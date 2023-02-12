Схройдер может возглавить «Лидс». Он присутствовал на матче с «МЮ»
Алфред Схройдер может возглавить «Лидс».
Как сообщает журналист The Athletic Фил Хэй, в воскресенье бывший тренер «Аякса» присутствовал на матче «Лидса» против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Схройдер – наиболее вероятный кандидат на пост главного тренера.
Сообщается, что «Лидс» хочет решить вопрос о назначении главного тренера до матча с «Эвертоном», который пройдет в следующую субботу, 18 февраля.
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