«Лидс» возглавил экс-тренер «Рубина» Грасия. Клуб идет 19-м в АПЛ
Бывший тренер «Рубина» Хавьер Грасия возглавил «Лидс».
Английский клуб объявил о соглашении с 52-летним специалистом.
Предыдущим местом работы испанца был «Аль-Садд», откуда он ушел в 2022 году.
Помимо работы с «Рубином» в сезоне-2016/17, Грасия среди прочих клубов возглавлял «Уотфорд» и «Валенсию».
«Лидс» идет в зоне вылета АПЛ, занимая 19-е место с 19 очками после 23 матчей.
Фото: leedsunited.com
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