Схройдер может возглавить «Лидс». Он присутствовал на матче с «МЮ»

может возглавить «Лидс».

Как сообщает журналист The Athletic Фил Хэй, в воскресенье бывший тренер «Аякса» присутствовал на матче « » против « » (0:2). Схройдер – наиболее вероятный кандидат на пост главного тренера.

Сообщается, что «Лидс» хочет решить вопрос о назначении главного тренера до матча с «Эвертоном», который пройдет в следующую субботу, 18 февраля.

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