том числе «Матч ТВ», после игры Фонбет Кубка России.

– Вас удивила атака на клуб в социальных сетях после того, как было объявлено, что журналистов не пустят в раздевалку?

– «Спартак» – клуб, который готов к любым атакам, как на поле, так и вне его.

– Почему было принято такое решение? Кто его инициатор?

– Ситуация, на самом деле, обычная, рабочая. Коллеги отправили запрос, мы на него ответили.

Если кому-то интересно делать из этого новости – ради бога. Это еще раз говорит об уникальности нашего клуба, – заявил глава пресс-службы «Спартака» .

Матч между «Локомотивом» и « » пройдет 22 февраля.