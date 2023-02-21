«Лидс» возглавил экс-тренер «Рубина» Грасия. Клуб идет 19-м в АПЛ

Теги Рубин премьер-лига Англия Лидс Аль-Садд Хавьер Грасия Футбол

Бывший тренер «Рубина» Хавьер Грасия возглавил «Лидс».

Английский клуб объявил о соглашении с 52-летним специалистом.

Предыдущим местом работы испанца был «Аль-Садд», откуда он ушел в 2022 году.

Помимо работы с «Рубином» в сезоне-2016/17, Грасия среди прочих клубов возглавлял «Уотфорд» и «Валенсию».

«Лидс» идет в зоне вылета АПЛ, занимая 19-е место с 19 очками после 23 матчей.

Фото: leedsunited.com

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20 комментариев

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Alar Asus
Зря они Марша уволили, классный футбол ставил. Теперь шансы сохранить прописку ниже чем при нем
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Ратибор Добрынин
Знатная тогда банда в Казани собралась. Сонг, Лестьенн, Самбрано, Бауэр. И где они теперь?
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Сергей Орлов
Ответ usen
Как бы Лидс с такими назначениями не обосновался снова в чемпионшипе ((
Там ему и место. К сожалению.
0
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Under
Ответ Momos
Почему же? Достойно сопроводит команду в родной Чемпионшип
почему в родной?
0
0
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za_vsu_xypmy
Ответ Momos
Почему же? Достойно сопроводит команду в родной Чемпионшип
мне казалось что руководство Лидса строит Ред бул Йоркшир и тренер им нужен типа нагельсмана, а этот грасия какой то пелегрини на минималках
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Momos
Ответ za_vsu_xypmy
странный выбор
Почему же? Достойно сопроводит команду в родной Чемпионшип
0
-1
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Юрий Юрьевич
Ответ lizarazu
А помните Видука играл и Смит, вот это время было!
и кьюэл.
+1
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lizarazu
Ответ usen
Как бы Лидс с такими назначениями не обосновался снова в чемпионшипе ((
А помните Видука играл и Смит, вот это время было!
+4
0
+4
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Рамзан Нальгиев
Ответ usen
Как бы Лидс с такими назначениями не обосновался снова в чемпионшипе ((
переводчика главное не забыть.
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za_vsu_xypmy
странный выбор
+3
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Jaxongir Shodiev
Набрался опыта в играх против Зенита и попал в АПЛ
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Stasinho7
Мне Грасия чем то на Джоковича по внешности напоминает 😅😅
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Sevuska
Тренер Рубина .
Ожидание- Slutskiy
Реальность - Гарсия
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Фан Рубина
В сильнейшей лиге мира - РПЛ в Рубине ничем особо не запомнился. Может, в лиге и клубе попроще себя проявит. Удачи.
0
-2
-2
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Паша
Лидс походу к Чемпионшипу активно готовится
+5
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Ярик01
Ответ Vasyamarch91
Лучше бы Леньку взяли, хоть посмеялись бы
В английском пердиве уже всем показал, что не нужен, несмотря на протекцию Абрамовича и аренды с Челси.
+1
-1
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WhitePeacock
Удачи Хавьер,надеюсь справишься с задачей,а там может и о чем нибудь большем задумаемся
+1
-1
0
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Dizzod
Ответ Vasyamarch91
Лучше бы Леньку взяли, хоть посмеялись бы
Леня следующий, надо соблюдать очередность.
+14
0
+14
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usen
Как бы Лидс с такими назначениями не обосновался снова в чемпионшипе ((
+19
-1
+18
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Vasyamarch91
Лучше бы Леньку взяли, хоть посмеялись бы
+4
-4
0
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