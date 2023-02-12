Фанаты «Лидса» спели про трагедию в Мюнхене, а фанаты «МЮ» – про гибель двух болельщиков «Лидса» в Стамбуле. Клубы и АПЛ осудили это

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия происшествия болельщики Лидс Элланд Роуд Футбол

Фанаты «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» обменялись оскорбительными кричалками.

Сегодня «МЮ» одержал победу на выезде в 23-м туре АПЛ со счетом 2:0.

Во время матча на «Элланд Роуд» от фанатов хозяев звучали песни о мюнхенской авиакатастрофе. 6 февраля 1958 года в аэропорту Мюнхена потерпел крушение самолет с игроками «Манчестер Юнайтед», тренерами, болельщиками и журналистами на борту. Из 44 человек погибли 23, еще 19 получили ранения.

В ответ болельщики гостей скандировали о смерти двух фанатов «Лидса» в Стамбуле. 5 апреля в 2000 года перед первым полуфиналом Кубка УЕФА между англичанами и «Галатасараем» в Турции было совершено нападение на болельщиков «Лидса» – два человека были зарезаны фанатами «Галатасарая».

Оба клуба осудили подобное поведение, сделав совместное заявление.

«Оба клуба решительно осуждают скандирование болельщиками зарядов, посвященных историческим трагедиям. Такое поведение совершенно неприемлемо, и мы продолжим работать вместе с нашими фан-группами, Премьер-лигой, властями, чтобы искоренить это в футболе», – говорится в заявлении «Лидса» и «МЮ».

АПЛ также осудила фанатов: «Премьер-лига осуждает скандирования во время сегодняшнего матча между «Лидсом» и «Манчестер Юнайтед». Лига рассматривает проблему воспевания трагедии как приоритетную и безотлагательную».

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7 комментариев

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JealousNobody
Позорище фанатам лидса, как можно язвить и шакалиться на тему гибели команды в авиакатастрофе?
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Simka87
Ответ mikhuil
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коменты не работали,статистика в ауте,зато ссаной рекламы,которая через новость выбивает просто уйма.
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mikhuil
Ответ Simka87
Что с приложением? нихера не фурычит?
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Osodj Djhshs
А в чем проблема? Многие как раз не знали/не помнили об этих трагедиях, почтили память.
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#SharkTeam
Это вам не РПЛ, это культурная Англия...
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Simka87
Что с приложением? нихера не фурычит?
+8
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Александр Беляков
3 фан айди вне очереди этим англосаксам
+5
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