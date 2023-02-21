«Спартак» о недопуске журналистов в раздевалку после матча с «Локо»: «Если интересно делать из этого новости – ради бога. Это говорит об уникальности нашего клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Спорт-Экспресс Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» прокомментировали решение не пускать журналистов в раздевалку после матча с «Локомотивом».

Ранее стало известно, что красно-белые не пустят журналистов, в том числе «Матч ТВ», после игры Фонбет Кубка России.

– Вас удивила атака на клуб в социальных сетях после того, как было объявлено, что журналистов не пустят в раздевалку?

– «Спартак» – клуб, который готов к любым атакам, как на поле, так и вне его.

– Почему было принято такое решение? Кто его инициатор?

– Ситуация, на самом деле, обычная, рабочая. Коллеги отправили запрос, мы на него ответили.

Если кому-то интересно делать из этого новости – ради бога. Это еще раз говорит об уникальности нашего клуба, – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 22 февраля.

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19 комментариев

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Сергей Илюшенков
Мне вот интересно,а что за новость можно написать из раздевалки?Интервью можно и в подтребунке взять!
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Сергей Илюшенков
Ответ Rinat Khudayberdin
действительно народная* команда! всё для людей делают)
А при чём тут народная команда и журналисты в раздевалке!Там что женская баня,а они ещё из детства не вышли?
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nepekamu noJle
Ответ (_Баловень:)_)
Журавель вошёл в чат
😂😂😂😂
0
0
0
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Rammstein2010
аналоговнет
0
0
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Konstantin Zorin
А что журналистам нужно в мужской раздевалке?
0
-2
-2
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Пользователь Имени
Ответ (_Баловень:)_)
Журавель вошёл в чат
Когда уже у него наклейки закончатся
0
-1
-1
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LEXA62
Ответ Wayne Gretzky 99
Там еще остались журналисты?
В том и дело
+1
-1
0
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Wayne Gretzky 99
Ответ LEXA62
Журналистов Матч ТВ вообще нужно держать по дальше от футбола
Там еще остались журналисты?
+1
-1
0
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свинья в лесу
Ответ Давид Agabekyan
Вот это уникальности у Спартака. Можно ещё запретить комментировать игры Спартака. Либо вообще смотреть их
не смотри. твое решение.
+1
-2
-1
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(_Баловень:)_)
Ответ Беременный малыш
В чем прикол нахождения журналистов в РАЗДЕВАЛКЕ после игры? На болты посмотреть?👀
Журавель вошёл в чат
+15
0
+15
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Max Zhomkov
а что журналисты после каждого матча имеют доступ в раздевалку?))) я думал только по приглашению самой команды. Бред
+7
-3
+4
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Ильдар Фарукшин
Зеленов красиво ответил
+3
-4
-1
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LEXA62
Ответ Давид Agabekyan
Вот это уникальности у Спартака. Можно ещё запретить комментировать игры Спартака. Либо вообще смотреть их
С такими коментаторами лучше запретить и смотреть без звука
+2
-1
+1
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LEXA62
Журналистов Матч ТВ вообще нужно держать по дальше от футбола
+21
-3
+18
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Честный контроль
Для особой идентификации и уникальности можно больше не упоминать в прессе слово Спартак.
+2
-6
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Владимир Молявин
Правильно сделали, что не разрешили. Они бы в душевую или в прачечную ещё залезли.
+6
-7
-1
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Беременный малыш
В чем прикол нахождения журналистов в РАЗДЕВАЛКЕ после игры? На болты посмотреть?👀
+23
-4
+19
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Rinat Khudayberdin
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Давид Agabekyan
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