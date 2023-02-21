Бывший тренер « » возглавил «Лидс».

Английский клуб объявил о соглашении с 52-летним специалистом.

Предыдущим местом работы испанца был « », откуда он ушел в 2022 году.

Помимо работы с «Рубином» в сезоне-2016/17, Грасия среди прочих клубов возглавлял «Уотфорд» и «Валенсию».

« » идет в зоне вылета , занимая 19-е место с 19 очками после 23 матчей.

Фото: leedsunited.com